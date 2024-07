https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/fazil-say-ozgur-ozelin-en-cok-dinledigi-15-sarkilik-listeyi-elestirdi-bilincsel-dusus-yasadim-1085746279.html

Fazıl Say, Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkılık listeyi eleştirdi: 'Bilinçsel düşüş' yaşadım

CHP lideri Özgür Özel'in paylaştığı en sevdiği şarkıların listesini değerlendiren piyanist Fazıl Say "Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

Ünlü piyanist Fazıl Say, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı "en çok dinlediği 15 şarkı" listesini eleştirdi.Sosyal medya platformu X'te Özel'in yayınladığı şarkı listesine ilişkin paylaşım yapan Fazıl Say, şu yorumda bulundu: Özel'in son sırada yer alan Berlin Filarmoni Orkestrası'na da değinen Say, şu ifadeleri kullandı:

