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Meteoroloji ve valilikten 'çok kuvvetli olacak' uyarısı: İstanbul dahil birçok il için şiddetli sağanak alarmına geçildi
Meteoroloji ve valilikten 'çok kuvvetli olacak' uyarısı: İstanbul dahil birçok il için şiddetli sağanak alarmına geçildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için sarı kodlu uyarı yaparak yerel kuvvetli sağanak yağış beklediğini açıkladı. 12 Ekim'e kadarlık bir zamanı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T07:13+0300
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Meteoroloji, yalnızca İstanbul değil, ülke genelinde de hava durumunda değişiklikler olacağını açıkladı. Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de de pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimlerde birkaç derece azalacak. Ancak bu düşüşün genel sıcaklıkları çok fazla etkilemeyeceği öngörülüyor.Rüzgar ve sıcaklıklar nasıl olacak?Hava sıcaklıklarının kuzeyde yağışla birlikte 2-4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kuzeybatı kesimlerde ise rüzgarın kuzeyden esmesi öngörülüyor.İstanbul'da sağanak yağış saat kaçta başlayacak?Meteoroloji radarına göre İstanbul’da önümüzdeki 2 saat içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle saat 19.30’a kadar yağışların etkisini artıracağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.Valilikten kritik uyarıİstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Meteoroloji’nin verilerini paylaşarak, şehirde önümüzdeki saatlerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Ani sel, su baskını ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olun” denildi.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ne dedi?Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, “Bugün Trakya’da sabah yağmur var, öğleden sonra ise hafif de olsa İstanbul’da etkili olacak. Yarın ise Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de yağış var” ifadelerini kullandı. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta 1-2 derece azalacağını belirten Şen, önemli bir değişiklik olmayacağını kaydetti.Haftalık hava durumu: Yağışlar ne zaman bitecek?Meteoroloji’nin paylaştığı haftalık hava tahminlerine göre, yağışlı havanın pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde etkili olduktan sonra hafta ortasında yurdu terk etmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 25°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 30°CParçalı bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 22°CAz bulutluKARS °C, 22°CAz bulutluMALATYA °C, 29°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 22°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAKaradeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji ve valilikten 'çok kuvvetli olacak' uyarısı: İstanbul dahil birçok il için şiddetli sağanak alarmına geçildi

07:13 07.10.2024 (güncellendi: 07:14 07.10.2024)
© AA / Muhammed Selim KorkutataSağanak, yağmur, sel
Sağanak, yağmur, sel - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresi için sarı kodlu uyarı yaparak yerel kuvvetli sağanak yağış beklediğini açıkladı. 12 Ekim'e kadarlık bir zamanı kapsayan hava tahminlerine göre, özellikle bugün İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte 7 Ekim hava durumu..
Meteoroloji, yalnızca İstanbul değil, ülke genelinde de hava durumunda değişiklikler olacağını açıkladı. Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de de pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, kuzeybatı kesimlerde birkaç derece azalacak. Ancak bu düşüşün genel sıcaklıkları çok fazla etkilemeyeceği öngörülüyor.

Rüzgar ve sıcaklıklar nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzeyde yağışla birlikte 2-4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Kuzeybatı kesimlerde ise rüzgarın kuzeyden esmesi öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak yağış saat kaçta başlayacak?

Meteoroloji radarına göre İstanbul’da önümüzdeki 2 saat içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle saat 19.30’a kadar yağışların etkisini artıracağı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamalar ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını önerdi.

Valilikten kritik uyarı

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada Meteoroloji’nin verilerini paylaşarak, şehirde önümüzdeki saatlerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, “Ani sel, su baskını ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olun” denildi.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ne dedi?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede, “Bugün Trakya’da sabah yağmur var, öğleden sonra ise hafif de olsa İstanbul’da etkili olacak. Yarın ise Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı Karadeniz’de yağış var” ifadelerini kullandı. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta 1-2 derece azalacağını belirten Şen, önemli bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Haftalık hava durumu: Yağışlar ne zaman bitecek?

Meteoroloji’nin paylaştığı haftalık hava tahminlerine göre, yağışlı havanın pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde etkili olduktan sonra hafta ortasında yurdu terk etmesi bekleniyor. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu

KARS °C, 22°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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