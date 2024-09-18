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Dünya ekonomisinin yörüngesi, artık farklı dönüyor.Dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik ve yeni teknoloji.Bizleri neler beklediğini de bilmemiz şart. Değişimin içinde yaşarken, bunları ne kadar takip edebiliyoruz? Erdal Kaplanseren’le Ekonominin Panoraması, her Pazartesi ve Çarşamba saat 15.00’te
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Morgan Stanley'in temkinli faiz beklentisi
Morgan Stanley'in temkinli faiz beklentisi
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Erdal Kaplanseren, Morgan Stanley’den Türkiye Ekonomisi ve TCMB’ye ilişkin temkinli faiz beklentisini anlattı. 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T15:04+0300
2024-09-19T13:10+0300
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Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
Sputnik Türkiye
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
Uluslararası finans devi Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir rapor yayımlayarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politikalarına ilişkin önemli öngörülerde bulundu. Morgan Stanley’nin kıdemli ekonomisti Hande Küçük imzasıyla yayımlanan raporda, özellikle enflasyon ve politika faizi konularına odaklanılarak, TCMB’nin gelecek dönemde atacağı adımlara dair dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi.Politika Faizi Sabit Kalacak mı?Raporda, TCMB’nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi dile getiriliyor. Bu öngörüye gerekçe olarak, Türkiye’de aylık enflasyon trendinde henüz kayda değer bir düşüş gözlemlenmemesi ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde seyretmesi gösteriliyor. Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın 2025 yılına kadar faiz indirimlerine başlamayacağını, çünkü enflasyon göstergelerinde anlamlı bir iyileşmenin 2024’ün son çeyreğinden önce beklenmediğini vurguluyor. Özellikle, yılsonuna doğru ücret artışlarına dair belirsizliklerin yeni yıl itibarıyla daha netleşeceği belirtilerek, faiz indirimi için 2025 yılının uygun bir dönem olabileceği öngörülüyor.Enflasyon Hedeflerinin Uzakta Kaldığına Dikkat ÇekiliyorMorgan Stanley raporunda, Türkiye’nin mevcut enflasyon görünümünün TCMB’nin hedeflediği dezenflasyon patikasından oldukça uzak olduğuna dikkat çekiliyor. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre 2024 yılı enflasyon beklentisi yüzde 43,1 olarak belirlenmişken, Merkez Bankası’nın tahmin aralığı olan %38-42’nin üst sınırında kalındığı ifade ediliyor. Raporda, 2025 yılı için öngörülen enflasyon oranının ise yüzde 25,3 seviyesinde olduğu ve bu tahminin yine TCMB’nin hedeflediği bandın üst kısmına işaret ettiği kaydediliyor. Bu bağlamda, TCMB’nin faiz indirimine başlamadan önce enflasyon beklentilerinde daha geniş tabanlı bir iyileşme görmek isteyeceği belirtiliyor.Hizmet Enflasyonundaki Yüksek SeyirRaporda, özellikle hizmet enflasyonundaki yapışkanlık sorunu vurgulanıyor. Ağustos ayında hizmet enflasyonunun yüzde 78’e ulaştığı belirtilirken, çekirdek mal enflasyonunun yüzde 29 düzeyinde olduğu kaydediliyor. Eğitim ve ulaşım hizmetlerinde Eylül ayından itibaren bir rahatlama beklenirken, kira enflasyonundaki yüzde 121,3 seviyesindeki yukarı yönlü baskının sürdüğü ifade ediliyor. Bu durum, enflasyonist baskıların özellikle kira gibi kalemlerde geri dönük fiyatlama davranışları nedeniyle devam edeceğine işaret ediyor.İç Talep ve Faiz İndirimi BeklentileriRaporda, iç talepteki yavaşlamaya da dikkat çekiliyor. Merkez Bankası, iç talebin enflasyon üzerindeki etkisinin azaldığını ifade etse de, özel tüketimin dirençli olduğu ve yavaşlamanın kademeli bir hızda gerçekleştiği belirtiliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gelecek yıl için öngörülen mali sıkılaştırma adımlarının, talep yönetiminde para politikasının ana rolü üstleneceği bir döneme işaret ettiğini belirten Morgan Stanley, bu durumun faiz indirimlerine temkinli yaklaşılmasına neden olduğunu vurguluyor.Cari Denge ve Döviz RiskiDış denge açısından olumlu bir tablo çizen raporda, cari açıkta yaşanan önemli iyileşme dikkat çekiyor. 12 aylık kümülatif cari açık, Temmuz ayında -19,1 milyar dolara gerileyerek GSYH’nin yüzde 1,6’sı seviyesine düştü. Özellikle emtia fiyatlarındaki düşüş riskleri ve gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşeme adımları, Türkiye’nin dış dengesi açısından pozitif sinyaller veriyor. Ancak, dolarizasyon riskine de dikkat çeken rapor, Ağustos ayında yerel halkın döviz mevduatlarında artış gözlemlendiğini ve bu durumun Türk lirasının değer kaybını hızlandırdığını belirtiyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının çözülme hızının yavaşlamasıyla birlikte yerleşiklerin döviz talebinin son haftalarda azalmasının olumlu bir gelişme olduğu ifade ediliyor.Morgan Stanley’nin Temkinli TCMB ÖngörüsüMorgan Stanley’nin değerlendirmesi, TCMB’nin gelecek dönemde faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimseyeceğine işaret ediyor. Ekonomist Hande Küçük, enflasyon verilerinde aşağı yönlü bir sürpriz olmaması durumunda, Aralık ayında faiz indirimlerinin riskli olabileceğini belirtiyor. Özellikle 2024 yılı başında yapılması beklenen asgari ücret artışı gibi belirsizliklerin faiz kararlarını etkileyebileceği ifade ediliyor. Küçük, faiz indirimlerinin yeni yıla ertelenmesinin geçici olarak yüksek reel faizler anlamına gelebileceğini ancak bu durumun Ocak ayındaki enflasyon beklentilerini sınırlayarak, kademeli bir faiz indirimi döngüsünün önünü açabileceğini kaydediyor. Ayrıca, bu indirimin finansal koşullarda sıkılığı azaltarak, makroekonomik dengeyi destekleyeceği belirtiliyor.Morgan Stanley’nin yayımladığı rapor, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri ve TCMB’nin temkinli duruşunu geniş bir perspektiften ele alıyor. Özellikle enflasyon, iç talep ve cari denge gibi kritik başlıklar üzerinden yapılan bu analiz, TCMB’nin önümüzdeki dönemde faiz kararlarında dikkatli adımlar atacağını ortaya koyuyor.
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, morgan stanley

