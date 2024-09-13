Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tuşlara basıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe darp: 'Anne, delilleri görüyor ama bunları yok etmeye çalışıyor'
12:04
84 dk
HABER MASASI
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık ortaya çıktı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dikkat: Bilinmeyen şarj aletleri telefonunuzu hackleyebilir
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Güngör: Narin Güran cinayetinde medyanın tek kaygısı reyting ve tiraj olmamalı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump maço imajına önem verdiği için tekrar münazaraya çıkma ihtimali yüksek’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Diyarbakır Baro Başkanı: Narin'in bedeni 19 gün suda kaldı, DNA bulunamadı
17:34
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin ABD'ye hesap sorması gerekir'
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Afganistan'da savaş suçu işleyen Avustralya askerlerinin madalyaları söküldü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı anlattı: Sahte altını anlama yolları
19:43
3 dk
SESLİ HABER
Eskişehir’de ayçiçeği tarlasındaki obruk korkuttu
19:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayetinde tutuklamalar
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sıla bebek entübe edilmişti: Son durum ne?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-saldirisindan-sonra-insanlar-sari-dumanin-etkisi-ile-1087979463.html
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesindeki Gonçarovka köyünün tahliye edilen sakinlerinden Galina, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye düzenlediği saldırının... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T11:53+0300
2024-09-13T11:53+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
kursk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087981824_37:0:2012:1111_1920x0_80_0_0_81bf3286bda7445e8cebdf8e5c8620c5.png
Galina’nın anlattıklarına göre, Gorşeçenskiy ilçesine bağlı Kulevka köyündeki oğlu, bir bombanın komşuların ahırına isabet ettiğini gördü.Galina, “Komşuların ahırına bomba isabet etti, ahır yanmaya başladı. Duman çok yoğun ve sarıydı. Tek yapmamız gereken nefes alıp vermek, suyu dökmek ve nefes almadan dışarıya fırlamaktı. Nefes almak imkansızdı. Bir şekilde söndürdüler. O (oğlum) buraya (geçici barınma merkezine) geldi, iki gün boyunca kustu” diye anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kursk-sinir-bolgesinden-bir-siginmaci-ukrayna-ordusunun-isgal-altindaki-koylerde-yaptigi-zulmu-1087687280.html
rusya
ukrayna
kursk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu
2024-09-13T11:53+0300
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087981824_284:0:1765:1111_1920x0_80_0_0_86069123b7a0ba1b0dd661381af93faa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk
video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk

Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu

11:53 13.09.2024
© Sputnik
Abone ol
Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesindeki Gonçarovka köyünün tahliye edilen sakinlerinden Galina, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye düzenlediği saldırının ardından insanların keskin sarı dumanın etkisiyle boğulduğunu söyledi.
Galina’nın anlattıklarına göre, Gorşeçenskiy ilçesine bağlı Kulevka köyündeki oğlu, bir bombanın komşuların ahırına isabet ettiğini gördü.
Galina, “Komşuların ahırına bomba isabet etti, ahır yanmaya başladı. Duman çok yoğun ve sarıydı. Tek yapmamız gereken nefes alıp vermek, suyu dökmek ve nefes almadan dışarıya fırlamaktı. Nefes almak imkansızdı. Bir şekilde söndürdüler. O (oğlum) buraya (geçici barınma merkezine) geldi, iki gün boyunca kustu” diye anlattı.
Kursk bölgesi sınır kısmı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
Ukrayna krizi
Kursk sınır bölgesinden bir sığınmacı, Ukrayna ordusunun işgal altındaki köylerde yaptığı zulmü anlattı
5 Eylül, 16:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала