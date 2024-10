https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/erken-tani-meme-kanserinde-onemli-rol-oynuyor-kendi-kendine-muayene-yapma-bilinci-nasil-artirilir-1088647907.html

Erken tanı meme kanserinde önemli rol oynuyor: Kendi kendine muayene yapma bilinci nasıl artırılır?

Meme kanseri genelde 40-50 yaşları sonrasında görülen bir hastalıkken son yıllarda otuzlu yılların başında rastlanabilir bir hastalık haline geldi. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri dünyada her 8 kadından birinde görülüyor. Türkiye'de ise ortalama yıllık 24 bin yeni vaka görülüyor. Dünyada ise her sene 100 bin kadından 10 bini meme kanserinden dolayı hayatını kaybediyor. Başlıca belirtilerinde meme veya koltukaltında ele gelen kitle, akıntı veya şekil bozukluğu yer alırken erken tanı bu hastalıkta hayati önem taşıyor. 30 yaşından sonra yılda bir kere mamografi, 20 yaşından sonra el ile muayene yapılması öneriliyor. Peki meme kanserinin erken teşhisinde kullanılan en etkili yöntemleri neler? Meme kanserinin risk faktörleri nelerdir ve bu riskleri azaltma konusunda neler yapılabilir? Genetik faktörlerin meme kanseri üzerindeki etkisi nedir? İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Özçınar Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel Sputnik'e anlattı.'Son 20 yıl içerisinde Türkiye’de meme kanseri görülme sıklığı iki katına çıktı'İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Özçınar, son 20 yıl içerisinde Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığının iki katına çıktığını belirterek hastalığın risk faktörlerini şöyle açıkladı: Meme kanserinin risklerini nasıl azaltabiliriz?Özçınar, meme kanserinin risklerinin azaltılabileceğinin aktarırken özellikle bazı gıdaların tüketilmesinin kanser riskini arttırdığının altını çizerek neler yapılması gerektiğini aktardı: "Son yıllarda yapılan meta analizler ve derleme yazıları gösteriyor ki bazı gıdaların tüketilmesi sağlığa zararlı ve kanser riskini arttırıyor. Peki nasıl beslenmeliyiz? Bir kere bol sebze, meyve ve yeşilliklerin tüketildiği Akdeniz usulü beslenme tarzının yapılan çalışmalar sonucunda meme kanseri, kolorektal kanser, mide kanseri gibi bir çok kanserin gelişme riskini azalttığı gösterilmiştir. Hazır paketlenmiş gıdalar, içerisinde katkı maddesi bulunan ve raf ömrü uzun olan gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. 2019 yılında yayınlanmış bir diğer çalışmada beyaz ekmek, patates, yemeğe hazır gevrekler gibi içerisinde temel gıda maddelerinden karbonhidratın yoğun olduğu gıdaların ve bu ürünleri saklamak için kullanılan katkı maddelerinin meme kanseri hücrelerinin gelişiminde rolü olduğunu göstermiştir. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu da sedanter yaşamdan uzak durmak, egzersiz yapmaktır. Özellikle hafta da 3 gün 45’er dakika tempolu yürüyüş yapmak sağlığımız için çok önemli. Uzun süre bilgisayar başında veya televizyon başında hareketsiz kalmak, stresli yaşam ve iş ortamı, sağlıksız hava koşulları da bir çok hastalık riskini arttırmaktadır."'Her 100 meme kanserinden 99'u kadınlarda, 1'i ise erkeklerde görülmekte'Prof. Dr. Beyza Özçınar meme kanserinin sadece yüzde 5 ila 10'unun genetik olduğunu söylerken genetik faktörlerin meme kanseri üzerindeki etkisini şöyle anlattı:'Meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 100'e yakın yaşam şansı olan bir kanser türüdür'Özçınar, meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu söylerken teşhis edildiğinde yüzde 100'e yakın yaşam şansı sunduğunu belirtti. Ayrıca erken teşhiste en önemli yöntemleri şöyle aktardı:"Meme kanseri erken teşhisi mümkün olan ve erken teşhis edildiğinde ise yüzde 100’e yakın yaşam şansı olan