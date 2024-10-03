https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-israilin-guterresi-istenmeyen-kisi-ilan-etmesi-baris-davasina-yardimci-olmayacak-1088744772.html

Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak

Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesinin ülkenin hakkı olduğunu ama barış... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T07:27+0300

2024-10-03T07:27+0300

2024-10-03T07:28+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

israil

lübnan

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

istenmeyen kişi

barış

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesini değerlendirdi.Zaharova, RTVI televizyonuna açıklamasında, “İstenmeyen kişi ilan etmek bir ülkenin egemenlik hakkı. Ancak bu barış davasına yardımcı olmayacak. Mevcut durumun ve Birleşmiş Milletler'in sesini yükseltememesinin bir sorumlusu varsa, o da BM Güvenlik Konseyi'nin birden fazla karar tasarısını engelleyen ve beceriksiz davranışlarıyla diplomatik çabaları bir kez daha boşa çıkaran Washington” yorumunda bulundu.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 2 Ekim Çarşamba günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Bu kararın, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik olarak saldırısını kınamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnanda-son-24-saat-israil-saldirilarinda-46-kisi-hayatini-kaybetti-1088743874.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, lübnan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, istenmeyen kişi, barış