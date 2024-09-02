https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevi-tebrik-etti-1087557745.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T18:20+0300

2024-09-02T18:20+0300

2024-09-02T18:20+0300

dünya

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

azerbaycan

ilham aliyev

seçim

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi dolayısıyla tebrik etti.Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.

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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, seçim