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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ukraynali-esir-asker-anlatti-romanyaya-kacmaya-calistim-ama-yakalandim-1087743459.html
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Romanya’ya kaçmaya çalıştım ama yakalandım’
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Romanya’ya kaçmaya çalıştım ama yakalandım’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Mihail Şkoda, orduya katılmamak için bu yılın ilkbaharında Ukrayna’dan Romanya’ya kaçmaya çalıştığını ama sınırda yakalanarak orduya... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T17:30+0300
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Kursk Bölgesi’nde Rus askerlere teslim olan Şkoda, Sputnik’e açıklamasında, “Sınırı geçerek Ukrayna'dan kaçmak istiyordum. Birkaç yol vardı ama ben dağlar üzerinden Romanya'ya kaçmayı tercih ettim. O bölgede daha az asker olacağını düşünmüştüm ama meğer her yeri kapatmışlar ve sınıra yaklaşık on kilometre kala yakalandım” ifadesini kullandı.Romanya dışında Belarus ve Rusya’ya kaçmayı değerlendirdiğini, ama bu ülkelerle sınırda çok sayıda Ukraynalı asker olduğundan vazgeçtiğini anlatan esir asker, yakalandıktan sonra hemen orduya gönderildiğini belirterek görev aldığını 82. Hava İndirme Taarruz Tugayı 9. Keşif Alayı’nın Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in emriyle Kursk Bölgesi’ne giren ilk birlik olduğunu söyledi.Rusya topraklarına girdikten sonra, direksiyon başında olduğu aracı bilerek şarampole yönlendirdiğini dile getiren Şkoda, diğer askerler zarar gören aracı mayınlarken kaçmayı başardığını, birkaç gün yürüdükten sonra Rus askerlere teslim olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusunun-kursk-nukleer-santralini-havaya-ucurmak-istedigi-ortaya-cikti-1087613257.html
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Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Romanya’ya kaçmaya çalıştım ama yakalandım’
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Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Romanya’ya kaçmaya çalıştım ama yakalandım’
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Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Romanya’ya kaçmaya çalıştım ama yakalandım’

17:30 06.09.2024
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Ukraynalı esir asker Mihail Şkoda, orduya katılmamak için bu yılın ilkbaharında Ukrayna’dan Romanya’ya kaçmaya çalıştığını ama sınırda yakalanarak orduya gönderildiğini belirtti.
Kursk Bölgesi’nde Rus askerlere teslim olan Şkoda, Sputnik’e açıklamasında, “Sınırı geçerek Ukrayna'dan kaçmak istiyordum. Birkaç yol vardı ama ben dağlar üzerinden Romanya'ya kaçmayı tercih ettim. O bölgede daha az asker olacağını düşünmüştüm ama meğer her yeri kapatmışlar ve sınıra yaklaşık on kilometre kala yakalandım” ifadesini kullandı.
Romanya dışında Belarus ve Rusya’ya kaçmayı değerlendirdiğini, ama bu ülkelerle sınırda çok sayıda Ukraynalı asker olduğundan vazgeçtiğini anlatan esir asker, yakalandıktan sonra hemen orduya gönderildiğini belirterek görev aldığını 82. Hava İndirme Taarruz Tugayı 9. Keşif Alayı’nın Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in emriyle Kursk Bölgesi’ne giren ilk birlik olduğunu söyledi.
Rusya topraklarına girdikten sonra, direksiyon başında olduğu aracı bilerek şarampole yönlendirdiğini dile getiren Şkoda, diğer askerler zarar gören aracı mayınlarken kaçmayı başardığını, birkaç gün yürüdükten sonra Rus askerlere teslim olduğunu kaydetti.

Daha önce Şkoda, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in orduya Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) girerek oraya patlayıcı yerleştirme emrini verdiği belirterek, "Rusya'yı kendi santralini patlatmakla suçlayacaklardı" dedi.

Kursk Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
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