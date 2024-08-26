https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ingiliz-medyasi-yazdi-rusya-donetskte-buyuk-zafere-yaklasiyor-1087257179.html
İngiliz medyası yazdı: Rusya, Donetsk’te büyük zafere yaklaşıyor
İngiliz medyası yazdı: Rusya, Donetsk’te büyük zafere yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
İngiliz Sunday Times gazetesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ‘macerası’ bağlamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Krasnoarmeysk kasabası... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T09:05+0300
2024-08-26T09:05+0300
2024-08-26T09:09+0300
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Sunday Times’ın yazısında, Ukraynalı subayların, Pokrovsk (Krasnoarmeysk) istikametindeki savunmanın görünürdeki çöküşüne açıklama getirmeye çalıştığı ifade edildi. Bazı komutanların topçu mermisi sıkıntısını, diğerlerinin de Rusların başvurduğu yeni taktikleri ya da kullandığı akıllı uçak bombalar ile elektronik harp araçlarını şikayet ettiği belirtilen yazıda şu ifade kullanıldı: Krasnoarmeysk yakınlarındaki çatışmalara katılan Ukraynalı yüzbaşı Dzvenislava Rimar, Ukraynalı savaşçıların ‘bitkin’ olduğunu söyledi.Kiev rejiminin Kursk Bölgesindeki saldırısıyla Rus güçlerinin dikkatini Ukrayna birliklerinin ‘dayanılmaz’ bir baskı altında olduğu Donbas yönünden başka yöne çekmeyi umduğu, ancak bu planın hiçbir işe yaramadığı kaydedildi.Rimar, “Bunun, cephenin bizim bölümüne hiçbir etkisi olmadı. Ruslar sürekli saldırıyor” ifadesini kullandı.Krasnoarmeysk’in, Artemovsk'tan sonra Rus güçleri tarafından ele geçirilen en büyük kent olacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ukrayna-ordusuna-kimyasal-silah-saglayanlarin-basinda-abd-geliyor-1087256067.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, ingiltere, sunday times, kursk, kursk bölgesi
İngiliz medyası yazdı: Rusya, Donetsk’te büyük zafere yaklaşıyor
09:05 26.08.2024 (güncellendi: 09:09 26.08.2024)
İngiliz Sunday Times gazetesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ‘macerası’ bağlamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Krasnoarmeysk kasabası yakınlarındaki savunma hattının çökmesiyle karşı karşıya kaldığını, bunun da Rusya'yı bu bölgede büyük zafere yaklaştırdığını belirtti.
Sunday Times’ın yazısında, Ukraynalı subayların, Pokrovsk (Krasnoarmeysk) istikametindeki savunmanın görünürdeki çöküşüne açıklama getirmeye çalıştığı ifade edildi.
Bazı komutanların topçu mermisi sıkıntısını, diğerlerinin de Rusların başvurduğu yeni taktikleri ya da kullandığı akıllı uçak bombalar ile elektronik harp araçlarını şikayet ettiği belirtilen yazıda şu ifade kullanıldı:
Ancak hepsi de temel sorunlardan birinin, düşmanın sayısal üstünlüğü olduğu konusunda hemfikir.
Krasnoarmeysk yakınlarındaki çatışmalara katılan Ukraynalı yüzbaşı Dzvenislava Rimar, Ukraynalı savaşçıların ‘bitkin’ olduğunu söyledi.
Kiev rejiminin Kursk Bölgesindeki saldırısıyla Rus güçlerinin dikkatini Ukrayna birliklerinin ‘dayanılmaz’ bir baskı altında olduğu Donbas yönünden başka yöne çekmeyi umduğu, ancak bu planın hiçbir işe yaramadığı kaydedildi.
Rimar, “Bunun, cephenin bizim bölümüne hiçbir etkisi olmadı. Ruslar sürekli saldırıyor” ifadesini kullandı.
Krasnoarmeysk’in, Artemovsk'tan sonra Rus güçleri tarafından ele geçirilen en büyük kent olacağı vurgulandı.