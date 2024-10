https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/uzmani-uclu-negatif-meme-kanserine-dikkat-cekerek-uyarida-bulundu-ozellikle-genc-kadinlari-tehdit-1088830073.html

Uzmanı, üçlü negatif meme kanserine dikkat çekerek uyarıda bulundu: Özellikle genç kadınları tehdit ediyor

Türkiye ve dünyada meme kanseri artış gösteriyor. Yaklaşık her yıl 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor ve uzmanlar bu sayının her yıl daha da... 04.10.2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088650324_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f1f8eb71a7dff4f805dad48b457ae2f.jpg

Sağlıksız yaşam alışkanlıklarına genetik ve çevresel etkenlerin de eklenmesiyle dünya genelinde görülme sıklığı giderek artan meme kanseri, önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada her yıl 2 milyon 296 bin, ülkemizde de 25 bin 249 kişi meme kanseri tanısı alıyor. Peki bu hastalık neden oluşuyor, kimler risk altında, sadece ‘yaşlılarda’ mı görülüyor, nasıl korunmak gerekiyor? Sorularının yanıtlarını uzmanlar Sputnik’e anlattı.Genç yaş gruplarındaki artış dikkat çekiciTürkiye’de meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olduğunu ve vakaların ne yazık ki artış gösterdiğini dile getiren Tıbbı Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, “Her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Bu, kanser vakalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Özellikle 40 yaş ve üstü kadınlar risk altında, ancak genç yaş gruplarındaki artış da dikkat çekici. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanma riski taşıyor” dedi.Meme kanseri vakalarında artış sürecekProf. Dr. Sönmez’in altını çizdiği en önemli nokta ise vaka sayılarındaki artışın önümüzdeki yıllarda da sürecek olması. Bunun nedenleri ise Prof. Dr. Sönmez şöyle anlattı:Üçlü negatif meme kanseri gençleri tehdit ediyorMeme kanserinde genelde ‘daha yaşım genç ben de olmaz’ sözleri bir çok kişiden duyduğumuz sözler. Peki gençler de risk altında mı? Bu sorunun yanıtını ise Prof. Dr. Sönmez şöyle verdi:Meme kanserinden korunmak için neler yapılmalı?Meme kanserinden korunmada sağlıklı yaşam tarzının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, sebze, meyve ve tam tahıl açısından zengin bir beslenme düzenine sahip olunmasının önemini vurguladı. Düzenli fiziksel aktivitenin çok önemli olduğunu haftada en az 150 dakika egzersiz yapmanın riski ciddi şekilde azaltabileceğini dile getiren Prof. Dr. Sönmez, alkol tüketiminin sınırlandırılması, sigaradan uzak durulması ve sağlıklı bir kilonun korunmasının da riski azaltacağının altını çizdi. Erken teşhiste tedavi başarısı yüzde 90'ın üzerinde'Erken teşhis meme kanserinde hayati öneme sahiptir' diyen Prof. Dr. Sönmez, şu bilgileri paylaştı: "Erken evrelerde teşhis edilen meme kanseri vakalarının tedavi başarısı yüzde 90’ın üzerinde. Çünkü tümör henüz küçük ve çevre dokulara yayılmamışken yakalandığında, cerrahi müdahale ve tedavi seçenekleri daha etkili olmaktadır. Mamografi, erken teşhis için en önemli tarama yöntemlerinden biridir ve 40 yaş üzeri kadınlara düzenli mamografi çektirmeleri önerilir. Ayrıca, kadınların kendi kendine meme muayenesini öğrenmeleri ve düzenli olarak yapmaları, erken teşhisin sağlanmasına yardımcı olur. Erken teşhis edilen vakalarda 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 99’a kadar çıkarken, ileri evrelerde bu oran yüzde 25-30 seviyelerine düşmekte. Bu yüzden düzenli kontroller ve taramalar büyük önem taşır.18 yaşından itibaren mutlaka elle muayene yapınSon yıllarda genç yaşta da yaygınlaşan meme kanserinde erken tanının hayat kurtardığını belirten Acıbadem Üniversitesi Senoloji (Meme Bilimi) Araştırma Enstitüsü Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras da hala toplumda meme kanseri farkındalığının yeterli düzeyde olmadığını vurguladı. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Uras, özellikle, meme kanserinde erken tanı için 18 yaşından itibaren her ay kendi kendini elle muayenenin mutlaka yapılması gerektiğini, bu sayede memelerde olası değişikliklerin fark edilebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Uras, “Memede ortaya çıkan her kitle şüphesiz kanser olduğu anlamına gelmiyor. Hekimin klinik muayenesi sonrasında yapılacak görüntüleme tetkikleri ile kitlenin özellikleri belirlenir. Böyle bir kitle hissedildiği zaman doktora danışılması, olası bir kanserin erken tanısının konulmasını ve tedavide geç kalınmamasını sağlayarak hayat kurtarabiliyor” dedi. Meme kanserinde nasıl muayene yapılmalı?Kendi kendini elle muayene için ayna karşısında olunmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Uras şu bilgileri paylaştı: Kendi kendine elle muayene çok önemli olmakla birlikte şüphesiz tek başına yeterli değil. Meme kanserinin artık çok genç yaşta da görülmesi nedeniyle, ailesinde kanser öyküsü olmayan her kadının 30 yaşına geldiğinde yılda bir ultrason çekilmesi, 40 yaşından itibaren de kadının risk durumuna göre yılda veya 2 yılda bir kez mamografi çektirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Cihan Uras, meme kanseri hiçbir belirti vermeden de gelişebildiği için yılda bir kez mutlaka meme uzmanı tarafından düzenli muayene olunması gerektiğini vurguluyor. Meme kanserinde bu belirtilere dikkat etmeliBu tür belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması çok önemli.

