https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/1089028545.html

CHP yumuşayarak iktidar olur mu?

CHP yumuşayarak iktidar olur mu?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, gazeteci Canan Kaya, CHP eski milletvekili ve Eğitim-Sen Kurucu... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T17:33+0300

2024-10-09T17:33+0300

2024-10-10T09:45+0300

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CHP yumuşayarak iktidar olur mu? Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar, gazeteci Canan Kaya, CHP eski milletvekili ve Eğitim-Sen Kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ile CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar olacak. Programda CHP'nin normalleşme politikası, ara seçim ihtimali, Yontar'ın Meclis'te peruğunu çıkararak Meme Kanseri Farkındalık Ayı hakkında yaptığı konuşma ve Batman'da, 8 yaşındaki bir çocuğun ipe asılı şekilde bulunması ele alınacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci Canan Kaya, eski bakan ve CHP'li siyasetçi Fikri Sağlar, 27. dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar oldu. Programda Batman'da evinin önünde bir ipe asılı şekilde bulunan 8 yaşındaki çocuğun durumu, CHP içerisindeki siyasetin geldiği nokta, yumuşama stratejisi ve Yontar'ın Meclis kürsüsünde peruğunu çıkararak, Meme Kanseri Farkındalık Ayı hakkında yaptığı konuşma dile getirildi.'Adli tıp raporundan bir ay sonra savcılığa ek rapor gelmiş'Kaya, intihar eden 8 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığına dair adli tıp raporu geldiğini, fakat bir ay sonra savcılığa gelen ek raporla beraber cinsel istismar olmadığına karar verildiğini söyledi. Kaya şu ifadeleri kullandı:'Kılıçdaroğlu hizip gibi davranıyor'Sağlar ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürüttüğü strateji hakkında konuştu. Parti'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulunan Sağlar şunları söyledi:Eski CHP Milletvekili'nden ara seçim çağrısıYıldırım Kaya ise, Ahmak Davası'nda yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelmesi halinde ara seçimin şart olduğunu belirtti. Kaya şu ifadeleri kullandı:'Sağlık bakanlığımızı bizzat ziyaret etmek istiyorum’Yontar ise, Meclis'teki eylemi ile önemli bir duyarlılık oluşturduğunu, hastanelerdeki sorunları bizzat Sağlık Bakanlığı'na anlatmak istediğini belirtti. Yontar şunları söyledi:

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2024

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