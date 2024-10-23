https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/pentagon-sefi-austin-ukrayna-abd-fuzeleriyle-rus-hava-uslerine-ulasamayacak-1089554227.html
Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak
Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı Lloyd Austin, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS uzun menzilli füzelerle Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri üslerine ulaşamayacağını belirtti. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T10:19+0300
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2024-10-23T10:20+0300
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Pentagon Şefi Austin, Fox News’a açıklamasında, Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerini vurmak için ABD yapımı uzun menzilli silahları kullanmasına izin verme olasılığını değerlendirdi.Austin, “Rusya, uçak filosunu ATACMS füzelerinin menzili dışına çoktan taşıdı” ifadesini kullandı.ABD’li bakan, Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava araçlarını üretecek güce sahip olduğunu iddia etti.Daha önce New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın kendi savunma potansiyelinin azalması nedeniyle, uzun menzilli ATACMS füzeleri dahil bazı silahların Ukrayna'ya büyük miktarda teslimatının mümkün olmadığını kabul ettiğini yazmıştı.Yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rusya topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin vermemesinin nedenlerinden birinin, ATACMS eksikliği olduğu ifade edilmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/teslim-olan-ukraynali-askerler-abd-cikarlari-icin-olmek-istemediklerini-soyledi-1089553516.html
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abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, rusya, rusya hava ve uzay kuvvetleri, joe biden, nato, sergey lavrov, vladimir putin
abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, ukrayna, atacms, uzun menzilli füze, rusya, rusya hava ve uzay kuvvetleri, joe biden, nato, sergey lavrov, vladimir putin
Pentagon Şefi Austin: Ukrayna, ABD füzeleriyle Rus hava üslerine ulaşamayacak
10:19 23.10.2024 (güncellendi: 10:20 23.10.2024)
ABD Savunma Bakanlığı Lloyd Austin, Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS uzun menzilli füzelerle Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri üslerine ulaşamayacağını belirtti.
Pentagon Şefi Austin, Fox News’a açıklamasında, Ukrayna'ya Rusya'nın derinliklerini vurmak için ABD yapımı uzun menzilli silahları kullanmasına izin verme olasılığını değerlendirdi.
Austin, “Rusya, uçak filosunu ATACMS füzelerinin menzili dışına çoktan taşıdı” ifadesini kullandı.
ABD’li bakan, Ukrayna’nın uzun menzilli insansız hava araçlarını üretecek güce sahip olduğunu iddia etti.
Daha önce New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın kendi savunma potansiyelinin azalması nedeniyle, uzun menzilli ATACMS füzeleri dahil bazı silahların Ukrayna'ya büyük miktarda teslimatının mümkün olmadığını kabul ettiğini yazmıştı.
Yazıda, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Rusya topraklarının derinliklerine uzun menzilli saldırılar düzenlemesine izin vermemesinin nedenlerinden birinin, ATACMS eksikliği olduğu ifade edilmişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının krizin çözümünü engellediğini ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO’nun sadece silah tedarikiyle değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerlere verdiği eğitimle de bu çatışmaya doğrudan dahil olduğunu belirtmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ülkelerinin sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batı tarafından sağlanan uzun menzilli silahları kullanması olasılığını değil, aynı zamanda Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımı da tartıştıklarını ifade etmişti. Rus lider, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan katılımının, NATO, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olduğu anlamına geleceğini ve Moskova'nın da önünde beliren tehditlere göre karar vereceğini vurgulamıştı.