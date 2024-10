https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/chpli-nurten-yontar-meme-kanseri-oldugunu-acikladi-mecliste-perugunu-cikardi-1089025491.html

CHP'li Nurten Yontar meme kanseri olduğunu açıkladı: Meclis'te peruğunu çıkardı

CHP'li Nurten Yontar meme kanseri olduğunu açıkladı: Meclis'te peruğunu çıkardı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar Meclis'te Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı. Meme kanseri olduğunu açıklayan Nurten... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu'nda kanser tedavisinin devam ettiğini belirterek, peruğunu çıkardı.TBMM, İsrail kapalı oturumu sonrası Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, gündem dışı söz alarak, meme kanserinde erken teşhisin önemi için belirlenen meme kanseri farkındalık ayına ilişkin açıklama yaptı. Konuşmasında kendisinin de meme kanseri tedavisi gördüğünü belirten CHP'li Nurten Yontar peruğunu çıkararak farkındalık yarattı. Salonda bulunan vekiller ayakta alkışladı.'HPV aşısı ücretsiz olmalı'CHP Milletvekili Nurten Yontar ''Rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlayan HPV aşısı ergenlikten itibaren yaş sınırı olmaksızın her kadına uygulanabilmelidir. HPV aşısını rutin olarak uygulayan ülkelerde yapılan araştırmalarda bu kanserden yüzde 80 korunduluğunu göstermiştir. Rahim kanserine yakalanmamak için HPV aşısının ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı'ndan karşılanması büyük önem taşımaktadır" dedi.'Meme kanseri en sık görülen kanser türü'Dünyada her yıl 2 milyon 296 bin, ülkemizde de 25 bin 249 kişi meme kanseri tanısı alıyor. Türkiye’de meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu ve vakaların ne yazık ki artış gösterdiğini dile getiren Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, “Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu, kanser vakalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle 40 yaş ve üstü kadınlar risk altında, ancak genç yaş gruplarındaki artış da dikkat çekici. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanma riski taşıyor” dedi.Meme kanserinde bu belirtilere dikkat etmeliMemede fark edilen sertlik veya kitle,Meme başında veya meme cildinde çekilmeler,Meme başından gelen kanlı ya da berrak akıntı,Memede kızarıklık veya portakal kabuğu görünümü,Meme başında şekil değişikliği ya da içe çökme.

