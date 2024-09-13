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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-10u-kursk-bolgesinde-18-koy-ozgurlestirildi-1087992629.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 köy özgürleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 köy özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 yerleşim birimi ele geçirdi ve 16 binden fazla... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T16:03+0300
2024-09-13T16:06+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 17-13 Eylül haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 39 grup saldırısı düzenledi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan petrol-doğalgaz ve enerji tesisleri, hava üsleri, kükürt ve füze parçaları üretim atölyeleri, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, cephanelikler, mühimmat ve teçhizat depoları, silah ve teçhizat onarım yerleri ve Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.Sever Askeri Grubu, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordu birliklerini yok etmeye devam ediyor. Taarruzi eylemler sonucu 10 yerleşim birimi özgürleştirildi.Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 16 bin 960 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi ve 30 tank imha etti.Kararlı ve etkili eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 8 yerleşim birimi kontrol altına alındı.Rus hava savunma güçleri son bir haftada 9 adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 30 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 25 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 433 insansız hava aracını engelledi.Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 49 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-saldirisindan-sonra-insanlar-sari-dumanin-etkisi-ile-1087979463.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, kursk bölgesi, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha), atacms, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, kursk bölgesi, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha), atacms, himars

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 köy özgürleştirildi

16:03 13.09.2024 (güncellendi: 16:06 13.09.2024)
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus ordusu, son bir haftada 10’u Kursk Bölgesi’nde 18 yerleşim birimi ele geçirdi ve 16 binden fazla düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, 17-13 Eylül haftasında, Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli hava ve deniz bazlı silahlar ve İHA'lar ile 39 grup saldırısı düzenledi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmelerinin faaliyetini sağlayan petrol-doğalgaz ve enerji tesisleri, hava üsleri, kükürt ve füze parçaları üretim atölyeleri, insansız hava araçlarının (İHA) montaj ve depolama yerleri, cephanelikler, mühimmat ve teçhizat depoları, silah ve teçhizat onarım yerleri ve Ukraynalı askerlerin yoğun olduğu yerler, aşırı milliyetçi militanların ve yabancı paralı askerlerin geçici barınma noktaları imha edildi.
Sever Askeri Grubu, Kursk Bölgesi’nde Ukrayna ordu birliklerini yok etmeye devam ediyor. Taarruzi eylemler sonucu 10 yerleşim birimi özgürleştirildi.
Rus ordusu, tüm cephelerde yürütülen silahlı faaliyetler sonucu 16 bin 960 Ukrayna askeri etkisiz hale getirdi ve 30 tank imha etti.
Kararlı ve etkili eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin 8 yerleşim birimi kontrol altına alındı.
Rus hava savunma güçleri son bir haftada 9 adet ABD yapımı ATACMS füzesi, 30 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, 25 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 433 insansız hava aracını engelledi.
Son bir haftada silah bırakıp teslim olan Ukraynalı askerlerin sayısı 49 olarak gerçekleşti.
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2024
Ukrayna krizi
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
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