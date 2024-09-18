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Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
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EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'ın konuğu olan EMKADER Başkanı Suna Ülger, kaçırılan ve kaybolan çocuklara dair verileri açıkladı. Ülger, çocuklarına bakamayan ailelerin... 18.09.2024, Sputnik Türkiye
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EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
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Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: İsrail’den Lübnan’a siber saldırı Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor Eğitim Sen'den yeni eğitim öğretim dönemi hakkında 'Durum Raporu' Kent lokantalarında 'askıda yemek' dönemi İPA’dan 'İsraf Karnesi Raporu' Günün öne çıkan haber başlıkları Konuk: TÜKONFED Bilim Uzmanı Levent Karadağ 13.00-13.30 arası Tüketici Masası bölümünde Emekçi Kadınlar Derneği (EMKADER) Başkanı Suna Ülger konuğumuz olacak. Bu bölümün konu başlıkları ise şöyle: Kaybolan çocuklarımız, yitirdiğimiz hayatlar Türkiye da kaçırılan ve kaybolan çocuklar Çocukları ve kadınları neden koruyamıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Çözüm yolu ne olmalı? Topluma ve kamu otoritesine düşen sorumluluk nedir?
EMKADER (Emekçi Kadınlar Derneği) Başkanı Suna Ülger, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Ülger, Türkiye’de kaçırılan ve kaybolan çocuklara dair bilgilendirmelerde bulundu.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016’dan beri kayıp çocuklarla ilgili veri paylaşmadığını belirten Suna Ülger, “2008-2016 yılları arasında 114 bin 531 çocuğumuz kayıp. Çocuk Geliştirme Kurumu tarafından 2022,2023 ve 2024 yılının altı ayı için 134 çocuk ölümü açıklandı. Kayıp çocuk değil, şüpheli ölümle kaydedilmiş çocuklar” dedi.‘İşçiliği, beden gücünü kullanma karşılığı kiraya verilen çocuklarımız var’“Bu çocukları elde etmek o kadar zorken biz çocuklarımızı neden kaybediyoruz?” diyen Ülger, şöyle devam etti:'Dünyada bir yılda yaklaşık 3 milyon çocuk kayboluyor'Dünya genelindeki verileri de paylaşan Ülger, şunları aktardı:
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tüik, emkader, kayıp çocuklar
tüik, emkader, kayıp çocuklar

EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var

12:06 18.09.2024 (güncellendi: 15:06 18.09.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
EMKADER Başkanı Suna Ülger: Çocuklarını kiraya veren aileler var
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Okan Aslan'ın konuğu olan EMKADER Başkanı Suna Ülger, kaçırılan ve kaybolan çocuklara dair verileri açıkladı. Ülger, çocuklarına bakamayan ailelerin çocuklarını kiraya verdiğini belirterek "Yevmiyeci çocuk diyoruz biz buna. İşçiliği, beden gücünü kullanma karşılığı kiraya verilen çocuklarımız var" dedi.
EMKADER (Emekçi Kadınlar Derneği) Başkanı Suna Ülger, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Ülger, Türkiye’de kaçırılan ve kaybolan çocuklara dair bilgilendirmelerde bulundu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016’dan beri kayıp çocuklarla ilgili veri paylaşmadığını belirten Suna Ülger, “2008-2016 yılları arasında 114 bin 531 çocuğumuz kayıp. Çocuk Geliştirme Kurumu tarafından 2022,2023 ve 2024 yılının altı ayı için 134 çocuk ölümü açıklandı. Kayıp çocuk değil, şüpheli ölümle kaydedilmiş çocuklar” dedi.

‘İşçiliği, beden gücünü kullanma karşılığı kiraya verilen çocuklarımız var’

“Bu çocukları elde etmek o kadar zorken biz çocuklarımızı neden kaybediyoruz?” diyen Ülger, şöyle devam etti:

Birinci sebep ailelerin eğitim düzeyinin düşük oluşu. Bu çocuklar aile bütçesine katkı için tarlada, sanayilerde çırak olarak kullanılıyor. Çocuğa bakamayan ailelerin çocuğunu kiraya verdiğini biliyor muydunuz? Yevmiyeci çocuk diyoruz biz buna. İşçiliği, beden gücünü kullanma karşılığı kiraya verilen çocuklarımız var. Bu çocuk sayısının daha fazla olduğu, ekonominin düşük olduğu, sanayinin, fabrikaların az olduğu Güneydoğu, Doğu Anadolu gibi bölgelerde oluyor. Bu çocukların olması gereken yer eğitim.

Eğitim izleme raporuna göre 2024 yılında 442 bin çocuk eğitimde olması gerekirken eğitimde değil. Bunun yanında 377 bin de mülteci çocuk eğitimde değil. Bu çocukları kapacak bir mafya piyasası var: Organ mafyası, çocuk dilendirme mafyası… Dolayısıyla bu çocuklar bu şekilde heba olabiliyorlar.

'Dünyada bir yılda yaklaşık 3 milyon çocuk kayboluyor'

Dünya genelindeki verileri de paylaşan Ülger, şunları aktardı:

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada çocuk kayıpları var. Dünyada bir yılda yaklaşık 3 milyon çocuk kayboluyor. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde de bu sorunlar var. Bunun sebebinin, sorumsuz hükümetlerin, ‘sorunlar meydana çıkmasın ki başarısızlığımız görünmesin’ donesinden kaynaklandığını düşünüyorum.

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