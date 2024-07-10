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Fazıl Say, Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkılık listeyi eleştirdi: 'Bilinçsel düşüş' yaşadım
Fazıl Say, Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkılık listeyi eleştirdi: 'Bilinçsel düşüş' yaşadım
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel'in paylaştığı en sevdiği şarkıların listesini değerlendiren piyanist Fazıl Say "Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
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yeni şarkı
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Ünlü piyanist Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı "en çok dinlediği 15 şarkı" listesini eleştirdi.Sosyal medya platformu X'te Özel'in yayınladığı şarkı listesine ilişkin paylaşım yapan Fazıl Say, şu yorumda bulundu: Özel'in son sırada yer alan Berlin Filarmoni Orkestrası'na da değinen Say, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-en-cok-dinledigi-15-sarkiyi-acikladi--1085668405.html
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fazıl say, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şarkı, yeni şarkı, arabesk, pop, oy, oy
fazıl say, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), şarkı, yeni şarkı, arabesk, pop, oy, oy

Fazıl Say, Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkılık listeyi eleştirdi: 'Bilinçsel düşüş' yaşadım

23:32 10.07.2024 (güncellendi: 23:34 10.07.2024)
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© AA
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CHP lideri Özgür Özel'in paylaştığı en sevdiği şarkıların listesini değerlendiren piyanist Fazıl Say "Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum; 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" ifadelerini kullandı.
Ünlü piyanist Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı "en çok dinlediği 15 şarkı" listesini eleştirdi.
Sosyal medya platformu X'te Özel'in yayınladığı şarkı listesine ilişkin paylaşım yapan Fazıl Say, şu yorumda bulundu:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum; 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.
Özel'in son sırada yer alan Berlin Filarmoni Orkestrası'na da değinen Say, şu ifadeleri kullandı:
Amma velakin; 15. Sıradaki şarkı dikkatimi çekti. 'Berlin Filarmoni Orkestrası' !!! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi ? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla. Yani Annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. 200 kayıdını bilirler.. Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz. Bir de; 'Yiğidim aslanım' şarkısı , Özgür beyin listesinde; müzik (yani besteci) THEODORAKİS olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta baya şaşırdım, yayınevleri , telif kurumları , böyle bildirmişler. O isimli şarkının yanına o ilave lazımmış , @herkesicinCHP yi biz de bu konuda uyaralım. Arabesk listeye gelince de; Gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… ama bil ki bu Atatürk’ün yolu değil!!!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle Büyükdere Atatürk Fidanlığı açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
POLİTİKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı
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