https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-10u-kursk-bolgesinde-18-koy-ozgurlestirildi-1087992629.html

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 köy özgürleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 köy özgürleştirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 yerleşim birimi ele geçirdi ve 16 binden fazla... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T16:03+0300

2024-09-13T16:03+0300

2024-09-13T16:06+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

kursk bölgesi

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1c/1083248906_0:41:801:492_1920x0_80_0_0_835e200352d02b14578d46171a702b7e.png

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 17-13 Eylül haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 39 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan petrol-doğalgaz ve enerji tesisleri, hava üsleri, kükürt ve füze parçaları üretim atölyeleri, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, cephanelikler, mühimmat ve teçhizat depoları, silah ve teçhizat onarım yerleri ve Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Sever Askeri Grubu, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordu birliklerini yok etmeye devam ediyor. Taarruzi eylemler sonucu 10 yerleşim birimi özgürleştirildi.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 16 bin 960 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi ve 30 tank imha etti.Kararlı ve etkili eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 8 yerleşim birimi kontrol altına alındı.Rus hava savunma güçleri son bir haftada 9 adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 30 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 25 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 433 insansız hava aracını engelledi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 49 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-saldirisindan-sonra-insanlar-sari-dumanin-etkisi-ile-1087979463.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

kursk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, kursk bölgesi, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha), atacms, himars