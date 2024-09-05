https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kremlin-ozel-harekat-tum-hedeflere-ulasilana-kadar-devam-etmeli-1087670327.html
Kremlin: ‘Özel harekat tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmeli’
Kremlin: ‘Özel harekat tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmeli’
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass ve Ukrayna’daki özel askeri harekatın tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmesi gerektiğini belirtti. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T09:29+0300
2024-09-05T09:29+0300
2024-09-05T09:32+0300
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Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Rus ‘İzvestiya’ gazetesine konuşan Peskov, ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna’nın çatışmayı siyasi ve diplomatik yollarla çözme eğiliminde olmadığına dikkat çekti.Peskov, “Bizim için önemli olan, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak. Bunu hangi yöntemlerle başaracağımız ikincil mesele. Elbette bunu barışçıl yollarla yapmayı tercih ediyoruz. Ancak şu anda Washington’un, Avrupa ülkelerinin ve onların yönlendirdiği Ukrayna'nın siyasi ve diplomatik yollara meyilli olmadığını görüyoruz. Bu nedenle özel askeri harekat, tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmeli” şeklinde konuştu.Rusya’nın özel askeri harekatını, Batı ve Ukrayna’nın tüm diyalog önerilerini reddettikten sonra başlattığını anımsatan Kremlin Sözcüsü, “Başkan Putin en başından beri siyasi ve diplomatik yollarla çözüme hazır olduğumuzu defalarca vurguladı, çünkü özel askeri harekat aslında son çare, son bir tedbir” dedi.Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyorKiev rejiminin hiçbir şeyden çekinmediğini kaydeden Peskov, “Ordumuz yalnızca askeri hedeflere veya askeri hedeflere yakın hedeflere yönelik saldırılarını sürdürürken Kiev rejiminin yerleşim yerlerini ve tamamen sivil hedefleri misket bombalarıyla vurduğunu görüyoruz. Bu yüzden etkinliğimizi daha da artırmamız, baskıyı güçlendirmemiz ve ilerlememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.Farklı ülkelerden askeri uzmanların Ukrayna’da bulunduğuna ve Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katıldığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, “Dolayısıyla bu, yabancı ülkelerin çatışmaya doğrudan dahil olduğunu kanıtlıyor” dedi.‘Zelenskiy hukuken gayrimeşru’Ukrayna’nın zamanla, iktidarın gayrimeşru olma sorunuyla bir şekilde başa çıkmak zorunda kalacağını dile getiren Peskov, “Mevcut iktidar hukuken gayri meşru. Ama uygulamada şu anda fiili olarak Zelenskiy rejimi faaliyetlerine devam ediyor. Fiili durumu hukuki durumla uyumlu hale getirmek onlar için giderek daha zor olacak” yorumunda bulundu.Peskov, bunun Rusya’nın Zelenskiy’i gayri meşru bir lider olarak gördüğü anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Hukuken Başkan Zelenskiy artık meşru bir başkan değil” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rusya-abdnin-rus-basinina-yonelik-yaptirimlara-karsilik-verilecek-1087667011.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, avrupa, özel askeri harekat, donbass, vladimir putin, rus ordusu, ukrayna ordusu, yabancı asker, vladimir zelenskiy
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, avrupa, özel askeri harekat, donbass, vladimir putin, rus ordusu, ukrayna ordusu, yabancı asker, vladimir zelenskiy
Kremlin: ‘Özel harekat tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmeli’
09:29 05.09.2024 (güncellendi: 09:32 05.09.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Donbass ve Ukrayna’daki özel askeri harekatın tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmesi gerektiğini belirtti.
Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Rus ‘İzvestiya’ gazetesine konuşan Peskov, ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna’nın çatışmayı siyasi ve diplomatik yollarla çözme eğiliminde olmadığına dikkat çekti.
Peskov, “Bizim için önemli olan, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak. Bunu hangi yöntemlerle başaracağımız ikincil mesele. Elbette bunu barışçıl yollarla yapmayı tercih ediyoruz. Ancak şu anda Washington’un, Avrupa ülkelerinin ve onların yönlendirdiği Ukrayna'nın siyasi ve diplomatik yollara meyilli olmadığını görüyoruz. Bu nedenle özel askeri harekat, tüm hedeflere ulaşılana kadar devam etmeli” şeklinde konuştu.
Rusya’nın özel askeri harekatını, Batı ve Ukrayna’nın tüm diyalog önerilerini reddettikten sonra başlattığını anımsatan Kremlin Sözcüsü, “Başkan Putin en başından beri siyasi ve diplomatik yollarla çözüme hazır olduğumuzu defalarca vurguladı, çünkü özel askeri harekat aslında son çare, son bir tedbir” dedi.
Rus ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor
Kiev rejiminin hiçbir şeyden çekinmediğini kaydeden Peskov, “Ordumuz yalnızca askeri hedeflere veya askeri hedeflere yakın hedeflere yönelik saldırılarını sürdürürken Kiev rejiminin yerleşim yerlerini ve tamamen sivil hedefleri misket bombalarıyla vurduğunu görüyoruz. Bu yüzden etkinliğimizi daha da artırmamız, baskıyı güçlendirmemiz ve ilerlememiz gerekiyor” ifadesini kullandı.
Farklı ülkelerden askeri uzmanların Ukrayna’da bulunduğuna ve Ukrayna ordusu saflarında çatışmalara katıldığına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, “Dolayısıyla bu, yabancı ülkelerin çatışmaya doğrudan dahil olduğunu kanıtlıyor” dedi.
‘Zelenskiy hukuken gayrimeşru’
Ukrayna’nın zamanla, iktidarın gayrimeşru olma sorunuyla bir şekilde başa çıkmak zorunda kalacağını dile getiren Peskov, “Mevcut iktidar hukuken gayri meşru. Ama uygulamada şu anda fiili olarak Zelenskiy rejimi faaliyetlerine devam ediyor. Fiili durumu hukuki durumla uyumlu hale getirmek onlar için giderek daha zor olacak” yorumunda bulundu.
Peskov, bunun Rusya’nın Zelenskiy’i gayri meşru bir lider olarak gördüğü anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Hukuken Başkan Zelenskiy artık meşru bir başkan değil” diye kaydetti.