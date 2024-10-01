Rekor üstüne rekor kırmıştı, altın tahmini yenilendi

Daha önce gram altında 3 bin TL’nin hedef olduğunu belirtmiştim. Gram altın 2949 liraya kadar yükseldi. Bu seviyelerden gelen kar realizasyonu ile aşağı yönlü hareketler söz konusu. Göstergeler hala yukarı sinyali vermeye devam ediyor. 2842 lirada önemli bir destek var. 2840’lı seviyelerde gram altının tutunma ihtimali yüksek. Şimdilik yön yukarı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini görebiliriz. Bu da altın için olumlu bir etki yapabilir. Önümüzdeki süreçte ufak tefek dalgalanmalar olabilir. Hala trend için yukarı sinyalleri devam ediyor. 3 bin TL seviyeleri her an denenebilir.