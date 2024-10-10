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Ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddia edilmişti: Can Bonomo'dan ilk açıklama
Ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddia edilmişti: Can Bonomo'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı iddia edilmişti. Sosyal medya... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T17:37+0300
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Ünlü Şarkıcı Can Bonomo, ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği haberleri üzerine sosyal medyadan açıklama yayımladı.2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Meczup' şarkısı ile Türkiye'yi temsil eden Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiğine dair çıkan iddialar, sosyal medyada gündem yarattı. Çıkan haberler sonrası Can Bonomo, X platformu üzerinden açıklama yaptı. Ablasının intihar olayını doğrulayan Can Bonomo İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde stabil durumda olduğunu duyurdu.'Uzun bir iyileşme sürecine girdi'Ablasının durumunun stabil olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Can Bonomo şöyle konuştu:
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Ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddia edilmişti: Can Bonomo'dan ilk açıklama
17:37 10.10.2024 (güncellendi: 17:38 10.10.2024)
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eurovision temsilcisi Can Bonomo çıkan haberleri doğruladı.
Ünlü Şarkıcı Can Bonomo, ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği haberleri üzerine sosyal medyadan açıklama yayımladı.
2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Meczup' şarkısı ile Türkiye'yi temsil eden Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiğine dair çıkan iddialar, sosyal medyada gündem yarattı. Çıkan haberler sonrası Can Bonomo, X platformu üzerinden açıklama yaptı. Ablasının intihar olayını doğrulayan Can Bonomo İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde stabil durumda olduğunu duyurdu.
'Uzun bir iyileşme sürecine girdi'
Ablasının durumunun stabil olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Can Bonomo şöyle konuştu:
Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum.