https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/azerbaycan-secimlerinde-resmi-olmayan-ilk-sonuclar-aciklandi-1087520015.html

Azerbaycan seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı

Azerbaycan seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan'da düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Buna göre Aiyev'in başkanı olduğu iktidardaki Yeni... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T02:04+0300

2024-09-02T02:04+0300

2024-09-02T02:09+0300

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Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, seçimde en fazla oy alan adayların isimlerini duyurdu.Penahov'un açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.Resmi olmayan sonuçlar şöyle:Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 37.27 oldu.Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.

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