https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/uzmanlar-vucuttaki-segirmelerin-3-cesit-kanserin-erken-teshisinde-onemli-oldugu-konusunda-uyariyor-1088853362.html

Uzmanlar, vücuttaki seğirmelerin '3 çeşit kanserin erken teşhisinde önemli olduğu' konusunda uyarıyor

Uzmanlar, vücuttaki seğirmelerin '3 çeşit kanserin erken teşhisinde önemli olduğu' konusunda uyarıyor

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, vücutta oluşan seğirmelerin beyin tümörüne işaret edebileceğini açıkladı. Doktorlar, özellikle göz ve kas seğirmesinin vücutta 3 farklı kanser... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T13:34+0300

2024-10-05T13:34+0300

2024-10-05T13:36+0300

yaşam

tümör

seğirme

göz

kas

beyin tümörü

kanser

kanser tedavisi

prostat kanseri

meme kanseri

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Uzmanlar, vücudunuzdaki seğirmenin üç ölümcül hastalığın erken teşhisi için bir işaret olabileceğini söylüyor. İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi (NHS), göz ve kaslardaki seğirmelerin 'genellikle endişelenecek bir şey olmadığını' ve genellikle stres, kaygı, yorgunluk, kafein veya ilaç kullanımıyla bağlantılı olduğunu bildiriyor. Ancak Oliolussio'daki Dr. Monika Wassermann, seğirmenin üç kanser türünden birinin işareti olabileceği konusunda insanları uyarıyor.The Express'in yayınladığı habere göre, Dr Wassermann, vücutta olan seğirmelerin beyin tümörüne işaret edebileceğini söylüyor. Dr. Wassermann, "Nöbetler çoğunlukla epilepsiden kaynaklansa da, beyin tümörü beynin nöronlarını tahriş edebilir ve karıncalanma, seğirme veya kas kasılmalarına neden olabilir. Oksipital lob, temporal lob veya beyin sapında bir tümör gelişirse, çift veya bulanık görme olabilir. Bir diğer gösterge ise göz seğirmesidir" dedi.Beyin tümörlerinin en yaygın türü olan menenjiyom, beyne baskı yaparak normal işlevlerini durdurabilir ve tümörler ayrıca kan damarlarına baskı yaparak omuriliği etkileyebildiğini söyleyen doktor, omuriliğe ulaşan tümörlerin; prostat kanseri, akciğer kanseri ve meme kanserine neden olabileceğini vurguluyor.Kanser araştırmaları yapan bir kuruluş olan Cancer Research UK, 'beyin tümörü olan her 100 kişiden 80'inde nöbet görülebileceğini, ellerde, kollarda ve bacaklarda bir miktar seğirme olabileceğini veya tüm vücudu sarabileceğini vurguluyor.Gözlerde oluşan seğirmelerde, görme yeteneğinin kötüleştiği veya artık gözlüklerin işe yaramadığı durumlarda bir an önce doktora görülmenin önemini vurgulayan uzmanlar, bu işaretlerin tümör nedeniyle olabileceğini söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uzmani-uclu-negatif-meme-kanserine-dikkat-cekerek-uyarida-bulundu-ozellikle-genc-kadinlari-tehdit-1088830073.html

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