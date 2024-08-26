https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-enerji-tesislerine-grup-saldirisi-duzenlendi-1087271730.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki enerji tesislerine grup saldırısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın farklı bölgelerinde askeri savunma tesislerinin faaliyetini sağlayan kritik öneme sahip enerji tesislerine grup... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:44+0300

2024-08-26T13:44+0300

2024-08-26T13:49+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

donbass

ukrayna

ukrayna ordusu

özel askeri harekat

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/09/1044457062_0:108:2537:1535_1920x0_80_0_0_3ea28d8813aac256a3ff742167dd7ad1.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bu sabah Ukrayna'nın askeri sanayi kompleksinin faaliyetini sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerine yönelik hava ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve taarruz İHA’ları ile büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna ordusunun 90 kadar askerini etkisiz hale getirdi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 480’den fazla asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman 570 kadar asker ve bir zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti. Yedi karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 585 asker, üç tank ve Alman yapımı Marder dahil iki zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve iki karşı saldırıyı püskürttü. Son bir günde 135 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman güçlerinin 70 kadar askerini etkisiz hale getirdi.Düzenlenen hava ve İHA saldırılarında Ukrayna ordusu için İHA üreten iki atölye havaya uçuruldu.Rus hava savunması Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 58 İHA’sını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ingiliz-medyasi-yazdi-rusya-donetskte-buyuk-zafere-yaklasiyor-1087257179.html

rusya

donbass

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, insansız hava aracı (iha), iha, himars