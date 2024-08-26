https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-tesislerine-grup-saldirisi-duzenlendi-1087271730.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın farklı bölgelerinde askeri savunma tesislerinin faaliyetini sağlayan kritik öneme sahip enerji tesislerine grup... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T13:44+0300
2024-08-26T13:44+0300
2024-08-26T13:49+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
ukrayna
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
insansız hava aracı (iha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/09/1044457062_0:108:2537:1535_1920x0_80_0_0_3ea28d8813aac256a3ff742167dd7ad1.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bu sabah Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksinin faaliyetini sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerine yönelik hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve taarruz İHA’ları ile büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 90 kadar askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 480’den fazla asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 570 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 585 asker, üç tank ve Alman yapımı Marder dahil iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Düzenlenen hava ve İHA saldırılarında Ukrayna ordusu için İHA üreten iki atölye havaya uçuruldu.Rus hava savunması Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 58 İHA’sını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ingiliz-medyasi-yazdi-rusya-donetskte-buyuk-zafere-yaklasiyor-1087257179.html
rusya
donbass
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/09/1044457062_173:0:2364:1643_1920x0_80_0_0_5cf717b57581d916560e92d9bdcd9a6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha), iha, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha), iha, himars
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenlendi
13:44 26.08.2024 (güncellendi: 13:49 26.08.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın farklı bölgelerinde askeri savunma tesislerinin faaliyetini sağlayan kritik öneme sahip enerji tesislerine grup saldırısı düzenlediği bildirildi. Özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaklaşık 2 bin Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bu sabah Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksinin faaliyetini sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerine yönelik hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve taarruz İHA’ları ile büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 90 kadar askerini etkisiz hale getirdi.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 480’den fazla asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 570 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 585 asker, üç tank ve Alman yapımı Marder dahil iki zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.
Düzenlenen hava ve İHA saldırılarında Ukrayna ordusu için İHA üreten iki atölye havaya uçuruldu.
Rus hava savunması Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 58 İHA’sını engelledi.