Morgan Stanley'in temkinli faiz beklentisi

15:04 18.09.2024 (güncellendi: 13:10 19.09.2024)
EKONOMİ PANORAMA
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Erdal Kaplanseren
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Erdal Kaplanseren, Morgan Stanley’den Türkiye Ekonomisi ve TCMB’ye ilişkin temkinli faiz beklentisini anlattı.
Uluslararası finans devi Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine dair kapsamlı bir rapor yayımlayarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politikalarına ilişkin önemli öngörülerde bulundu. Morgan Stanley’nin kıdemli ekonomisti Hande Küçük imzasıyla yayımlanan raporda, özellikle enflasyon ve politika faizi konularına odaklanılarak, TCMB’nin gelecek dönemde atacağı adımlara dair dikkat çekici değerlendirmelere yer verildi.

Politika Faizi Sabit Kalacak mı?

Raporda, TCMB’nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi dile getiriliyor. Bu öngörüye gerekçe olarak, Türkiye’de aylık enflasyon trendinde henüz kayda değer bir düşüş gözlemlenmemesi ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde seyretmesi gösteriliyor. Morgan Stanley, Merkez Bankası’nın 2025 yılına kadar faiz indirimlerine başlamayacağını, çünkü enflasyon göstergelerinde anlamlı bir iyileşmenin 2024’ün son çeyreğinden önce beklenmediğini vurguluyor. Özellikle, yılsonuna doğru ücret artışlarına dair belirsizliklerin yeni yıl itibarıyla daha netleşeceği belirtilerek, faiz indirimi için 2025 yılının uygun bir dönem olabileceği öngörülüyor.

