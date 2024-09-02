https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyevi-tebrik-etti-1087557745.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T18:20+0300
2024-09-02T18:20+0300
2024-09-02T18:20+0300
dünya
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
azerbaycan
ilham aliyev
seçim
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi dolayısıyla tebrik etti.Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/azerbaycan-secimlerinde-resmi-olmayan-ilk-sonuclar-aciklandi-1087520015.html
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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, seçim
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, azerbaycan, ilham aliyev, seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi dolayısıyla tebrik etti.
Seçim sonuçlarının, kardeş Azerbaycan halkının, Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğine işaret eden Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükunet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de kaydetti.