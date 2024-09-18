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Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni
Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni
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Saç neden beyazlar?
2024-09-18T14:05+0300
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Serhat Ayan ile Yeni Şeyler Rehberi'nde bugünün konuları; Deniz suyunu kullanma suyuna dönüştürme teknikleri Elektrikli otomobillerle beraber artan bakır ihtiyacına getirilen çözümler Saçlar niye beyazlar, nasıl beyazlamaz? Fiziksel ve mental rehabilitasyon için hayata geçen yeni bir girişim
Yaşlanma belirtisi olarak bilinen saç beyazlaması biyolojik ve çevresel faktörlere göre her bireyi farklı yaşlarda etkiliyor.Saçların beyazlamasının genetik, yaşlanma, stres, beslenme eksiklikleri, sigara kullanımı ve otoimmün hastalıklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabildiğini belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Bu süreci yavaşlatmak ve sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenmeye dikkat edilmeli, sigaradan uzak durulmalı, stres iyi yönetilmeli ve saç sağlığına özen gösterilmeli” dedi.Prof. Dr. Nevrez Koylan, saçların beyazlanmasının 6 nedenini şöyle aktardı:
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saç neden beyazlar?
saç neden beyazlar?

Uzmanı anlattı: Saçın beyazlamasının 6 nedeni

14:05 18.09.2024 (güncellendi: 12:38 19.09.2024)
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Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
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Yeni Şeyler Rehberi’nde Serhat Ayan’ın konuğu İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan oldu. Koylan, saç beyazlamasının nedenlerini ve alınabilecek önlemleri sıraladı.
Yaşlanma belirtisi olarak bilinen saç beyazlaması biyolojik ve çevresel faktörlere göre her bireyi farklı yaşlarda etkiliyor.
Saçların beyazlamasının genetik, yaşlanma, stres, beslenme eksiklikleri, sigara kullanımı ve otoimmün hastalıklar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabildiğini belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, “Bu süreci yavaşlatmak ve sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenmeye dikkat edilmeli, sigaradan uzak durulmalı, stres iyi yönetilmeli ve saç sağlığına özen gösterilmeli” dedi.
Prof. Dr. Nevrez Koylan, saçların beyazlanmasının 6 nedenini şöyle aktardı:

“Saçların beyazlama nedenleri arasında bulunan en belirleyici faktörlerden biri genetiktir. Aile geçmişinizde erken yaşta saçları beyazlayan bireyler varsa, sizin de saçlarınızın erken yaşlarda beyazlama olasılığı yüksektir. Saç beyazlamasının en yaygın nedenlerinden bir diğeri yaşlılıktır. Yaş ilerledikçe melanosit hücreleri daha az melanin üretir ve bu da saçların beyazlamasına neden olur. Yüksek düzeyde stres saçların beyazlanmasını hızlandırabilir. Stres, vücutta serbest radikallerin artmasına neden olur ve bu da melanosit hücrelerinin zarar görmesine yol açar.

Yetersiz beslenme ve bazı vitaminlerin eksikliği saçların beyazlanmasını artırabilir. Özellikle B12 vitamini, bakır ve demir eksiklikleri bu süreci hızlandırabilir. Sigara kullanımı saçların erkenden beyazlamasına neden olabilir. Sigara, vücutta oksidatif strese neden olarak melanosit hücrelerine zarar verir. Bazı otoimmün hastalıklar da saçlarda beyazların artmasına yol açabilir. Örneğin vitiligo ve alopesi areata gibi hastalıklar, melanosit hücrelerinin yok olmasına yol açar.”

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