https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/kursk-bolgesinin-sakini-ukrayna-ordusunun-saldirisindan-sonra-insanlar-sari-dumanin-etkisi-ile-1087979463.html

Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu

Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu

Sputnik Türkiye

Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesindeki Gonçarovka köyünün tahliye edilen sakinlerinden Galina, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeye düzenlediği saldırının... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T11:53+0300

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Galina’nın anlattıklarına göre, Gorşeçenskiy ilçesine bağlı Kulevka köyündeki oğlu, bir bombanın komşuların ahırına isabet ettiğini gördü.Galina, “Komşuların ahırına bomba isabet etti, ahır yanmaya başladı. Duman çok yoğun ve sarıydı. Tek yapmamız gereken nefes alıp vermek, suyu dökmek ve nefes almadan dışarıya fırlamaktı. Nefes almak imkansızdı. Bir şekilde söndürdüler. O (oğlum) buraya (geçici barınma merkezine) geldi, iki gün boyunca kustu” diye anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kursk-sinir-bolgesinden-bir-siginmaci-ukrayna-ordusunun-isgal-altindaki-koylerde-yaptigi-zulmu-1087687280.html

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Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu Sputnik Türkiye Kursk Bölgesi’nin sakini: Ukrayna ordusunun saldırısından sonra insanlar sarı dumanın etkisi ile boğuluyordu 2024-09-13T11:53+0300 true PT0M30S

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video, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, kursk