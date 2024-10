https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/contemporary-istanbulda-bilet-fiyati-tartismasi-fazil-say-ile-izzet-capa-birbirine-girdi-1089766845.html

Contemporary İstanbul'da bilet fiyatı tartışması: Fazıl Say ile İzzet Çapa birbirine girdi

Contemporary İstanbul'da bilet fiyatı tartışması: Fazıl Say ile İzzet Çapa birbirine girdi

Contemporary İstanbul sanat galerisi için belirlenen giriş ücreti piyanist Fazıl Say ile İzzet Çapa arasında tartışmaya neden oldu.Tershane İstanbul'da düzenlenen Contemporary İstanbul sanat galerisi sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Contemporary İstanbul için belirlenen giriş ücreti 1250 lira olarak açıklanınca sosyal medya hesabından Şair Birhan Keskin ''Contemporary İstanbul giriş ücreti 1250. Öğrenci girişi 850. Sanat züppe olamaz. (Demek ki sadece zenginler arasında sizin sanatınız.)'' açıklamasında bulundu. Şair Birhan Keskin'e sosyal medya üzerinden destek veren İzzet Çapa ise ''Birhan Keskin… Şiirlerinin hayranıyım… ‘Dürtme içimdeki narı, üstümde beyaz gömlek var…’ Bir duygu daha naif, daha rafine ve daha çarpıcı nasıl ifade edilebilir… Neyse meselemiz o değil… Eğer Birhan fiyatlara böyle tepki gösteriyorsa… Bir tepki benden olsun fikrine karınca kararınca… Sesi daha çok duyulsun… Bu paraya sergi olur mu arkadaş…'' dedi.İzzet Çaba ile Fazıl Say arasında gerginlikSosyal medya hesabından fiyatları makul bulan ünlü piyanist Fazıl Say ''Contemporary'yi geçtim de sizin Cahide'de bir kişi gecede kaç tl bırakıyor acaba İzzet bey? -adam başı 5000? 10.000? Cevaplayın??" ifadesinde bulundu. 'Hadi git işine ya Fazıl'Piyanist Fazıl Say'a sosyal medya hesabından yanıt veren İzzet Çapa ''Fazıl yazıma cevap vermiş… Contemporary’deki fahiş fiyatları eleştiren Birhan Keskin yazısına yaptığım yorumun altında duruyor söyledikleri… Yahu Fazıl bir kere Cahide’yle, Contemporary Sergisini mukayese etmek, hangi akla hizmet etmektir be kardeşim… Biri, parası olanın tüketeceği lüks eğlence, öteki özellikle de gençlere elzem sanat sergisi… Ayrıca bundan sonra bana Cahide’yle gelme çünkü aylar önce devrettim kardeşim mekanı… Hani şu iki şeyi sen aynı kefeye koyup bana laf ediyorsan, biz bu işin eğitimini almamışlara doğrusunu nasıl anlatacağız artık orasını da Allah bilir… Belli sen bana sataşmayı seviyorsun da… Türkiye’nin en lüks eğlence mekanı Cahide’yle, bir sanat sergisini karşılaştıran kafaya benim verecek cevabım yok… Hadi git işine ya Fazıl… Çık açık havada yürü de biraz beynine kan gitsin… Kitabın değerini de tutmuş, kalınlığıyla ifade etmeye çalışmışsın… Fazıl sen vallahi şaşırmışsın… Seni Birhan’a havale ediyorum…'' dedi.

