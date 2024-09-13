https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-saldirisindan-sonra-insanlar-sari-dumanin-etkisi-ile-1087979463.html
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesindeki Gonçarovka köyünün tahliye edilen sakinlerinden Galina, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye düzenlediği saldırının... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:53+0300
2024-09-13T11:53+0300
2024-09-13T11:53+0300
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Galina’nın anlattıklarına göre, Gorşeçenskiy ilçesine bağlı Kulevka köyündeki oğlu, bir bombanın komşuların ahırına isabet ettiğini gördü.Galina, “Komşuların ahırına bomba isabet etti, ahır yanmaya başladı. Duman çok yoğun ve sarıydı. Tek yapmamız gereken nefes alıp vermek, suyu dökmek ve nefes almadan dışarıya fırlamaktı. Nefes almak imkansızdı. Bir şekilde söndürdüler. O (oğlum) buraya (geçici barınma merkezine) geldi, iki gün boyunca kustu” diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kursk-sinir-bolgesinden-bir-siginmaci-ukrayna-ordusunun-isgal-altindaki-koylerde-yaptigi-zulmu-1087687280.html
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Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
2024-09-13T11:53+0300
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Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesindeki Gonçarovka köyünün tahliye edilen sakinlerinden Galina, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye düzenlediği saldırının ardından insanların keskin sarı dumanın etkisiyle boğulduğunu söyledi.
Galina’nın anlattıklarına göre, Gorşeçenskiy ilçesine bağlı Kulevka köyündeki oğlu, bir bombanın komşuların ahırına isabet ettiğini gördü.
Galina, “Komşuların ahırına bomba isabet etti, ahır yanmaya başladı. Duman çok yoğun ve sarıydı. Tek yapmamız gereken nefes alıp vermek, suyu dökmek ve nefes almadan dışarıya fırlamaktı. Nefes almak imkansızdı. Bir şekilde söndürdüler. O (oğlum) buraya (geçici barınma merkezine) geldi, iki gün boyunca kustu” diye anlattı.