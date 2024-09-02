https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/azerbaycan-secimlerinde-resmi-olmayan-ilk-sonuclar-aciklandi-1087520015.html
Azerbaycan seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı
Azerbaycan seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'da düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Buna göre Aiyev'in başkanı olduğu iktidardaki Yeni... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T02:04+0300
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Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, seçimde en fazla oy alan adayların isimlerini duyurdu.Penahov'un açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.Resmi olmayan sonuçlar şöyle:Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 37.27 oldu.Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/gazzede-ateskesi-reddeden-netanyahu-hukumetine-karsi-israilde-dev-protesto-1087516665.html
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azerbaycan, seçim, parlamento
azerbaycan, seçim, parlamento
Azerbaycan seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı
02:04 02.09.2024 (güncellendi: 02:09 02.09.2024)
Azerbaycan'da düzenlenen 7. Dönem Milli Meclis seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar belli oldu. Buna göre Aiyev'in başkanı olduğu iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) parlamentoda en fazla sandalyeye sahip parti oldu.
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, düzenlediği basın toplantısında, seçimde en fazla oy alan adayların isimlerini duyurdu.
Penahov'un açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 68 sandalye kazandı.
Resmi olmayan sonuçlar şöyle:
44 bağımsız aday milletvekili olurken Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3;
Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2;
Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı.
Yaklaşık 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 37.27 oldu.
Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.