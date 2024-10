https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakanligin-listesi-ifsa-oldu-domuz-etinden-at-etine-kadar-her-sey-ortaya-cikti-hangi-ilde-ne-1088894174.html

Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?

Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler listesiyle gıda sektöründe büyük bir skandala imza attı.

Bakanlık, içeriğinde zararlı maddeler bulunan gıdalarla ilgili geniş çaplı bir liste yayınladı.Taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınlandıBakanlığın yayınladığı listede, birçok marka ve firmanın taklit-tağşiş yaptığı ürünler teşhir edildi. Özellikle lahmacun, tas kebabı gibi et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ayrıca, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere karıştırılması gibi uygunsuzluklar da dikkat çekti.Tağşiş listesi 2024 yılına nasıl bakılır?Tüketiciler, Tarım Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ifşa edilen firmaları takip edebiliyor.Domuz eti, i̇laç etken maddesi ve yasaklı boya tespitleriListede dikkat çeken uygunsuzluklardan bazıları şunlar:Balıkesir'de tek tırnaklı hayvan skandalıBalıkesir'deki Aydeniz Et Entegre tesislerinde yapılan denetimlerde, üretilen et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve sakatatı tespit edildi. Firma, Türkiye genelinde satış yapan büyük bir tesis olmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.KYK yurtlarında domuz eti skandalıDüzce'de KYK yurtlarına yemek hizmeti sunan bir firmanın ürettiği rosto köftede domuz eti tespit edilmesi, öğrenci ve velilerde büyük tepkiye yol açtı. Firma sahibinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nda görev yaptığı da ortaya çıktı.Bakanlık ne diyor?Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda başlattığı 'Güvenilir Gıda' denetimleri kapsamında, 523 firmaya ait 961 parti ürünün taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ihbarların bu denetimlerde büyük rol oynadığını belirtti.

