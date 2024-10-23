Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak

Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da polise çekiçli saldırı: 1'i polis 3 yaralı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Umut hakkı nedir?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli’den, Öcalan’a TBMM çağrısı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin trafik ile imtihanı
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/pentagon-sefi-austin-ukrayna-abd-fuzeleriyle-rus-hava-uslerine-ulasamayacak-1089554227.html
Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak
Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı Lloyd Austin, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS uzun menzilli füzelerle Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri üslerine ulaşamayacağını belirtti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T10:19+0300
2024-10-23T10:20+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
ukrayna
atacms
uzun menzilli füze
rusya
rusya hava ve uzay kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4b6739ad58bb869ac4c6effe864c4c1.jpg
Pentagon Şefi Austin, Fox News’a açıklamasında, Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerini vurmak için ABD yapımı uzun menzilli silahları kullanmasına izin verme olasılığını değerlendirdi.Austin, “Rusya, uçak filosunu ATACMS füzelerinin menzili dışına çoktan taşıdı” ifadesini kullandı.ABD’li bakan, Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava araçlarını üretecek güce sahip olduğunu iddia etti.Daha önce New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın kendi savunma potansiyelinin azalması nedeniyle, uzun menzilli ATACMS füzeleri dahil bazı silahların Ukrayna'ya büyük miktarda teslimatının mümkün olmadığını kabul ettiğini yazmıştı.Yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rusya topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin vermemesinin nedenlerinden birinin, ATACMS eksikliği olduğu ifade edilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/teslim-olan-ukraynali-askerler-abd-cikarlari-icin-olmek-istemediklerini-soyledi-1089553516.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079618535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4386ebb295ae9200451e9e596e55543c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, rusya, rusya hava ve uzay kuvvetleri, joe biden, nato, sergey lavrov, vladimir putin
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, rusya, rusya hava ve uzay kuvvetleri, joe biden, nato, sergey lavrov, vladimir putin

Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak

10:19 23.10.2024 (güncellendi: 10:20 23.10.2024)
© AP Photo / Maya AlleruzzoABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı Lloyd Austin, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS uzun menzilli füzelerle Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri üslerine ulaşamayacağını belirtti.
Pentagon Şefi Austin, Fox News’a açıklamasında, Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerini vurmak için ABD yapımı uzun menzilli silahları kullanmasına izin verme olasılığını değerlendirdi.
Austin, “Rusya, uçak filosunu ATACMS füzelerinin menzili dışına çoktan taşıdı” ifadesini kullandı.
ABD’li bakan, Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava araçlarını üretecek güce sahip olduğunu iddia etti.
Daha önce New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın kendi savunma potansiyelinin azalması nedeniyle, uzun menzilli ATACMS füzeleri dahil bazı silahların Ukrayna'ya büyük miktarda teslimatının mümkün olmadığını kabul ettiğini yazmıştı.
Yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rusya topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin vermemesinin nedenlerinden birinin, ATACMS eksikliği olduğu ifade edilmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
Ukraynalı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
Ukrayna krizi
Teslim olan Ukraynalı askerler ABD çıkarları için ölmek istemediklerini söyledi
09:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала