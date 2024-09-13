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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/vietnamda-yagi-tayfunu-can-kaybi-226ya-yukseldi-1087964441.html
Vietnam'da Yagi Tayfunu: Can kaybı 226’ya yükseldi
Vietnam'da Yagi Tayfunu: Can kaybı 226’ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu'nun en çok hasara yol açtığı Vietnam'da can kaybı 226'ya çıktı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T04:31+0300
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Filipinler'den Çin'i oradan da Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi tayfunu devam ediyor. Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 226'ya çıktığı bildirildi.Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, kayıp 128 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken 800 kişinin de yaralı ve 226 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Sel baskınları azalacakVietnam'ın başkenti Hanoi’nin bazı bölgeleri halen sular altındayken meteoroloji uzmanları ilerleyen saatlerde sel baskınının azalacağını bildirdi.4 milyon dolarlık yardım paketiVietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, gittiği Yagi'nin etkilediği Haiphong kentinde zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onaylamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/vietnam-yagi-tayfununun-sebep-oldugu-seller-dolayisiyla-cinden-barajlardaki-suyu-tutmasi-istedi-1087923103.html
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yagi tayfunu, vietnam, can kaybı, yaralı, kayıp
yagi tayfunu, vietnam, can kaybı, yaralı, kayıp

Vietnam'da Yagi Tayfunu: Can kaybı 226’ya yükseldi

04:31 13.09.2024
© İHA / LUONG THAI LINHVietnam Yagi Tayfunu
Vietnam Yagi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
© İHA / LUONG THAI LINH
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Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu'nun en çok hasara yol açtığı Vietnam'da can kaybı 226'ya çıktı.
Filipinler'den Çin'i oradan da Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi tayfunu devam ediyor. Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 226'ya çıktığı bildirildi.
Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, kayıp 128 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken 800 kişinin de yaralı ve 226 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Sel baskınları azalacak

Vietnam'ın başkenti Hanoi’nin bazı bölgeleri halen sular altındayken meteoroloji uzmanları ilerleyen saatlerde sel baskınının azalacağını bildirdi.

4 milyon dolarlık yardım paketi

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, gittiği Yagi'nin etkilediği Haiphong kentinde zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onaylamıştı.
Vietnam Yagi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2024
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