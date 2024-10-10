https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesinde-karisini-oldurup-intihar-etti-1089064003.html
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde karısını öldürüp intihar etti
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde karısını öldürüp intihar etti
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İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan Önala, eşi Berivan Önala'yı bilinmeyen bir nedenle... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:55+0300
2024-10-10T16:55+0300
2024-10-10T16:59+0300
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cinayet
bakırköy
ruh ve sinir hastalıkları hastanesi
eş
kadın cinayeti
intihar
istanbul
polis
ihbar
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Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir adam eşini silahla vurup öldürdükten sonra canına kıydı.İstanbul'da Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 37 yaşındaki Berivan Önala eşi Erhan Önala ile birlikte gitti. Randevu saatini bekleyen kadın ve adam hastanenin bahçesinde beklemeye başladı. Bahçede bir anda çıkan tartışma sonrası adam yanında getirdiği silahla kadına iki el ateş etti. Erhan Önala olay sonrası intihar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının ve adamın öldüğü belirlendi. Erhan Önala'nın uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/narin-guran-cinayetinde-balkondaki-halilarin-sirri-cozuldu-1089061998.html
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cinayet, bakırköy, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, eş, kadın cinayeti, intihar, istanbul, polis, ihbar
cinayet, bakırköy, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, eş, kadın cinayeti, intihar, istanbul, polis, ihbar
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde karısını öldürüp intihar etti
16:55 10.10.2024 (güncellendi: 16:59 10.10.2024)
İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinde çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan Önala, eşi Berivan Önala'yı bilinmeyen bir nedenle silahla vurdu. Kadını öldürdükten sonra şahıs intihar etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir adam eşini silahla vurup öldürdükten sonra canına kıydı.
İstanbul'da Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 37 yaşındaki Berivan Önala eşi Erhan Önala ile birlikte gitti. Randevu saatini bekleyen kadın ve adam hastanenin bahçesinde beklemeye başladı. Bahçede bir anda çıkan tartışma sonrası adam yanında getirdiği silahla kadına iki el ateş etti. Erhan Önala olay sonrası intihar etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının ve adamın öldüğü belirlendi. Erhan Önala'nın uyuşturucu kullanmaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.