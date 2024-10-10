https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesinde-karisini-oldurup-intihar-etti-1089064003.html

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde karısını öldürüp intihar etti

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde karısını öldürüp intihar etti

Sputnik Türkiye

İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan Önala, eşi Berivan Önala'yı bilinmeyen bir nedenle... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T16:55+0300

2024-10-10T16:55+0300

2024-10-10T16:59+0300

türkiye

cinayet

bakırköy

ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

eş

kadın cinayeti

intihar

istanbul

polis

ihbar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/07/1072120237_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_d068bb503fdbc28c3027275ced05bf49.jpg

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir adam eşini silahla vurup öldürdükten sonra canına kıydı.İstanbul'da Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 37 yaşındaki Berivan Önala eşi Erhan Önala ile birlikte gitti. Randevu saatini bekleyen kadın ve adam hastanenin bahçesinde beklemeye başladı. Bahçede bir anda çıkan tartışma sonrası adam yanında getirdiği silahla kadına iki el ateş etti. Erhan Önala olay sonrası intihar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının ve adamın öldüğü belirlendi. Erhan Önala'nın uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/narin-guran-cinayetinde-balkondaki-halilarin-sirri-cozuldu-1089061998.html

türkiye

bakırköy

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cinayet, bakırköy, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, eş, kadın cinayeti, intihar, istanbul, polis, ihbar