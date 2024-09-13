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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/serbest-birakilan-baba-arif-guran-sessizligini-bozdu-bu-sorusturmanin-selameti-icin-devlet-herkesi-1087993158.html
Serbest bırakılan baba Arif Güran sessizliğini bozdu: 'Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir'
Serbest bırakılan baba Arif Güran sessizliğini bozdu: 'Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir'
Sputnik Türkiye
Narin Güran'ın babası Arif Güran sürdürülen soruşturmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Baba Güran, ilk ifadesinin de son ifadesinin de... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T16:13+0300
2024-09-13T16:52+0300
türkiye
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan ve dün gece serbest bırakılan baba Arif Güran konuştu: Kim olursa olsun devlet çıkaracakTemennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile, şu an kızımın bir mezarı bile olması bu da devletin bir çabasıydı illaki. Bu soruşturmayla ilgili şu an zaten gizlilik karar var. Zaten bu süreçte devlet elinden fazlasını yapıyor ve yapmaya çalışıyor. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa devlet bunları hepsini çıkaracak.Savcıya ilk ifadem ve son ifadem de aynı ifadedir. Şu an dosyayla ilgili ben bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunlar devletin vereceği, devletin savcıları zaten gereken neyse sizinle de basınla da herkesle görüşüyor. Benimle herhangi bir şey paylaştıkları yok. Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Sizden ricam bu yalan haberlerle, bu dedikodularla yani kızımın acısını yaşayamıyorum. Bazı farklı tanımadığınız insanların mezarına gelip kızımın fotoğrafını çeken fenomenler rica ediyorum nemalanmasınlar.'Rabb'im onların evine de bu ateşi düşürsün'Jandarmamız elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Süreç devam ediyor. Sürecin bittiği bir şey yok. Kızımın cenazesi bulunduğu doğrudur. Ama netice olarak sadece bununla bitmeyecek, bitmiyor. Şu an devlet, savcı, araştırmalar devam ediyor. Bunu da hep beraber göreceğiz.Bir baba ne demek ister? Allah kahru perişan etsin. Rabb'im onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi. Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız, böyle şatafatlı bir hayatımız yok. Çekirdek bir aileydik. Neticede soruşturma devam ediyor. Soruşturmayla ilgili biz de devletten sizin gibi bilgi alıyoruz.'Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir'Devlet kimden şüpheleniyorsa alabilir. Devlet onu da alabilir. Devlet herkesi alabilir. Devlet beni de alabilir. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Bu soruşturma bitene kadar bütün köyde alınabilir. Ama netice olarak bu işi devlet çözecek, ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak.Şüphelendiğim konular olsa da ben jandarmayla paylaştım. Ben jandarmadan habersiz bir şey yapmadım. Devlet Allah'ın izniyle her şeyi çıkaracak. Yani savcılarımız her şeyi çıkaracak.Sizden ricam biraz bu medya konumunda bazı insanlar benim ailemin içinde çok fazla yorumlar yapıyor. Eğer Valiliğin, Bakanlığın yaptığı açıklama neyse doğrudur. Başka şeylerin hepsi yalandır.Camide benim yanımda oturan bir insanO şahıs (Nevzat Bahtiyar) her akşam gelip camide oturduğu zaman her akşam benim yanımda gelip oturan bir insan ve insanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Hangi devirde yaşıyoruz? Eğer devlet öyle diyorsa öyledir. Devlet savcılarımız ne diyorsa o şekildedir. Tabii onun verdiği ifade sadece tek değil. Dört beş tane çelişkili ifadeler var. Bu da savcılarımızın işidir. Bizim işimiz değil. Eğer biz o kadar bilseydik, o kadar güçlüysek biz kızımızı devletten önce bulurduk. Demek ki biz bulamadığımız için devlet bulduğu için bu devletin sorunudur, benim sorunum değil.'İnanıyorum adalet yerini bulacak'Köy burada köy burada yaklaşık 90 hanelik bir köydür. Burada beş altı tane ayrı ayrı soy isimle yaşayan insanlar. Dedelerimizden kalma sadece bu köyde hepsi yüzde 90'ı Güran olarak değil ki. Güran sadece burada 10 ev 12 ev. Aslanlar burada 10 ev. Kayalar burada 10 ev. Dinçler burada 5-6 ev. Yani burada herkes burada yüz yıllardır bu köydedir. Bugün değil. Ama netice olarak neyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer bilseydim zaten söylerdim. Burada savcılarımız. Allah onlardan razı olsun. Elinden geleni bir de jandarma yapıyor. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun. İnşallah devletimiz bu katil insanı da ortaya çıkarır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-davasinda-8-tutuklama-hakim-karsisina-cikarilan-bir-kisi-serbest-birakildi-1087965954.html
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narin güran, arif güran, çocuğa şiddet, diyarbakır
narin güran, arif güran, çocuğa şiddet, diyarbakır

