https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/islam-memisten-altin-icin-rekor-aciklamasi-sonrasi-cok-sert-dusecek-uyarisi-tarih-verdi-1088493420.html

İslam Memiş'ten altın için rekor açıklaması sonrası 'Çok sert düşecek' uyarısı: Tarih verdi

İslam Memiş'ten altın için rekor açıklaması sonrası 'Çok sert düşecek' uyarısı: Tarih verdi

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, altın fiyatlarındaki yükselişin tarihi seviyelere ulaştığını belirterek, hiçbir yatırım aracının sonsuza... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T08:38+0300

2024-09-27T08:38+0300

2024-09-27T08:38+0300

islam memiş

ekonomi

altın

yarım gram altın

külçe altın

gram altın

fed

fed

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi ve Ortadoğu'da yaşanan jeopolitik krizler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. 2670 doları aşan ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ancak, bu yükselişlerin uzun soluklu olup olmayacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.'Altın fiyatlarında sert düşüşler yaklaşıyor'İslam Memiş, altın fiyatlarının uzun süreli yükseliş gösterdiğini ve yatırımcıların ellerindeki altını satmamaları gerektiğini söyledi. "Hiçbir yatırım aracı sonsuza kadar yükselmez" diyen Memiş, altın fiyatlarında kar satışları ve teknik düzenlemeler nedeniyle sert düşüşler beklediğini belirtti. Özellikle yıl sonuna doğru bu düşüşlerin görülebileceğini ifade eden Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.'Ons altın 2600 doların altına düşecek'Memiş, ons altının 2600 dolar seviyesinin altına gerilemesini büyük bir fırsat olarak nitelendirirken, bu seviyelerin kısa vadede yatırımcılara kazanç sağlayacağını söyledi. Ancak yatırımcıların ellerindeki altını satmamaları gerektiğini belirterek, uzun vadeli kazançları riske atmamalarını tavsiye etti.'Altın yıl sonuna kadar 3000 dolara ulaşacak'İslam Memiş, ons altının 3000 dolar seviyesine kadar yükseleceğini öngördüğünü belirtti. İsrail'in Orta Doğu'daki saldırıları ve artan jeopolitik riskler, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Ancak bu yükselişin kademeli olacağını ve her yükselişin ardından kar satışlarının yaşanabileceğini de ekledi.Yatırımcılar i̇çin kritik uyarılarMemiş, altın yatırımcılarına seslenerek, ellerindeki varlıkları satmamaları gerektiğini vurguladı. "Şu anda açığa mal satmak kumar oynamaktır, bu süreçte elinizdeki varlıklara sahip çıkmalısınız" diyen Memiş, büyük bir finansal tufanın yaklaşmakta olduğunu ifade etti.27 Eylül altın fiyatlarıPeki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 27 Eylül 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/konut-kredisi-faiz-oranlari-konut-kredisi-sartlari-dusuk-faizli-ev-kredisi-sartlari-konut-fiyatlar-1088493186.html

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