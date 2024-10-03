Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Seçimlerin hileli olduğunun konuşulması sisteme zarar verir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Devlet kaç kişiye maaş ödüyor?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
E-ticaretin kötüye kullanımı
12:05
86 dk
HABER MASASI
Günümüzün en büyük tehlikesi olan kumar bağımlılığının altında yatan nedenler nelerdir ?
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kodsuz yazılım alanında son gelişmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
19:19
3 dk
ÖDÜLDEN ÖDÜLE BİR HAYAT
Siyahi gırtlaklı bir İngiliz New York’ta
19:27
14 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
19:45
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
20:20
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:32
3 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
20:41
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
20:50
4 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-israilin-guterresi-istenmeyen-kisi-ilan-etmesi-baris-davasina-yardimci-olmayacak-1088744772.html
Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak
Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesinin ülkenin hakkı olduğunu ama barış... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T07:27+0300
2024-10-03T07:28+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
israil
lübnan
birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
istenmeyen kişi
barış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090616_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_dcee9005c07c3f9c708f4313b6a8d841.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesini değerlendirdi.Zaharova, RTVI televizyonuna açıklamasında, “İstenmeyen kişi ilan etmek bir ülkenin egemenlik hakkı. Ancak bu barış davasına yardımcı olmayacak. Mevcut durumun ve Birleşmiş Milletler'in sesini yükseltememesinin bir sorumlusu varsa, o da BM Güvenlik Konseyi'nin birden fazla karar tasarısını engelleyen ve beceriksiz davranışlarıyla diplomatik çabaları bir kez daha boşa çıkaran Washington” yorumunda bulundu.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 2 Ekim Çarşamba günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Bu kararın, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik olarak saldırısını kınamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnanda-son-24-saat-israil-saldirilarinda-46-kisi-hayatini-kaybetti-1088743874.html
rusya
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090616_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_2155dffd81395d57307e1c09676f2ee7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, lübnan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, istenmeyen kişi, barış
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, lübnan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, istenmeyen kişi, barış

Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak

07:27 03.10.2024 (güncellendi: 07:28 03.10.2024)
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Илья Питалев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesinin ülkenin hakkı olduğunu ama barış davasına katkıda bulunmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesini değerlendirdi.
Zaharova, RTVI televizyonuna açıklamasında, “İstenmeyen kişi ilan etmek bir ülkenin egemenlik hakkı. Ancak bu barış davasına yardımcı olmayacak. Mevcut durumun ve Birleşmiş Milletler'in sesini yükseltememesinin bir sorumlusu varsa, o da BM Güvenlik Konseyi'nin birden fazla karar tasarısını engelleyen ve beceriksiz davranışlarıyla diplomatik çabaları bir kez daha boşa çıkaran Washington” yorumunda bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 2 Ekim Çarşamba günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Bu kararın, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik olarak saldırısını kınamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.
İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
DÜNYA
Lübnan'da son 24 saat: İsrail saldırılarında 46 kişi hayatını kaybetti
04:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала