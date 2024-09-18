https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/1088178826.html

Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?

Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli polis şefi ve adli tıp uzmanı İsa Altun, gazeteci Lube Ayar ve Türkiye Komünist Partisi Genel... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T17:34+0300

2024-09-18T17:34+0300

2024-09-19T12:12+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

narin güran

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Türk solu, Kürtlerden kopmalı mı? Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları emekli polis şefi ve adli tıp uzmanı İsa Altun, gazeteci Lube Ayar ve Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan olacak. Programda Okuyan'ın Kürt hareketi hakkındaki açıklamaları, Galatasaray'ın bahis şirketi sponsoru muamması ve Narin Güran cinayetinin geldiği son nokta konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Lûbe Ayar ve emekli polis şefi İsa Altun oldu. Okuyan, tartışılan sözlerine açıklık getirdiOkuyan, Arda Kavaklıoğlu ile yaptığı programda söylediği ve tepki toplayan sözlerine açıklık getirdi. Okuyan, Kürt siyasi hareketi ile TKP'nin politikası arasında belirgin farklar olduğunu, öte yandan sosyalist partilerin ve örgütlerin bloklaşma çabalarında kapının sürekli CHP'ye veya Kürt siyasi hareketine açıldığını söyledi. CHP'nin ve Kürt hareketinin Türkiye solunu domine ettiğinin altını çizen Okuyan, TKP'nin bu nedenle geçici bir süreliğine ittifaklara kapalı olduğunu söyledi. Ayar: Galatasaray ceza almalıGazeteci Lûbe Ayar ise, Galatasaray'ın tartışmalı sponsorluk anlaşmasını yorumladı. Galatasaray'ın forma sponsoru olan meritking.news isimli internet sitesinin yasa dışı bir bahis şirketi olduğu ortaya çıkmış, club sponsorluk anlaşmasını feshetmişti. Lûbe Ayar, Galatasaray'ın, sponsorluk anlaşması yaptığı sitenin bir bahis şirketi olduğunu bilmemesinin imkansız olduğunu söyledi. Galatasaray'ın Bu anlaşma üzerinden kazandığı paranın kara para olduğunu, kulübün cezalandırılması gerektiğini söyleyen Ayar, aynı sitenin Fenerbahçe'ye de sponsorluk teklif ettiğini, Fenerbahçe'nin teklifi reddettiğini açıkladı. Narin Güran cinayetinde katiller biliniyor Adli tıp uzmanı ve emekli polis şefi ve İsa Altun ise, Narin Güran cinayeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adli tıp raporuyla beraber faillerin tamamının bulunmasının kolaylaşacağını vurgulayan Altun şunları söyledi:

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2024

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