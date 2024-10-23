https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-devlet-baskani-putin-rus-turk-munasebetleri-iyi-komsuluk-ve-yapici-bir-nitelik-tasiyor-1089582170.html
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus-Türk münasebetleri iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus-Türk münasebetleri iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde görüşmelere başladı. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T18:47+0300
2024-10-23T18:47+0300
2024-10-23T19:02+0300
dünya
rusya
vladimir putin
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye-rusya ilişkileri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazan'da yaptığı görüşmede Türkiye'de meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla taziyelerini ileterek Rusya'nın bu tür eylemleri kınadığını vurguladı.Putin, “Görüşmeye başlamadan önce terör saldırısı dolayısıyla taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Medya, Türkiye'deki terör saldırısı hakkında haber yapıyor. Bu konuda ne hissettiğimizi biliyorsunuz. Sebebi her ne olursa olsun bu türden her türlü saldırıyı kınıyoruz” dedi.'Rus-Türk münasebetleri iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıdığını söyledi.Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Erdoğan ile görüşen Putin, “Rusya-Türkiye münasebetleri, çeşitli alanlarda uzun yıllar ile ortaklık işbirliği deneyimine dayanan iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşımaktadır” dedi.'Rusya ve Türkiye doğalgaz dağıtım merkezi üzerinde çalışmaya devam ediyor'Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BRICS zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede Rusya'nın Türkiye için güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu ve olmaya devam ettiğini, ülkelerin gaz merkezi kurmak için çalışmaya devam ettiğini söyledi.'Rusya, Türkiye’nin güvenilir ve kendini kanıtlamış doğal gaz tedarikçisidir'“Rusya, Türkiye’nin güvenilir, kendini kanıtlamış doğal gaz tedarikçisidir. TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarıyla geçen yıl 20.5 milyar metreküp ihracat yapıldı” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli temaslarını sürdürdüğünü ve bu diyaloğa değer verdiğini söyleyen Putin, “İkili ve uluslararası gündemin güncel konuları ile ilgili düzenli olarak diyalog sürdürüyoruz. Kesinlikle yararlı olan bu temaslara çok değer veriyorum. Bugünkü sohbetimizin verimli ve faydalı olacağına eminim” diye konuştu.'Türkiye ile BRICS arasında yakın işbirliği kurmanın umut verici olduğunu düşünüyoruz’Rus lider, “Türkiye’nin birlik ile yakın işbirliği kurmak istediğini biliyorum. Avrasya kıtasının doğusunu ve batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesini ve özel jeopolitik rolünü dikkate alarak, burada önemli perspektifler görüyoruz” diye konuştu.Erdoğan: Rusya ile Türkiye arasındaki bankacılık sorunları çözüldüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Moskova'nın ilgili kurumlarının banka havalesi sorunlarını çözdüğünü söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan görüşmede, “Banka transferleriyle ilgili sorunlara gelince, kurumlarımız bunları çözüyor” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın gelecekte Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye ziyaretini beklediğini dile getirdi.
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rusya, vladimir putin, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye-rusya ilişkileri
rusya, vladimir putin, türkiye, recep tayyip erdoğan, türkiye-rusya ilişkileri
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rus-Türk münasebetleri iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıyor
18:47 23.10.2024 (güncellendi: 19:02 23.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde görüşmelere başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazan'da yaptığı görüşmede Türkiye'de meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla taziyelerini ileterek Rusya'nın bu tür eylemleri kınadığını vurguladı.
Putin, “Görüşmeye başlamadan önce terör saldırısı dolayısıyla taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Medya, Türkiye'deki terör saldırısı hakkında haber yapıyor. Bu konuda ne hissettiğimizi biliyorsunuz. Sebebi her ne olursa olsun bu türden her türlü saldırıyı kınıyoruz” dedi.
'Rus-Türk münasebetleri iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıyor'
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Rusya-Türkiye ilişkilerinin iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşıdığını söyledi.
Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi çerçevesinde Erdoğan ile görüşen Putin, “Rusya-Türkiye münasebetleri, çeşitli alanlarda uzun yıllar ile ortaklık işbirliği deneyimine dayanan iyi komşuluk ve yapıcı bir nitelik taşımaktadır” dedi.
'Rusya ve Türkiye doğalgaz dağıtım merkezi üzerinde çalışmaya devam ediyor'
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BRICS zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede Rusya'nın Türkiye için güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu ve olmaya devam ettiğini, ülkelerin gaz merkezi kurmak için çalışmaya devam ettiğini söyledi.
'Rusya, Türkiye’nin güvenilir ve kendini kanıtlamış doğal gaz tedarikçisidir'
“Rusya, Türkiye’nin güvenilir, kendini kanıtlamış doğal gaz tedarikçisidir. TürkAkım ve Mavi Akım boru hatlarıyla geçen yıl 20.5 milyar metreküp ihracat yapıldı” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'de uluslararası gaz dağıtım merkezi kurma girişimimizin hayata geçmesi için hazırlıklar devam ediyor. Bunun öncelikle daha dengeli fiyatlandırma mekanizmaları sayesinde bölgenin enerji güvenliğini önemli ölçüde güçlendireceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile düzenli temaslarını sürdürdüğünü ve bu diyaloğa değer verdiğini söyleyen Putin, “İkili ve uluslararası gündemin güncel konuları ile ilgili düzenli olarak diyalog sürdürüyoruz. Kesinlikle yararlı olan bu temaslara çok değer veriyorum. Bugünkü sohbetimizin verimli ve faydalı olacağına eminim” diye konuştu.
'Türkiye ile BRICS arasında yakın işbirliği kurmanın umut verici olduğunu düşünüyoruz’
Rus lider, “Türkiye’nin birlik ile yakın işbirliği kurmak istediğini biliyorum. Avrasya kıtasının doğusunu ve batısını birbirine bağlayan ülkenizin otoritesini ve özel jeopolitik rolünü dikkate alarak, burada önemli perspektifler görüyoruz” diye konuştu.
Erdoğan: Rusya ile Türkiye arasındaki bankacılık sorunları çözüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve Moskova'nın ilgili kurumlarının banka havalesi sorunlarını çözdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Erdoğan görüşmede, “Banka transferleriyle ilgili sorunlara gelince, kurumlarımız bunları çözüyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın gelecekte Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye ziyaretini beklediğini dile getirdi.