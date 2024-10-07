Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:56
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakanligin-listesi-ifsa-oldu-domuz-etinden-at-etine-kadar-her-sey-ortaya-cikti-hangi-ilde-ne-1088894174.html
Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?
Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler listesiyle gıda sektöründe büyük bir skandala imza attı. Sofralara... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T07:31+0300
2024-10-07T07:34+0300
türkiye
bakanlık
domuz eti
dondurulmuş domuz eti
liste
marka
marka
at eti
eşek
eşek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070529842_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_ba41c5a8be45bcaab7e059e057c634bc.jpg
Bakanlık, içeriğinde zararlı maddeler bulunan gıdalarla ilgili geniş çaplı bir liste yayınladı.Taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınlandıBakanlığın yayınladığı listede, birçok marka ve firmanın taklit-tağşiş yaptığı ürünler teşhir edildi. Özellikle lahmacun, tas kebabı gibi et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ayrıca, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere karıştırılması gibi uygunsuzluklar da dikkat çekti.Tağşiş listesi 2024 yılına nasıl bakılır?Tüketiciler, Tarım Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ifşa edilen firmaları takip edebiliyor.Domuz eti, i̇laç etken maddesi ve yasaklı boya tespitleriListede dikkat çeken uygunsuzluklardan bazıları şunlar:Balıkesir'de tek tırnaklı hayvan skandalıBalıkesir'deki Aydeniz Et Entegre tesislerinde yapılan denetimlerde, üretilen et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve sakatatı tespit edildi. Firma, Türkiye genelinde satış yapan büyük bir tesis olmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.KYK yurtlarında domuz eti skandalıDüzce'de KYK yurtlarına yemek hizmeti sunan bir firmanın ürettiği rosto köftede domuz eti tespit edilmesi, öğrenci ve velilerde büyük tepkiye yol açtı. Firma sahibinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nda görev yaptığı da ortaya çıktı.Bakanlık ne diyor?Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda başlattığı 'Güvenilir Gıda' denetimleri kapsamında, 523 firmaya ait 961 parti ürünün taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ihbarların bu denetimlerde büyük rol oynadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/meteoroloji-ve-valilikten-cok-kuvvetli-olacak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-siddetli-1088893285.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/03/1070529842_109:0:756:485_1920x0_80_0_0_42452c4a109c38c8e3c5560c9e215899.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
domuz eti, tağşiş listesi 2024, tagsis listesi, kyk yemek
domuz eti, tağşiş listesi 2024, tagsis listesi, kyk yemek

Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?

07:31 07.10.2024 (güncellendi: 07:34 07.10.2024)
© AAKıyma, kırmızı et
Kıyma, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler listesiyle gıda sektöründe büyük bir skandala imza attı. Sofralara sağlıklı diye sunulan et ürünlerinde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı. Domuz eti bile içeren tağşiş listesi 2024 yılı için nasıl oldu?
Bakanlık, içeriğinde zararlı maddeler bulunan gıdalarla ilgili geniş çaplı bir liste yayınladı.

Taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınlandı

Bakanlığın yayınladığı listede, birçok marka ve firmanın taklit-tağşiş yaptığı ürünler teşhir edildi. Özellikle lahmacun, tas kebabı gibi et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ayrıca, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere karıştırılması gibi uygunsuzluklar da dikkat çekti.

Tağşiş listesi 2024 yılına nasıl bakılır?

Tüketiciler, Tarım Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ifşa edilen firmaları takip edebiliyor.

Domuz eti, i̇laç etken maddesi ve yasaklı boya tespitleri

Listede dikkat çeken uygunsuzluklardan bazıları şunlar:
Domuz eti: Antalya Kepez'de tas kebabı ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ünlü pide işletmesinin pide harcında domuz eti tespit edildi. İşletmenin dana pide harcında domuz eti tespit edilirken işyerine idari para cezası uygulandı.
İlaç etken maddesi: İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Sakarya’daki birçok gıda ürününde ilaç etken maddeleri bulundu.
Yasaklı gıda boyası: Gaziantep, Aydın, İzmir gibi illerde üretilen pul biber ve baharatlarda insan sağlığına zararlı boya kullanımı tespit edildi.

Balıkesir'de tek tırnaklı hayvan skandalı

Balıkesir'deki Aydeniz Et Entegre tesislerinde yapılan denetimlerde, üretilen et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve sakatatı tespit edildi. Firma, Türkiye genelinde satış yapan büyük bir tesis olmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

KYK yurtlarında domuz eti skandalı

Düzce'de KYK yurtlarına yemek hizmeti sunan bir firmanın ürettiği rosto köftede domuz eti tespit edilmesi, öğrenci ve velilerde büyük tepkiye yol açtı. Firma sahibinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nda görev yaptığı da ortaya çıktı.

Bakanlık ne diyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda başlattığı 'Güvenilir Gıda' denetimleri kapsamında, 523 firmaya ait 961 parti ürünün taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ihbarların bu denetimlerde büyük rol oynadığını belirtti.
Sağanak, yağmur, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji ve valilikten 'çok kuvvetli olacak' uyarısı: İstanbul dahil birçok il için şiddetli sağanak alarmına geçildi
07:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала