https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/vietnamda-yagi-tayfunu-can-kaybi-226ya-yukseldi-1087964441.html

Vietnam'da Yagi Tayfunu: Can kaybı 226’ya yükseldi

Vietnam'da Yagi Tayfunu: Can kaybı 226’ya yükseldi

Sputnik Türkiye

Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu'nun en çok hasara yol açtığı Vietnam'da can kaybı 226'ya çıktı. 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T04:31+0300

2024-09-13T04:31+0300

2024-09-13T04:31+0300

dünya

yagi tayfunu

vietnam

can kaybı

yaralı

kayıp

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Filipinler'den Çin'i oradan da Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi tayfunu devam ediyor. Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 226'ya çıktığı bildirildi.Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, kayıp 128 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirilirken 800 kişinin de yaralı ve 226 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.Sel baskınları azalacakVietnam'ın başkenti Hanoi’nin bazı bölgeleri halen sular altındayken meteoroloji uzmanları ilerleyen saatlerde sel baskınının azalacağını bildirdi.4 milyon dolarlık yardım paketiVietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, gittiği Yagi'nin etkilediği Haiphong kentinde zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onaylamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/vietnam-yagi-tayfununun-sebep-oldugu-seller-dolayisiyla-cinden-barajlardaki-suyu-tutmasi-istedi-1087923103.html

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yagi tayfunu, vietnam, can kaybı, yaralı, kayıp