Enflasyon Hedeflerinin Uzakta Kaldığına Dikkat Çekiliyor

Morgan Stanley raporunda, Türkiye’nin mevcut enflasyon görünümünün TCMB’nin hedeflediği dezenflasyon patikasından oldukça uzak olduğuna dikkat çekiliyor. TCMB’nin piyasa katılımcıları anketine göre 2024 yılı enflasyon beklentisi yüzde 43,1 olarak belirlenmişken, Merkez Bankası’nın tahmin aralığı olan %38-42’nin üst sınırında kalındığı ifade ediliyor. Raporda, 2025 yılı için öngörülen enflasyon oranının ise yüzde 25,3 seviyesinde olduğu ve bu tahminin yine TCMB’nin hedeflediği bandın üst kısmına işaret ettiği kaydediliyor. Bu bağlamda, TCMB’nin faiz indirimine başlamadan önce enflasyon beklentilerinde daha geniş tabanlı bir iyileşme görmek isteyeceği belirtiliyor.

Hizmet Enflasyonundaki Yüksek Seyir

Raporda, özellikle hizmet enflasyonundaki yapışkanlık sorunu vurgulanıyor. Ağustos ayında hizmet enflasyonunun yüzde 78’e ulaştığı belirtilirken, çekirdek mal enflasyonunun yüzde 29 düzeyinde olduğu kaydediliyor. Eğitim ve ulaşım hizmetlerinde Eylül ayından itibaren bir rahatlama beklenirken, kira enflasyonundaki yüzde 121,3 seviyesindeki yukarı yönlü baskının sürdüğü ifade ediliyor. Bu durum, enflasyonist baskıların özellikle kira gibi kalemlerde geri dönük fiyatlama davranışları nedeniyle devam edeceğine işaret ediyor.

İç Talep ve Faiz İndirimi Beklentileri

Raporda, iç talepteki yavaşlamaya da dikkat çekiliyor. Merkez Bankası, iç talebin enflasyon üzerindeki etkisinin azaldığını ifade etse de, özel tüketimin dirençli olduğu ve yavaşlamanın kademeli bir hızda gerçekleştiği belirtiliyor. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gelecek yıl için öngörülen mali sıkılaştırma adımlarının, talep yönetiminde para politikasının ana rolü üstleneceği bir döneme işaret ettiğini belirten Morgan Stanley, bu durumun faiz indirimlerine temkinli yaklaşılmasına neden olduğunu vurguluyor.

Cari Denge ve Döviz Riski

Dış denge açısından olumlu bir tablo çizen raporda, cari açıkta yaşanan önemli iyileşme dikkat çekiyor. 12 aylık kümülatif cari açık, Temmuz ayında -19,1 milyar dolara gerileyerek GSYH’nin yüzde 1,6’sı seviyesine düştü. Özellikle emtia fiyatlarındaki düşüş riskleri ve gelişmiş ülke merkez bankalarının gevşeme adımları, Türkiye’nin dış dengesi açısından pozitif sinyaller veriyor. Ancak, dolarizasyon riskine de dikkat çeken rapor, Ağustos ayında yerel halkın döviz mevduatlarında artış gözlemlendiğini ve bu durumun Türk lirasının değer kaybını hızlandırdığını belirtiyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının çözülme hızının yavaşlamasıyla birlikte yerleşiklerin döviz talebinin son haftalarda azalmasının olumlu bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

Morgan Stanley’nin Temkinli TCMB Öngörüsü

Morgan Stanley’nin değerlendirmesi, TCMB’nin gelecek dönemde faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimseyeceğine işaret ediyor. Ekonomist Hande Küçük, enflasyon verilerinde aşağı yönlü bir sürpriz olmaması durumunda, Aralık ayında faiz indirimlerinin riskli olabileceğini belirtiyor. Özellikle 2024 yılı başında yapılması beklenen asgari ücret artışı gibi belirsizliklerin faiz kararlarını etkileyebileceği ifade ediliyor. Küçük, faiz indirimlerinin yeni yıla ertelenmesinin geçici olarak yüksek reel faizler anlamına gelebileceğini ancak bu durumun Ocak ayındaki enflasyon beklentilerini sınırlayarak, kademeli bir faiz indirimi döngüsünün önünü açabileceğini kaydediyor. Ayrıca, bu indirimin finansal koşullarda sıkılığı azaltarak, makroekonomik dengeyi destekleyeceği belirtiliyor.
Morgan Stanley’nin yayımladığı rapor, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu riskleri ve TCMB’nin temkinli duruşunu geniş bir perspektiften ele alıyor. Özellikle enflasyon, iç talep ve cari denge gibi kritik başlıklar üzerinden yapılan bu analiz, TCMB’nin önümüzdeki dönemde faiz kararlarında dikkatli adımlar atacağını ortaya koyuyor.
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