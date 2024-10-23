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Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi--1089564076.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Serebryanka ve Nikolayevka yerleşim birimlerinin kontrolünü... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T13:39+0300
2024-10-23T13:40+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Serebryanka köyünü kontrolüne geçirdi. Ayrıca iki karşı saldırıyı püskürten grup, düşmanın 800’den fazla askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka köyünü Ukrayna işgalinden kurtararak düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. 13 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 450 asker ve ABD yapımı M113 dahil on zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 100 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırısı püskürtülen düşman güçlerin 510 kadar askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 115 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı güçlerin bu istikametteki kaybı 90 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, yakıt depoları, insansız deniz araçlarının depolandığı yerler, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus Karadeniz Filosu’na bağlı savaş hava araçları, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait dört insansız deniz aracını imha etti.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 78 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/pentagon-sefi-austin-ukrayna-abd-fuzeleriyle-rus-hava-uslerine-ulasamayacak-1089554227.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

13:39 23.10.2024 (güncellendi: 13:40 23.10.2024)
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Serebryanka ve Nikolayevka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Serebryanka köyünü kontrolüne geçirdi. Ayrıca iki karşı saldırıyı püskürten grup, düşmanın 800’den fazla askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka köyünü Ukrayna işgalinden kurtararak düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. 13 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusu 450 asker ve ABD yapımı M113 dahil on zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 100 kadar asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Altı karşı saldırısı püskürtülen düşman güçlerin 510 kadar askeri etkisiz hale getirilirken dört zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşman güçler 115 kadar asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı güçlerin bu istikametteki kaybı 90 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
Ukrayna’nın 141 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, yakıt depoları, insansız deniz araçlarının depolandığı yerler, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus Karadeniz Filosu’na bağlı savaş hava araçları, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait dört insansız deniz aracını imha etti.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 78 insansız hava aracını engelledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak
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