bir kanserdir. Erken evre meme kanseri dediğimizde aklımıza şu gelmelidir; henüz hiç bir şikayetimiz yokken memede elimize gelen bir kitle olmadan sadece yapılan tetkiklerde görülebilecek kadar küçük ve koltuk altına ya da diğer bölgelere yayılmamış olan kanserden bahsediyoruz. Erken meme kanserinin en önemli bulgularından biri memede gelişen kireçlenmeler olup, memedeki kireçlenmeleri yani mikrokalsfikasyonları en iyi gösteren görüntüleme yöntemi mamografi olduğu için meme kanserinin taramasında ve erken tanısında olmazsa olmaz görüntüleme yöntemimiz mamografidir. Diğer görüntüleme yöntemleri meme ultrasonu, tomosentez ve meme emarı olup bu tetkikler kadınların şikayetlerine, muayene bulgularına ve mamografi bulgularına göre mamografiye ek olarak istenebilir. Erken teşhis için tüm kadınlarımıza 18-20 yaşından itibaren ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapmasını, 20-39 yaş arasında 2-3 yılda bir kez hekime başvurarak meme muayenesi olmasını ve 40 yaşından sonra da yılda bir kez mamografi çektirmesini ve hekime başvurarak meme muayenesi olmasını öneriyoruz."Kadınların kendi kendine muayene yapma bilincini artırmak için ne yapılabilir?İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Özçınar, kadınların kendi kendine muayene yapması gerektiğini söyleyerek bilinci artırmak için yapılması gerekenleri sıraladı:'Erken tanı konan kadınlar birkaç ay içerisinde normal yaşantılarına geri dönebilmekte'Prof. Dr. Beyza Özçınar, erken tanı alan kadınların yaşadığı en büyük zorluğun kabullenme olduğunu söyleyerek bu süreçte profesyonel psikolojik destek almaları gerektiğinin altını çizdi. Hastaların yaşadığı zorlukları ve bu konuyla nasıl baş edebileceklerini şu sözlerle aktardı: "Erken tanı alan kadınların yaşadığı en önemli zorluk hastalığı kabullenme zorluğudur, psikolojik sorunlardır. Her kadın meme kanseri tanısını duyduğunda aklına ilk gelen ölüm ve ölüm korkusu olmaktadır. Bu yüzden kadınlarımızın tanı ve tedavi sürecinde profesyonel psikolojik destek almaları çok önemlidir. Erken tanı konan kadınların tedavi süreçleri daha kısa sürmekte, çoğu zaman kemoterapi almaları gerekmemektedir ve bir kaç ay içerisinde normal yaşantılarına geri dönebilmektedirler. Bu yüzden erken tanı çok önemlidir. Memedeki kitle büyüdükçe, koltuk altına veya diğer bölgelere yayıldığında tedavi süreci uzamakta ve tedaviye bağlı yan etkiler ve iş kaybı süresi uzamaktadır. Tanı ve tedavi sürecindeki diğer bir zorlukta özellikle devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerindeki doktorlara muayene olmak için randevu almakta, film çektirmek ve ameliyat olmak için uzun süreler beklenmesinin gerekmesidir. Ayrıca, sosyal ve aile desteği bu süreçte çok önemlidir. Bazen kadınlar eşleri tarafından küçük çocukları ile birlikte terk edilmekte bu süreçte maddi ve manevi olarak yalnız bırakılmaktadır. Diğer taraftan da bazı aile yakınları psikolojik olarak destek olmak maksadıyla hastaları daha da çok bunaltmakta ve depresyona sokmaktadır. Bu yüzden, tüm bu süreçte hasta ve ailesine psikolojik ve sosyal destek verilmesi çok önemlidir."'Üretilen çok sayıda ilaç sayesinde meme kanserinde tedavi başarı oranları gittikçe artmakta ve ölüm oranları da oldukça azalmakta'Özçınar, meme kanseri tedavisinde son yıllarda artan çalışmalar olduğunu belirtirken hedefe yönelik tedavi yöntemleri bulunduğunu söyledi. Bu tedavi yöntemleri ile başarı oranlarının arttığını ve ölüm oranların giderek azaldığını belirtirken konuya ilişkin şunları söyledi: Türkiye'de meme kanseri tarama programlarının etkinliği ne durumda? İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyza Özçınar, Türkiye'de meme kanseri tarama programlarında sürecin nasıl ilerlediğini anlatırken bu programların etkinliği hakkında şu sözleri kaydetti:

