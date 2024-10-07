https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/bakanligin-listesi-ifsa-oldu-domuz-etinden-at-etine-kadar-her-sey-ortaya-cikti-hangi-ilde-ne-1088894174.html
Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?
Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler listesiyle gıda sektöründe büyük bir skandala imza attı. Sofralara... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T07:31+0300
2024-10-07T07:31+0300
2024-10-07T07:34+0300
türkiye
bakanlık
domuz eti
dondurulmuş domuz eti
liste
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eşek
eşek
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Bakanlık, içeriğinde zararlı maddeler bulunan gıdalarla ilgili geniş çaplı bir liste yayınladı.Taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınlandıBakanlığın yayınladığı listede, birçok marka ve firmanın taklit-tağşiş yaptığı ürünler teşhir edildi. Özellikle lahmacun, tas kebabı gibi et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ayrıca, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere karıştırılması gibi uygunsuzluklar da dikkat çekti.Tağşiş listesi 2024 yılına nasıl bakılır?Tüketiciler, Tarım Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden ifşa edilen firmaları takip edebiliyor.Domuz eti, i̇laç etken maddesi ve yasaklı boya tespitleriListede dikkat çeken uygunsuzluklardan bazıları şunlar:Balıkesir'de tek tırnaklı hayvan skandalıBalıkesir'deki Aydeniz Et Entegre tesislerinde yapılan denetimlerde, üretilen et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve sakatatı tespit edildi. Firma, Türkiye genelinde satış yapan büyük bir tesis olmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.KYK yurtlarında domuz eti skandalıDüzce'de KYK yurtlarına yemek hizmeti sunan bir firmanın ürettiği rosto köftede domuz eti tespit edilmesi, öğrenci ve velilerde büyük tepkiye yol açtı. Firma sahibinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nda görev yaptığı da ortaya çıktı.Bakanlık ne diyor?Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda başlattığı 'Güvenilir Gıda' denetimleri kapsamında, 523 firmaya ait 961 parti ürünün taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ihbarların bu denetimlerde büyük rol oynadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/meteoroloji-ve-valilikten-cok-kuvvetli-olacak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-siddetli-1088893285.html
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domuz eti, tağşiş listesi 2024, tagsis listesi, kyk yemek
domuz eti, tağşiş listesi 2024, tagsis listesi, kyk yemek
Bakanlığın listesi ifşa oldu; domuz etinden at etine kadar her şey ortaya çıktı: Hangi ilde ne yediniz?
07:31 07.10.2024 (güncellendi: 07:34 07.10.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler listesiyle gıda sektöründe büyük bir skandala imza attı. Sofralara sağlıklı diye sunulan et ürünlerinde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı. Domuz eti bile içeren tağşiş listesi 2024 yılı için nasıl oldu?
Bakanlık, içeriğinde zararlı maddeler bulunan gıdalarla ilgili geniş çaplı bir liste yayınladı.
Taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınlandı
Bakanlığın yayınladığı listede, birçok marka ve firmanın taklit-tağşiş yaptığı ürünler teşhir edildi. Özellikle lahmacun, tas kebabı gibi et ürünlerinde domuz ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Ayrıca, pul biber gibi baharatlarda gıda boyası kullanılması ve bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlere karıştırılması gibi uygunsuzluklar da dikkat çekti.
Tağşiş listesi 2024 yılına nasıl bakılır?
Tüketiciler, Tarım Bakanlığı'nın guvenilirgida.tarimorman.gov.tr
adresinden ifşa edilen firmaları takip edebiliyor.
Domuz eti, i̇laç etken maddesi ve yasaklı boya tespitleri
Listede dikkat çeken uygunsuzluklardan bazıları şunlar:
Domuz eti:
Antalya Kepez'de tas kebabı ürünlerinde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.
Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ünlü pide işletmesinin pide harcında domuz eti tespit edildi. İşletmenin dana pide harcında domuz eti tespit edilirken işyerine idari para cezası uygulandı.
İlaç etken maddesi:
İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Sakarya’daki birçok gıda ürününde ilaç etken maddeleri bulundu.
Yasaklı gıda boyası:
Gaziantep, Aydın, İzmir gibi illerde üretilen pul biber ve baharatlarda insan sağlığına zararlı boya kullanımı tespit edildi.
Balıkesir'de tek tırnaklı hayvan skandalı
Balıkesir'deki Aydeniz Et Entegre tesislerinde yapılan denetimlerde, üretilen et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti ve sakatatı tespit edildi. Firma, Türkiye genelinde satış yapan büyük bir tesis olmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
KYK yurtlarında domuz eti skandalı
Düzce'de KYK yurtlarına yemek hizmeti sunan bir firmanın ürettiği rosto köftede domuz eti tespit edilmesi, öğrenci ve velilerde büyük tepkiye yol açtı. Firma sahibinin AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nda görev yaptığı da ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda başlattığı 'Güvenilir Gıda' denetimleri kapsamında, 523 firmaya ait 961 parti ürünün taklit ve tağşiş yapıldığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşlardan gelen şikayetler ve ihbarların bu denetimlerde büyük rol oynadığını belirtti.