Serbest bırakılan baba Arif Güran sessizliğini bozdu: 'Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir'

16:13 13.09.2024 (güncellendi: 16:52 13.09.2024)
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Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Narin Güran'ın babası Arif Güran sürdürülen soruşturmada ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Baba Güran, ilk ifadesinin de son ifadesinin de aynı olduğunu söylerken, 'Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır' dedi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan ve dün gece serbest bırakılan baba Arif Güran konuştu:

Kim olursa olsun devlet çıkaracak

Temennim kızımın sağ olmasıydı. Ölü bulunması bile, şu an kızımın bir mezarı bile olması bu da devletin bir çabasıydı illaki. Bu soruşturmayla ilgili şu an zaten gizlilik karar var. Zaten bu süreçte devlet elinden fazlasını yapıyor ve yapmaya çalışıyor. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. Kim yakalanmışsa, kim tutuklanmışsa devlet bunları hepsini çıkaracak.
Savcıya ilk ifadem ve son ifadem de aynı ifadedir. Şu an dosyayla ilgili ben bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunlar devletin vereceği, devletin savcıları zaten gereken neyse sizinle de basınla da herkesle görüşüyor. Benimle herhangi bir şey paylaştıkları yok. Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Sizden ricam bu yalan haberlerle, bu dedikodularla yani kızımın acısını yaşayamıyorum. Bazı farklı tanımadığınız insanların mezarına gelip kızımın fotoğrafını çeken fenomenler rica ediyorum nemalanmasınlar.

'Rabb'im onların evine de bu ateşi düşürsün'

Jandarmamız elinden geleni yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Süreç devam ediyor. Sürecin bittiği bir şey yok. Kızımın cenazesi bulunduğu doğrudur. Ama netice olarak sadece bununla bitmeyecek, bitmiyor. Şu an devlet, savcı, araştırmalar devam ediyor. Bunu da hep beraber göreceğiz.
Bir baba ne demek ister? Allah kahru perişan etsin. Rabb'im onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi. Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız, böyle şatafatlı bir hayatımız yok. Çekirdek bir aileydik. Neticede soruşturma devam ediyor. Soruşturmayla ilgili biz de devletten sizin gibi bilgi alıyoruz.

'Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir'

Devlet kimden şüpheleniyorsa alabilir. Devlet onu da alabilir. Devlet herkesi alabilir. Devlet beni de alabilir. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Bu soruşturma bitene kadar bütün köyde alınabilir. Ama netice olarak bu işi devlet çözecek, ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak.
Şüphelendiğim konular olsa da ben jandarmayla paylaştım. Ben jandarmadan habersiz bir şey yapmadım. Devlet Allah'ın izniyle her şeyi çıkaracak. Yani savcılarımız her şeyi çıkaracak.
Sizden ricam biraz bu medya konumunda bazı insanlar benim ailemin içinde çok fazla yorumlar yapıyor. Eğer Valiliğin, Bakanlığın yaptığı açıklama neyse doğrudur. Başka şeylerin hepsi yalandır.

Camide benim yanımda oturan bir insan

O şahıs (Nevzat Bahtiyar) her akşam gelip camide oturduğu zaman her akşam benim yanımda gelip oturan bir insan ve insanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef. Hangi devirde yaşıyoruz? Eğer devlet öyle diyorsa öyledir. Devlet savcılarımız ne diyorsa o şekildedir. Tabii onun verdiği ifade sadece tek değil. Dört beş tane çelişkili ifadeler var. Bu da savcılarımızın işidir. Bizim işimiz değil. Eğer biz o kadar bilseydik, o kadar güçlüysek biz kızımızı devletten önce bulurduk. Demek ki biz bulamadığımız için devlet bulduğu için bu devletin sorunudur, benim sorunum değil.

'İnanıyorum adalet yerini bulacak'

Köy burada köy burada yaklaşık 90 hanelik bir köydür. Burada beş altı tane ayrı ayrı soy isimle yaşayan insanlar. Dedelerimizden kalma sadece bu köyde hepsi yüzde 90'ı Güran olarak değil ki. Güran sadece burada 10 ev 12 ev. Aslanlar burada 10 ev. Kayalar burada 10 ev. Dinçler burada 5-6 ev. Yani burada herkes burada yüz yıllardır bu köydedir. Bugün değil. Ama netice olarak neyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer bilseydim zaten söylerdim. Burada savcılarımız. Allah onlardan razı olsun. Elinden geleni bir de jandarma yapıyor. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun. İnşallah devletimiz bu katil insanı da ortaya çıkarır.
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Narin soruşturmasında anne ve ağabey dahil 8 zanlı tutuklandı
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