Putin: Yeni BRICS üyelerinin katılımını sağlamak üzere mümkün olan her şeyi başarılı bir şekilde yapıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin Kazan'da tertip edilen BRICS Zirvesi'nin kapanış toplantısında yaptığı konuşmasında Rusya'nın yeni BRICS üyelerinin katılımını... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi, Rusya'nın dönem başkanlığı toplanmışto. 200'ün üzerinde farklı etkinliğin yer aldığı Zirve, birliğin yeni üyelerinin katıldığı ilk zirve olma özelliğini taşıyordu.Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin son günündeki kapanış konuşmasını yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuşmasında, "Yeni BRICS üyelerinin katılımını sağlamak üzere mümkün olan her şeyi başarılı bir şekilde yapıyoruz" cümlesini kaydetti.Putin konuşmasında, Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne 35 devlet ve 6 uluslararası kuruluşun katıldığını vurguladı. 'Rusya, 2022'deki görüşmeler için Erdoğan'a minnettar'Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından BRICS Zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2022 yılında Ukrayna ile müzakereler için bir platform sağladığı için minnettar olduğunu vurguladı.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Ukrayna ile olası müzakereler hakkında konuşan Putin, bu konuda topun Kiev'de olduğunu belirtti. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir temsilcisinin yeni fikirleri değerlendirmeyi önerdiğini, Rusya'nın bunu kabul ettiğini ancak Kiev'in ertesi gün bunu reddettiğini ifade eden Putin, Rusya'nın sahadaki gerçeklere dayalı barış anlaşmaları için her türlü seçeneği değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.Putin konuşmasında ayrıca Türk temsilcilerin Ukrayna'yı 'zor bir partner' olarak nitelendirdiğinin de altını çizdi.'Rusya sorumlu bir yaklaşım sergiliyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın BRICS başkanlığını üstlenen ülke olarak görevlerini yerine getirirken sorumlu bir yaklaşım sergilediğini söyledi.Rus lider, “16. BRICS zirvesi kısa süre önce başarıyla sonuçlandı. Zirve, Rusya'nın birlikteki başkanlığının doruk noktası ve dünya siyasi takvimindeki en dikkat çekici olaylardan biri oldu. Rusya'nın BRICS başkanının görevlerine sorumlu bir şekilde yaklaştığını defalarca söylemiştim, 13 şehrinde 200'den fazla etkinlik düzenlendi” diye konuştu.'BRICS, onun değerlerini paylaşan herkese açık'Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS'in kendi içinde kapalı bir format olmadığını, değerlerini paylaşan herkese açık olduğunu söyledi.BRICS zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, “Kazan'da BRICS'in kapalı bir format olmadığını, BRICS değerlerini paylaşan herkese açık olduğunu ve üyelerinin dışarıdan dikte edilmeden ya da kimseye sadece bazı dar yaklaşımları empoze etmeye çalışmadan ortak çözümler bulmak için çalışmaya hazır olduğunu teyit ettik” dedi.‘Rusya, yeni BRICS üyelerinin aileye katılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptı ve başarılı oldu’Putin, Rusya'nın yeni BRICS üyelerinin aileye organik olarak entegre olmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ve başarılı olduğunu söyledi.“Birliğin başkanı olarak, grubun yeni üyelerinin ailemize mümkün olan en hızlı ve organik şekilde katılmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptık. Başarılı olduk” diyen Putin’e göre yeni katılımcılar, BRICS'te çalışmanın ve sonuca ulaşmanın mümkün olduğunu gördü ve anladı. Onlar, birlikte en önemli şeyin, karşılıklı saygının olduğunu ve birbirlerinin çıkarlarının dikkate alındığını hissetti.'BRICS ülkeleri, ortak ülkeler listesi üzerinde anlaştı'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS ülkelerinin bir ortak ülkeler listesi üzerinde anlaştıklarını söyledi.Putin konuşmasında şu cümlelere yer verdi:‘Tüm BRICS ülkeleri Ukrayna ihtilafının en kısa zamanda sona ermesini umuyor’Rus lider, tüm BRICS ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlama niyetinde olduğunu