https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/1088164814.html

EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var

EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var

Sputnik Türkiye

Okan Aslan'ın konuğu olan EMKADER Başkanı Suna Ülger, kaçırılan ve kaybolan çocuklara dair verileri açıkladı. Ülger, çocuklarına bakamayan ailelerin... 18.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-18T12:06+0300

2024-09-18T12:06+0300

2024-09-18T15:06+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

kayıp çocuklar

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var Sputnik Türkiye Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: İsrail’den Lübnan’a siber saldırı Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor Eğitim Sen'den yeni eğitim öğretim dönemi hakkında 'Durum Raporu' Kent lokantalarında 'askıda yemek' dönemi İPA’dan 'İsraf Karnesi Raporu' Günün öne çıkan haber başlıkları Konuk: TÜKONFED Bilim Uzmanı Levent Karadağ 13.00-13.30 arası Tüketici Masası bölümünde Emekçi Kadınlar Derneği (EMKADER) Başkanı Suna Ülger konuğumuz olacak. Bu bölümün konu başlıkları ise şöyle: Kaybolan çocuklarımız, yitirdiğimiz hayatlar Türkiye da kaçırılan ve kaybolan çocuklar Çocukları ve kadınları neden koruyamıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Çözüm yolu ne olmalı? Topluma ve kamu otoritesine düşen sorumluluk nedir?

EMKADER (Emekçi Kadınlar Derneği) Başkanı Suna Ülger, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Ülger, Türkiye’de kaçırılan ve kaybolan çocuklara dair bilgilendirmelerde bulundu.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016’dan beri kayıp çocuklarla ilgili veri paylaşmadığını belirten Suna Ülger, “2008-2016 yılları arasında 114 bin 531 çocuğumuz kayıp. Çocuk Geliştirme Kurumu tarafından 2022,2023 ve 2024 yılının altı ayı için 134 çocuk ölümü açıklandı. Kayıp çocuk değil, şüpheli ölümle kaydedilmiş çocuklar” dedi.‘İşçiliği, beden gücünü kullanma karşılığı kiraya verilen çocuklarımız var’“Bu çocukları elde etmek o kadar zorken biz çocuklarımızı neden kaybediyoruz?” diyen Ülger, şöyle devam etti:'Dünyada bir yılda yaklaşık 3 milyon çocuk kayboluyor'Dünya genelindeki verileri de paylaşan Ülger, şunları aktardı:

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2024

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

tüik, emkader, kayıp çocuklar