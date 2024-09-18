Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni

“Saçların beyazlama nedenleri arasında bulunan en belirleyici faktörlerden biri genetiktir. Aile geçmişinizde erken yaşta saçları beyazlayan bireyler varsa, sizin de saçlarınızın erken yaşlarda beyazlama olasılığı yüksektir. Saç beyazlamasının en yaygın nedenlerinden bir diğeri yaşlılıktır. Yaş ilerledikçe melanosit hücreleri daha az melanin üretir ve bu da saçların beyazlamasına neden olur. Yüksek düzeyde stres saçların beyazlanmasını hızlandırabilir. Stres, vücutta serbest radikallerin artmasına neden olur ve bu da melanosit hücrelerinin zarar görmesine yol açar.

Yetersiz beslenme ve bazı vitaminlerin eksikliği saçların beyazlanmasını artırabilir. Özellikle B12 vitamini, bakır ve demir eksiklikleri bu süreci hızlandırabilir. Sigara kullanımı saçların erkenden beyazlamasına neden olabilir. Sigara, vücutta oksidatif strese neden olarak melanosit hücrelerine zarar verir. Bazı otoimmün hastalıklar da saçlarda beyazların artmasına yol açabilir. Örneğin vitiligo ve alopesi areata gibi hastalıklar, melanosit hücrelerinin yok olmasına yol açar.”