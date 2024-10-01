Rekor üstüne rekor kırmıştı, altın tahmini yenilendi
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Yılın son çeyreğine yaklaştıkça altın, dolar ve borsanın nasıl bir seyir izleyeceği çok daha fazla merak konusu oluyor. Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altında bu hafta sakin bir hava hakim. Ekonomist Hikmet Baydar, "Trend hala yukarı, 3 bin TL denenebilir" dedi.
Gram altın geçtiğimiz haftada rekor üstüne rekor kırdı. Hafta başından itibaren ise yerini 2 bin 900 lira civarında sabitleyen gram altın ile ilgili Milliyet'e konuşan Ekonomist Hikmet Baydar 'ons altının gevşemesi normal' dedi.
Altında son iki gündür aşağı yönlü kar realizasyonunu görüyoruz, bu son derece doğaldır. ABD’deki faiz indirimleri, jeopolitik riskler altının lehinedir. Aşağı yönlü hareketler alım fırsatı doğurabilir. Henüz aşağı sinyali yok. Ons altında önemli destek 2583 dolar seviyesinde. Bu seviyeye kadar gevşeme olması altında kar realizasyonu anlamına gelebilir, düşüş trendi anlamına gelmez. Önümüzdeki günlerde ons altında 2600’lü seviyelerde yatay dalgalanmalar olabilir. 2500’lerden hızla 2700’lere kadar yaklaştı. Son yaptığı zirve 2685 dolar seviyesidir. Önümüzdeki günlerde 2600’lü seviyelere gevşemesi son derece normaldir. 2583 doların altına bir hareket beklemiyorum. Trend hala yukarı.
'Trend hala yukarı, 3 bin TL denenebilir'
Daha önce gram altında 3 bin TL’nin hedef olduğunu belirtmiştim. Gram altın 2949 liraya kadar yükseldi. Bu seviyelerden gelen kar realizasyonu ile aşağı yönlü hareketler söz konusu. Göstergeler hala yukarı sinyali vermeye devam ediyor. 2842 lirada önemli bir destek var. 2840’lı seviyelerde gram altının tutunma ihtimali yüksek. Şimdilik yön yukarı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini görebiliriz. Bu da altın için olumlu bir etki yapabilir. Önümüzdeki süreçte ufak tefek dalgalanmalar olabilir. Hala trend için yukarı sinyalleri devam ediyor. 3 bin TL seviyeleri her an denenebilir.