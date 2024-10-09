https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/1089028545.html
CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, gazeteci Canan Kaya, CHP eski milletvekili ve Eğitim-Sen Kurucu... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T17:33+0300
2024-10-09T17:33+0300
2024-10-10T09:45+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
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CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, gazeteci Canan Kaya, CHP eski milletvekili ve Eğitim-Sen Kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ile CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar olacak. Programda CHP'nin normalleşme politikası, ara seçim ihtimali, Yontar'ın Meclis'te peruğunu çıkararak Meme Kanseri Farkındalık Ayı hakkında yaptığı konuşma ve Batman'da, 8 yaşındaki bir çocuğun ipe asılı şekilde bulunması ele alınacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Canan Kaya, eski bakan ve CHP'li siyasetçi Fikri Sağlar, 27. dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar oldu. Programda Batman'da evinin önünde bir ipe asılı şekilde bulunan 8 yaşındaki çocuğun durumu, CHP içerisindeki siyasetin geldiği nokta, yumuşama stratejisi ve Yontar'ın Meclis kürsüsünde peruğunu çıkararak, Meme Kanseri Farkındalık Ayı hakkında yaptığı konuşma dile getirildi.'Adli tıp raporundan bir ay sonra savcılığa ek rapor gelmiş'Kaya, intihar eden 8 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığına dair adli tıp raporu geldiğini, fakat bir ay sonra savcılığa gelen ek raporla beraber cinsel istismar olmadığına karar verildiğini söyledi. Kaya şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu hizip gibi davranıyor'Sağlar ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü strateji hakkında konuştu. Parti'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlar şunları söyledi:Eski CHP Milletvekili'nden ara seçim çağrısıYıldırım Kaya ise, Ahmak Davası'nda yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelmesi halinde ara seçimin şart olduğunu belirtti. Kaya şu ifadeleri kullandı:'Sağlık bakanlığımızı bizzat ziyaret etmek istiyorum’Yontar ise, Meclis'teki eylemi ile önemli bir duyarlılık oluşturduğunu, hastanelerdeki sorunları bizzat Sağlık Bakanlığı'na anlatmak istediğini belirtti. Yontar şunları söyledi:
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, fikri sağlar, yıldırım kaya
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, fikri sağlar, yıldırım kaya
CHP yumuşayarak iktidar olur mu?
17:33 09.10.2024 (güncellendi: 09:45 10.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, gazeteci Canan Kaya, CHP eski milletvekili ve Eğitim-Sen Kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ile CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar oldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Canan Kaya, eski bakan ve CHP'li siyasetçi Fikri Sağlar, 27. dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar oldu. Programda Batman'da evinin önünde bir ipe asılı şekilde bulunan 8 yaşındaki çocuğun durumu, CHP içerisindeki siyasetin geldiği nokta, yumuşama stratejisi ve Yontar'ın Meclis kürsüsünde peruğunu çıkararak, Meme Kanseri Farkındalık Ayı hakkında yaptığı konuşma dile getirildi.
'Adli tıp raporundan bir ay sonra savcılığa ek rapor gelmiş'
Kaya, intihar eden 8 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığına dair adli tıp raporu geldiğini, fakat bir ay sonra savcılığa gelen ek raporla beraber cinsel istismar olmadığına karar verildiğini söyledi. Kaya şu ifadeleri kullandı:
'Adli tıp raporuna ulaşmama yardım eden iki kişi, aile ve aile yakınları tarafından tehdit edildi. Raporu üç ayrı adli tıp uzmanı ile konuştum. Raporda çok net bir cinsel istismar vurgusu vardı fakat Başsavcılık, bir ay sonra ek bir rapor alıyor ve karar, tamamen ek rapor gözetilerek alınıyor'
'Kılıçdaroğlu hizip gibi davranıyor'
Sağlar ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü strateji hakkında konuştu. Parti'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlar şunları söyledi:
'Seçim bitti, bir kazanım var ve bu kazanım sonrası belli bir süre tanımak gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bu süreyi tanımadan, yeni bir yapıyı öne çıkaracak şekilde bir görüntü sergiliyor. Kılıçdaroğlu, maalesef bir hizip gibi davranıyor'
Eski CHP Milletvekili'nden ara seçim çağrısı
Yıldırım Kaya ise, Ahmak Davası'nda yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelmesi halinde ara seçimin şart olduğunu belirtti. Kaya şu ifadeleri kullandı:
'Biliyorsunuz 600 milletvekilinin yüzde 5'i düşerse, Anayasa'ya göre 30 ay içerisinde ara seçim yapılmak zorunda. Parlamentoda 7 milletvekilliği boş. 23 milletvekili hak, hukuk, adalet, demokrasi için ayağa kalkar ve 'istinaftan Ekrem İmamoğlu'na bir ceza verilecek olursa istifa ediyoruz' derse, 30 ay içerisinde ara seçim yapılmak zorunda'
'Sağlık bakanlığımızı bizzat ziyaret etmek istiyorum’
Yontar ise, Meclis'teki eylemi ile önemli bir duyarlılık oluşturduğunu, hastanelerdeki sorunları bizzat Sağlık Bakanlığı'na anlatmak istediğini belirtti. Yontar şunları söyledi:
'Farkındalık yarattım fakat iktidar vekillerinden, sağlıkla ilgilenen kim varsa bizzat onlarla beraber Sağlık Bakanlığı’nı ziyaret etmek istiyorum. Sorunları bilfiil bakana iletmek istiyorum. Mamografi çekilebiliyor fakat ultrasonografinin randevusunu altı, yedi ay sonraya alabiliyoruz. Bu yanlış. Mamografinin hemen ardından ultrasonografinin çekilmesi gerekiyor.'