https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusunun-kursk-nukleer-santralini-havaya-ucurmak-istedigi-ortaya-cikti-1087613257.html
Ukraynalı esir anlattı: Sırskiy, Kursk NGS'yi patlatma emrini verdi
Ukraynalı esir anlattı: Sırskiy, Kursk NGS'yi patlatma emrini verdi
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir Şkoda, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in orduya Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) girerek oraya patlayıcı yerleştirme emrini verdiği... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T06:36+0300
2024-09-04T06:36+0300
2024-09-04T06:54+0300
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Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 82. Hava İndirme Taarruz Tugayı askeri Mihail Şkoda, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’in Kursk Bölgesi’ne saldırıdan bir gün önce, 5 Ağustos günü, tugayın 9. Keşif Alayı’nın bulunduğu üsse geldiğini belirterek şunu dedi:Sabotajın hazırlanmasında NATO uzmanlarının da yer aldığını söyleyen Ukraynalı esir, Sırskiy gittikten sonra askerlerin komutanlarına, ‘Bu santrale niye ihtiyaçları var?’ sorusunu sormaya başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın son verilerine göre, Kursk Bölgesi’nde 9bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ağustos ortalarında, Ukrayna ordusunun Zaporojye ve Kursk nükleer santralinde ‘kirli bomba’ patlatmayı planladığını bildirmişti. Saldırılarda kullanılacak mühimmatın Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Joltıye Vodı yerleşim birimine getirildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/beyaz-saray-abd-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarina-iliskin-kisitlamalari-kaldirmayi-1087609382.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, kursk ngs, bomba, saldırı, sabotaj, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, aleksandr sırskiy, nato, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı
rusya, kursk, kursk bölgesi, kursk ngs, bomba, saldırı, sabotaj, ukrayna, ukrayna ordusu, esir, savaş esiri, aleksandr sırskiy, nato, valeriy gerasimov, rusya savunma bakanlığı
Ukraynalı esir anlattı: Sırskiy, Kursk NGS'yi patlatma emrini verdi
06:36 04.09.2024 (güncellendi: 06:54 04.09.2024)
Ukraynalı esir Şkoda, Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskiy’in orduya Kursk Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) girerek oraya patlayıcı yerleştirme emrini verdiği belirterek, "Rusya'yı kendi santralini patlatmakla suçlayacaklardı" dedi.
Rus ordusuna teslim olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 82. Hava İndirme Taarruz Tugayı askeri Mihail Şkoda, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sırskiy’in Kursk Bölgesi’ne saldırıdan bir gün önce, 5 Ağustos günü, tugayın 9. Keşif Alayı’nın bulunduğu üsse geldiğini belirterek şunu dedi:
Rusya’ya gidecek olan ekipler olarak toplandık. Sırskiy, bugünün tarihe geçeceğini söyledi. Bir sürü güzel söz söyledi. Çok iyi olduğumuzu, başaracağımızı, çünkü yolların zaten açık olduğunu, istihbaratın bölgede büyük Rus birliklerinin olmadığını bildirdiğini, hızlı bir şekilde Kursk bölgesine nükleer santrale girmemiz gerektiğini söyledi.
Sabotajın hazırlanmasında NATO uzmanlarının da yer aldığını söyleyen Ukraynalı esir, Sırskiy gittikten sonra askerlerin komutanlarına, ‘Bu santrale niye ihtiyaçları var?’ sorusunu sormaya başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Komutanlar bize, ‘Rusya için sürpriz yapmak istiyoruz, oraya patlayıcı yerleştireceğiz’ dedi. Biz de, ‘Ne patlayıcısı? Orayı patlatırsak radyasyondan öleceğiz’ dedik. Bize, patlamadan önce bizi oradan tahliye edeceklerini, oraya Rus birliklerin gireceğini, tüm santral onların kontrolüne geçince uzaktan kumandalı bombanın infilak edeceği ve santralin havaya uçacağını, Ukrayna’nın da Rusya’yı kendi kendini patlatmakla suçlayacağını anlattılar.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Kursk Bölgesi’ndeki operasyonun düşmanın tamamen bozguna uğratılması ve Rus ordusunun yeniden devlet sınırına çıkmasıyla sona ereceğini kaydetmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın son verilerine göre, Kursk Bölgesi’nde 9bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ağustos ortalarında, Ukrayna ordusunun Zaporojye ve Kursk nükleer santralinde ‘kirli bomba’ patlatmayı planladığını bildirmişti. Saldırılarda kullanılacak mühimmatın Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Joltıye Vodı yerleşim birimine getirildiği belirtilmişti.