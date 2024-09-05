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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-ordusunun-basarili-ilerleyisi-devam-ediyor-donetskte-bir-koy-daha-ozgurlestirildi-1087678221.html
Rus ordusunun başarılı ilerleyişi devam ediyor: Donetsk’te bir köy daha özgürleştirildi
Rus ordusunun başarılı ilerleyişi devam ediyor: Donetsk’te bir köy daha özgürleştirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T12:29+0300
2024-09-05T12:33+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’nun aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zavetnoye köyünü özgürleştirdiği bildirildi. Sekiz karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun 530 askeri etkisiz hale getirilirken iki tank ve bir zırhlı savaş aracının imha edildiği belirtildi.Sever Askeri Grubu, Harkov istikametindeki düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti 75 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 500 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukrayna ordusu 745 askerini kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşırken düşman güçlerin kaybı 110 kadar asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 75 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği hava, füze ve topçu saldırılar sonucu Ukrayna’nın bir mühimmat üretim atölyesi, insansız deniz araçları deposu ve yabancı paralı askerlerin geçici yerleşme noktası imha edildi.Rus hava savunma güçleri son bir günde 3 adet ABD yapımı ATACMS, beş adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 27 insansız hava aracını engelledi.Rus Karadeniz Filosu bugün Ukrayna ordusunun 11 insansız deniz aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kremlin-ozel-harekat-tum-hedeflere-ulasilana-kadar-devam-etmeli-1087670327.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, atacms, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, özel askeri harekat, atacms, insansız hava aracı (iha)

Rus ordusunun başarılı ilerleyişi devam ediyor: Donetsk’te bir köy daha özgürleştirildi

12:29 05.09.2024 (güncellendi: 12:33 05.09.2024)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi
Rusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’nun aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Zavetnoye köyünü özgürleştirdiği bildirildi. Sekiz karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun 530 askeri etkisiz hale getirilirken iki tank ve bir zırhlı savaş aracının imha edildiği belirtildi.
Sever Askeri Grubu, Harkov istikametindeki düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam etti 75 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirerek bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirerek iki karşı saldırıyı püskürttü. Düşmanın kaybı 500 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukrayna ordusu 745 askerini kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşırken düşman güçlerin kaybı 110 kadar asker oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman grupları bozguna uğratmaya devam ederken 75 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği hava, füze ve topçu saldırılar sonucu Ukrayna’nın bir mühimmat üretim atölyesi, insansız deniz araçları deposu ve yabancı paralı askerlerin geçici yerleşme noktası imha edildi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde 3 adet ABD yapımı ATACMS, beş adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası ve 27 insansız hava aracını engelledi.
Rus Karadeniz Filosu bugün Ukrayna ordusunun 11 insansız deniz aracını imha etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
Ukrayna krizi
Kremlin: ‘Özel harekat tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmeli’
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