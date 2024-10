https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/ablasi-funda-bonomonun-intihar-ettigi-iddia-edilmisti-can-bonomodan-ilk-aciklama-1089066887.html

Ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddia edilmişti: Can Bonomo'dan ilk açıklama

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı iddia edilmişti. Sosyal medya... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

Ünlü Şarkıcı Can Bonomo, ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği haberleri üzerine sosyal medyadan açıklama yayımladı.2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Meczup' şarkısı ile Türkiye'yi temsil eden Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiğine dair çıkan iddialar, sosyal medyada gündem yarattı. Çıkan haberler sonrası Can Bonomo, X platformu üzerinden açıklama yaptı. Ablasının intihar olayını doğrulayan Can Bonomo İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde stabil durumda olduğunu duyurdu.'Uzun bir iyileşme sürecine girdi'Ablasının durumunun stabil olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Can Bonomo şöyle konuştu:

