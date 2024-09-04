Ukraynalı esir anlattı: Sırskiy, Kursk NGS'yi patlatma emrini verdi

Komutanlar bize, ‘Rusya için sürpriz yapmak istiyoruz, oraya patlayıcı yerleştireceğiz’ dedi. Biz de, ‘Ne patlayıcısı? Orayı patlatırsak radyasyondan öleceğiz’ dedik. Bize, patlamadan önce bizi oradan tahliye edeceklerini, oraya Rus birliklerin gireceğini, tüm santral onların kontrolüne geçince uzaktan kumandalı bombanın infilak edeceği ve santralin havaya uçacağını, Ukrayna’nın da Rusya’yı kendi kendini patlatmakla suçlayacağını anlattılar.