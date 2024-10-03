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Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla birlikte çok kutuplu dünyanın inşasına katkıda bulunacağız
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla birlikte çok kutuplu dünyanın inşasına katkıda bulunacağız
Sputnik Türkiye
Çin ve Rusya’nın uluslararası adaleti destekleme niyetinde olduğunu kaydeden Wang, iki ülkenin bağımsızlık ve egemenlik konularında birbirine destek vermeye... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T08:20+0300
2024-10-03T08:20+0300
2024-10-03T08:22+0300
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diplomatik ilişkiler
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moskova ve Pekin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü münasebetiyle Renmin Ribao gazetesi için kaleme aldığı makalede, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin canlılık saçtığını yazdı.Wang, “75 yıl çok hızlı geçti. Sağlam bir geçmişe ve stratejik içeriğe sahip olan Çin-Rusya ilişkileri yeni dönemde de iki devlet başkanının liderliğinde canlılığını sürdürüyor” diye kaydetti.Rusya-Çin ilişkilerinin tarihin en iyi döneminden geçtiğini ifade eden Dışişleri Bakanı, büyük değişimlerle dolu bu dönemde, iki tarafın temel çıkarlarını korumak, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemeleri için birbirlerine yardımcı olmak ve kalkınma ve canlanmalarını ortaklaşa gerçekleştirmek için birbirlerini her zaman kararlılıkla desteklediğini anlattı.‘Uluslararası adalet desteklenecek’Çalkantılı ve değişen bir dünyayla karşı karşıya kalan iki tarafın, Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasını genişletme yönünde stratejik seçim yaptığını anımsatan Wang, yeni dönemde kapsamlı stratejik işbirliği ve ortaklığı daha da derinleştirme ve ikili ilişkileri daha geniş bir ölçekte, çeşitli alanlarda ve daha derin bir düzeyde geliştirme taahhüdünde bulunduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Çok kutuplu dünya eğilimini takip etmenin, iki ülke için stratejik bir tercih olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çinli diplomat, her iki ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS’in genişlemesine yardımcı olduğunu belirterek, “Çin ve Rusya, bağımsızlık ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği eğilimini aktif şekilde yönlendirmeye devam edecek, küresel yönetişimin ‘Güney Bölümünü’ yazmak (Küresel Güney ülkeleriyle işbirliğini artırmak) için çok çalışacak” diye yazdı.‘Bağımsızlık ve egemenlik konularında birbirimize destek vereceğiz’Rusya ve Çin’in, iki liderin vardığı önemli mutabakatı tümüyle hayata geçireceğini ve birbirlerinin egemenliğini, güvenliğini, kalkınmasını ve diğer temel çıkarlarını etkileyen konularda birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini kaydeden Wang, düzey yakın temaslara ve siyasi diyaloğu güçlendirmeye de devam edeceklerini belirtti.İki ülkenin “birbirlerinin gelişimine ve canlanmasına katkıda bulunan yol arkadaşları” olacağını ifade eden Çinli Bakan, Moskova ve Pekin’in her düzeyde ve her alanda işbirliği mekanizmalarını sürekli olarak güçlendireceğini ve geliştireceğini belirterek, “Çin-Rus ilişkilerinin özel değeri ortaya çıkarılacak ve Çin-Rus işbirliğinin içeriği zenginleştirilecek” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-israilin-guterresi-istenmeyen-kisi-ilan-etmesi-baris-davasina-yardimci-olmayacak-1088744772.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, rusya, rusya-çin ilişkileri, diplomatik ilişkiler, adalet, şanghay işbirliği örgütü, brics, bağımsızlık, egemenlik
çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, rusya, rusya-çin ilişkileri, diplomatik ilişkiler, adalet, şanghay işbirliği örgütü, brics, bağımsızlık, egemenlik
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Rusya’yla birlikte çok kutuplu dünyanın inşasına katkıda bulunacağız
08:20 03.10.2024 (güncellendi: 08:22 03.10.2024)
Çin ve Rusya’nın uluslararası adaleti destekleme niyetinde olduğunu kaydeden Wang, iki ülkenin bağımsızlık ve egemenlik konularında birbirine destek vermeye devam edeceğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi
, Moskova ve Pekin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü münasebetiyle Renmin Ribao
gazetesi için kaleme aldığı makalede, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin canlılık saçtığını yazdı.
Wang, “75 yıl çok hızlı geçti. Sağlam bir geçmişe ve stratejik içeriğe sahip olan Çin-Rusya ilişkileri yeni dönemde de iki devlet başkanının liderliğinde canlılığını sürdürüyor” diye kaydetti.
Rusya-Çin ilişkilerinin tarihin en iyi döneminden geçtiğini ifade eden Dışişleri Bakanı, büyük değişimlerle dolu bu dönemde, iki tarafın temel çıkarlarını korumak, kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemeleri için birbirlerine yardımcı olmak ve kalkınma ve canlanmalarını ortaklaşa gerçekleştirmek için birbirlerini her zaman kararlılıkla desteklediğini anlattı.
‘Uluslararası adalet desteklenecek’
Çalkantılı ve değişen bir dünyayla karşı karşıya kalan iki tarafın, Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasını genişletme yönünde stratejik seçim yaptığını anımsatan Wang, yeni dönemde kapsamlı stratejik işbirliği ve ortaklığı daha da derinleştirme ve ikili ilişkileri daha geniş bir ölçekte, çeşitli alanlarda ve daha derin bir düzeyde geliştirme taahhüdünde bulunduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Çin ve Rusya uluslararası adaleti destekleyecek ve çok kutuplu bir dünyanın inşasını teşvik edecek. Çin ve Rusya bir ilk olan ‘insanoğlunun kaderini belirleyici topluluk’ kavramını hayata geçiriyor ve hegemonyacılığa, tek taraflılığa ve güç politikalarına karşı bir kuvvet olarak hareket ediyor.
Çok kutuplu dünya eğilimini takip etmenin, iki ülke için stratejik bir tercih olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çinli diplomat, her iki ülkenin Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS’in genişlemesine yardımcı olduğunu belirterek, “Çin ve Rusya, bağımsızlık ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği eğilimini aktif şekilde yönlendirmeye devam edecek, küresel yönetişimin ‘Güney Bölümünü’ yazmak (Küresel Güney ülkeleriyle işbirliğini artırmak) için çok çalışacak” diye yazdı.
‘Bağımsızlık ve egemenlik konularında birbirimize destek vereceğiz’
Rusya ve Çin’in, iki liderin vardığı önemli mutabakatı tümüyle hayata geçireceğini ve birbirlerinin egemenliğini, güvenliğini, kalkınmasını ve diğer temel çıkarlarını etkileyen konularda birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğini kaydeden Wang, düzey yakın temaslara ve siyasi diyaloğu güçlendirmeye de devam edeceklerini belirtti.
İki ülkenin “birbirlerinin gelişimine ve canlanmasına katkıda bulunan yol arkadaşları” olacağını ifade eden Çinli Bakan, Moskova ve Pekin’in her düzeyde ve her alanda işbirliği mekanizmalarını sürekli olarak güçlendireceğini ve geliştireceğini belirterek, “Çin-Rus ilişkilerinin özel değeri ortaya çıkarılacak ve Çin-Rus işbirliğinin içeriği zenginleştirilecek” diye ekledi.