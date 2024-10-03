https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rusya-israilin-guterresi-istenmeyen-kisi-ilan-etmesi-baris-davasina-yardimci-olmayacak-1088744772.html
Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak
Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesinin ülkenin hakkı olduğunu ama barış... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T07:27+0300
2024-10-03T07:27+0300
2024-10-03T07:28+0300
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birleşmiş milletler (bm)
bm genel sekreteri antonio guterres
istenmeyen kişi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesini değerlendirdi.Zaharova, RTVI televizyonuna açıklamasında, “İstenmeyen kişi ilan etmek bir ülkenin egemenlik hakkı. Ancak bu barış davasına yardımcı olmayacak. Mevcut durumun ve Birleşmiş Milletler'in sesini yükseltememesinin bir sorumlusu varsa, o da BM Güvenlik Konseyi'nin birden fazla karar tasarısını engelleyen ve beceriksiz davranışlarıyla diplomatik çabaları bir kez daha boşa çıkaran Washington” yorumunda bulundu.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 2 Ekim Çarşamba günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Bu kararın, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik olarak saldırısını kınamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/lubnanda-son-24-saat-israil-saldirilarinda-46-kisi-hayatini-kaybetti-1088743874.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, lübnan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, istenmeyen kişi, barış
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, israil, lübnan, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, istenmeyen kişi, barış
Rusya: İsrail’in Guterres'i istenmeyen kişi ilan etmesi barış davasına yardımcı olmayacak
07:27 03.10.2024 (güncellendi: 07:28 03.10.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesinin ülkenin hakkı olduğunu ama barış davasına katkıda bulunmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i istenmeyen kişi ilan etmesini değerlendirdi.
Zaharova, RTVI
televizyonuna açıklamasında, “İstenmeyen kişi ilan etmek bir ülkenin egemenlik hakkı. Ancak bu barış davasına yardımcı olmayacak. Mevcut durumun ve Birleşmiş Milletler'in sesini yükseltememesinin bir sorumlusu varsa, o da BM Güvenlik Konseyi'nin birden fazla karar tasarısını engelleyen ve beceriksiz davranışlarıyla diplomatik çabaları bir kez daha boşa çıkaran Washington
” yorumunda bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 2 Ekim Çarşamba günü, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve ülkeye girişini yasakladığını açıklamıştı. Bu kararın, Guterres'in İran'ın İsrail'e yönelik olarak saldırısını kınamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.