İsrail'den siber saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?

Tereddütsüz evet. İstenirse yapılabilir ama yapılmıyor. Ne zaman yapılacak? İsrail, daha fazla darboğaza girdiği zaman. Yemen’deki bütün bilgisayarları, tabletleri, cep telefonları patlatabilirler. SMS ve MMS tetikleme yoluyla, Bluetooth veya WIFI sinyali yoluyla yapılabilir. Bir de lityum iyon pilleri bulunduran elektronik devreler için geçerli. Siber güvenlik uzmanları bu tür cihazların işletim sistemleri ya da donanım kontrolleri üzerinden uzaktan erişim sağlayarak lityum iyon pillerini patlatabiliyorlar. Demek ki otomobiller de patlatılabilirmiş. Dijital olması ya da otomobilde dijital bir aletin durması yeterli.