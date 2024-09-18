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İsrail'den siber saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
İsrail'den siber saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
Sputnik Türkiye
İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerine siber saldırıda bulundu. Gazeteci Ali Çağatay, çağrı cihazının uzaktan patlatılma yöntemlerini anlattı. Çağatay, "Soru... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-18T07:06+0300
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İsrail'den siber saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde bugünün konu başlıkları:İsrail’den siber saldırı: Hizbullah'ın çağrı cihazları sinyalle patlatıldı İsrail'in düzenlediği siber saldırı hangi mekanizma ile yapıldı? Türkiye, Modern Kölelik Endeksi’nde dünya çapında 1. sıraya yükseldi Sahte zeytinyağı tehlike saçıyor Günün öne çıkan haber başlıkları
İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırısı tarihin en sıra dışı ve en kanlı eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saldırıda 9 kişi öldü, yaklaşık 3 bin kişi ise yaralandı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.Çağrı cihazının uzaktan patlatılma yöntemlerini anlatan Ali Çağatay, şöyle konuştu:“Soru şu: Cep telefonları da uzaktan patlatılabilir mi?” diye soran Çağatay, bu soruyu şöyle yanıtladı:
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siber saldırı, israil, filistin, gazze, lübnan
siber saldırı, israil, filistin, gazze, lübnan

İsrail'den siber saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?

07:06 18.09.2024 (güncellendi: 11:09 18.09.2024)
SEYİR HALİ
İsrail'den siber saldırı: Cep telefonları da patlatılabilir mi?
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerine siber saldırıda bulundu. Gazeteci Ali Çağatay, çağrı cihazının uzaktan patlatılma yöntemlerini anlattı. Çağatay, "Soru şu: Cep telefonları da uzaktan patlatılabilir mi? Evet patlatılabilir. SMS ve MMS tetikleme yoluyla, Bluetooth veya WIFI sinyali yoluyla yapılabilir" dedi.
İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlı saldırısı tarihin en sıra dışı ve en kanlı eylemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saldırıda 9 kişi öldü, yaklaşık 3 bin kişi ise yaralandı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı.
Çağrı cihazının uzaktan patlatılma yöntemlerini anlatan Ali Çağatay, şöyle konuştu:

Eğer çağrı cihazı eski teknolojiye sahipse günümüzde sıkça kullanılmayan elektronik bir cihaz olduğundan patlatılması genellikle bir uzaktan kumandayla veya sinyalle olabilir. Radyo sinyaliyle patlatılabilir. Elektronik tetikleyici kullanılarak yapılabilir.

“Soru şu: Cep telefonları da uzaktan patlatılabilir mi?” diye soran Çağatay, bu soruyu şöyle yanıtladı:

Tereddütsüz evet. İstenirse yapılabilir ama yapılmıyor. Ne zaman yapılacak? İsrail, daha fazla darboğaza girdiği zaman. Yemen’deki bütün bilgisayarları, tabletleri, cep telefonları patlatabilirler. SMS ve MMS tetikleme yoluyla, Bluetooth veya WIFI sinyali yoluyla yapılabilir. Bir de lityum iyon pilleri bulunduran elektronik devreler için geçerli. Siber güvenlik uzmanları bu tür cihazların işletim sistemleri ya da donanım kontrolleri üzerinden uzaktan erişim sağlayarak lityum iyon pillerini patlatabiliyorlar. Demek ki otomobiller de patlatılabilirmiş. Dijital olması ya da otomobilde dijital bir aletin durması yeterli.

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