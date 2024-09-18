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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
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Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli polis şefi ve adli tıp uzmanı İsa Altun, gazeteci Lube Ayar ve Türkiye Komünist Partisi Genel... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T17:34+0300
2024-09-19T12:12+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
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Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli polis şefi ve adli tıp uzmanı İsa Altun, gazeteci Lube Ayar ve Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan olacak. Programda Okuyan'ın Kürt hareketi hakkındaki açıklamaları, Galatasaray'ın bahis şirketi sponsoru muamması ve Narin Güran cinayetinin geldiği son nokta konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Lûbe Ayar ve emekli polis şefi İsa Altun oldu. Okuyan, tartışılan sözlerine açıklık getirdiOkuyan, Arda Kavaklıoğlu ile yaptığı programda söylediği ve tepki toplayan sözlerine açıklık getirdi. Okuyan, Kürt siyasi hareketi ile TKP'nin politikası arasında belirgin farklar olduğunu, öte yandan sosyalist partilerin ve örgütlerin bloklaşma çabalarında kapının sürekli CHP'ye veya Kürt siyasi hareketine açıldığını söyledi. CHP'nin ve Kürt hareketinin Türkiye solunu domine ettiğinin altını çizen Okuyan, TKP'nin bu nedenle geçici bir süreliğine ittifaklara kapalı olduğunu söyledi. Ayar: Galatasaray ceza almalıGazeteci Lûbe Ayar ise, Galatasaray'ın tartışmalı sponsorluk anlaşmasını yorumladı. Galatasaray'ın forma sponsoru olan meritking.news isimli internet sitesinin yasa dışı bir bahis şirketi olduğu ortaya çıkmış, club sponsorluk anlaşmasını feshetmişti. Lûbe Ayar, Galatasaray'ın, sponsorluk anlaşması yaptığı sitenin bir bahis şirketi olduğunu bilmemesinin imkansız olduğunu söyledi. Galatasaray'ın Bu anlaşma üzerinden kazandığı paranın kara para olduğunu, kulübün cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ayar, aynı sitenin Fenerbahçe'ye de sponsorluk teklif ettiğini, Fenerbahçe'nin teklifi reddettiğini açıkladı. Narin Güran cinayetinde katiller biliniyor Adli tıp uzmanı ve emekli polis şefi ve İsa Altun ise, Narin Güran cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adli tıp raporuyla beraber faillerin tamamının bulunmasının kolaylaşacağını vurgulayan Altun şunları söyledi:
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аудио, mustafa hoş, narin güran
аудио, mustafa hoş, narin güran

Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?

17:34 18.09.2024 (güncellendi: 12:12 19.09.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli polis şefi ve adli tıp uzmanı İsa Altun, gazeteci Lube Ayar ve Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan oldu. Programda Okuyan'ın Kürt hareketi hakkındaki açıklamaları, Galatasaray'ın bahis şirketi sponsoru muamması ve Narin Güran cinayetinin geldiği son nokta konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Lûbe Ayar ve emekli polis şefi İsa Altun oldu.

Okuyan, tartışılan sözlerine açıklık getirdi

Okuyan, Arda Kavaklıoğlu ile yaptığı programda söylediği ve tepki toplayan sözlerine açıklık getirdi. Okuyan, Kürt siyasi hareketi ile TKP'nin politikası arasında belirgin farklar olduğunu, öte yandan sosyalist partilerin ve örgütlerin bloklaşma çabalarında kapının sürekli CHP'ye veya Kürt siyasi hareketine açıldığını söyledi. CHP'nin ve Kürt hareketinin Türkiye solunu domine ettiğinin altını çizen Okuyan, TKP'nin bu nedenle geçici bir süreliğine ittifaklara kapalı olduğunu söyledi.

Ayar: Galatasaray ceza almalı

Gazeteci Lûbe Ayar ise, Galatasaray'ın tartışmalı sponsorluk anlaşmasını yorumladı. Galatasaray'ın forma sponsoru olan meritking.news isimli internet sitesinin yasa dışı bir bahis şirketi olduğu ortaya çıkmış, club sponsorluk anlaşmasını feshetmişti. Lûbe Ayar, Galatasaray'ın, sponsorluk anlaşması yaptığı sitenin bir bahis şirketi olduğunu bilmemesinin imkansız olduğunu söyledi. Galatasaray'ın Bu anlaşma üzerinden kazandığı paranın kara para olduğunu, kulübün cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ayar, aynı sitenin Fenerbahçe'ye de sponsorluk teklif ettiğini, Fenerbahçe'nin teklifi reddettiğini açıkladı.

Narin Güran cinayetinde katiller biliniyor

Adli tıp uzmanı ve emekli polis şefi ve İsa Altun ise, Narin Güran cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adli tıp raporuyla beraber faillerin tamamının bulunmasının kolaylaşacağını vurgulayan Altun şunları söyledi:
"Narin'in kaybolduğu günden cesedinin bulunduğu güne kadar aile fertleri birbirlerine danışmışlar. Bir üst akıl onlara 'şunu söyle, bunu söyleme' demiş. Bu cinayetin çözümü bundan sonra daha kolay çünkü adli tıptan gelecek rapor, HTS kayıtları ve çapraz sorgularda çıkar. Şunu rahat söyleyebilirim; şu anda soruşturmayı sürdüren savcılarımız katilin kim olduğunu çok iyi biliyor."
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