vurguladı.Putin konuşmasında, “Herkes Ukrayna’daki çatışmanın mümkün olduğu kadar çabuk ve tercihen barışçıl yollarla sona ermesini sağlamaya niyetli" cümlesini kaydetti.'Batı Kiev'i aktif olarak silahlandırarak NATO üyesi ülkelerin çatışmaya katılmasına varacak kadar ileriye gitti'Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkelerin Kiev rejimini aktif bir şekilde silahlandırdığını, NATO ülkelerinin ait askerlerin çatışmaya doğrudan katılma noktasına geldiğini söyledi.Putin düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:‘BRICS ülkeleri daha demokratik ve çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etmeye kararlı’Putin, Kazan Zirvesi'nde, yapılan görüşmeleri özetleyen BRICS Kazan Deklarasyonu'nun onaylandığını belirterek "Bizce sonuçta geleceğe yönelik olumlu bir gündem içeren, kapsamlı, kavramsal bir belge ortaya çıktı. Tüm devletlerimizin, uluslararası hukuka ve BM Şartı’na dayanan, daha demokratik, kapsayıcı ve çok kutuplu bir dünya düzeni inşa etmeye kararlı olduklarını ifade etmiş olmaları önemli" cümlesini kaydetti.‘Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözme niyetine ilişkin sözlerini samimi buluyorum’ABD başkan adayı Donald Trump’ın Ukrayna’daki ihtilafı çözüme kavuşturma sözlerini samimi bulduğunu söyleyen Putin, “Duyduğuma göre Bay Trump’ın kısa süre önce bahsettiği, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için her şeyi yapma arzusu ile ilgili açıklamasını içtenlikle yaptığını sanıyorum. Kimden gelirse gelsin bu tür açıklamaları elbette memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.'Rusya'yı tehdit etmek anlamsız'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, XVI. BRICS Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya'yı tehdit etmenin anlamsız olduğunu, bunun sadece Rusya'yı motive ettiğini dil getirdi.Putin, “Herkesi tehdit edebilirsiniz ancak Rusya'yı tehdit etmek anlamsız. Zira bu bizi sadece motive eder” dedi.'NATO'nun genişlemesi uluslararası güvenlik normlarını ihlal ediyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO'nun genişlemesinin uluslararası güvenlik normlarını ihlal ettiğini söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya, Batılı ortaklardan olası temaslara ilişkin çeşitli sinyaller alıyor’“Olası temaslara ilişkin Batılı ortaklarımızdan çeşitli sinyaller alıyoruz. Biz bu temaslara kendimizi kapatmadık” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Rus ordusu çatışma hattının her bölümünde ilerliyor’Putin, “Rus ordusunun tüm istikametlerde güvenli bir şekilde eylemlerini sürdürdüğü iyi biliniyor, bunu hiç kimse reddetmiyor, ordu çatışma hattının her bölümünde ilerliyor” diye konuştu.Rus lider, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde de aktif eylemlere devam ettiğini, Kusrk Bçlgesi’ne sızma girişiminde bulunan Ukrayna birliklerinin bir kısmının ablukaya alındığını, yaklaşık 2.000 kişinin etrafının sarıldığını ve ablukadan kurtulma girişimlerinin beyhude olduğunu aktardı.'Çatışmaya Ukrayna’da ABD’nin desteği ile 2014’te yapılan darbe neden oldu'Putin, "BRICS ortaklartının Ukrayna’daki ihtilaf ile ilgili tutumları nedir?" sorusu karşısında tüm BRICS ülkelerinin Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl ve mümkün olan en kısa sürede sona ermesini sağlama niyetinde olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı, “New York'taki toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti ve Brezilya inisyatif üstlendi. Birçok BRICS ülkesi bu girişimi destekliyor. Biz de ortaklarımıza bu çatışmaya odaklandıkları ve bunu çözmenin yollarını aradıkları için minnettarız” diye konuştu.Çatışmaya Rusya’nın eylemlerinin değil, Ukrayna’da ABD’nin desteği ile 2014’te yapılan darbenin neden olduğunu da hatırlatan Putin, ardından Batılı ülkelerin 8 yıl boyunca Kiev rejimini silahlandırdığını vurgulayarak, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmaya katıldığını, zira Ukrayna askerlerinin onlar olmadan Batı yapımı füzeleri kullanamadığını vurguladı.

