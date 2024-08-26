https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ingiliz-medyasi-yazdi-rusya-donetskte-buyuk-zafere-yaklasiyor-1087257179.html

İngiliz medyası yazdı: Rusya, Donetsk’te büyük zafere yaklaşıyor

İngiliz medyası yazdı: Rusya, Donetsk’te büyük zafere yaklaşıyor

Sputnik Türkiye

İngiliz Sunday Times gazetesi, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ‘macerası’ bağlamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Krasnoarmeysk kasabası... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T09:05+0300

2024-08-26T09:05+0300

2024-08-26T09:09+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

rus ordusu

ingiltere

sunday times

kursk

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Sunday Times’ın yazısında, Ukraynalı subayların, Pokrovsk (Krasnoarmeysk) istikametindeki savunmanın görünürdeki çöküşüne açıklama getirmeye çalıştığı ifade edildi. Bazı komutanların topçu mermisi sıkıntısını, diğerlerinin de Rusların başvurduğu yeni taktikleri ya da kullandığı akıllı uçak bombalar ile elektronik harp araçlarını şikayet ettiği belirtilen yazıda şu ifade kullanıldı: Krasnoarmeysk yakınlarındaki çatışmalara katılan Ukraynalı yüzbaşı Dzvenislava Rimar, Ukraynalı savaşçıların ‘bitkin’ olduğunu söyledi.Kiev rejiminin Kursk Bölgesindeki saldırısıyla Rus güçlerinin dikkatini Ukrayna birliklerinin ‘dayanılmaz’ bir baskı altında olduğu Donbas yönünden başka yöne çekmeyi umduğu, ancak bu planın hiçbir işe yaramadığı kaydedildi.Rimar, “Bunun, cephenin bizim bölümüne hiçbir etkisi olmadı. Ruslar sürekli saldırıyor” ifadesini kullandı.Krasnoarmeysk’in, Artemovsk'tan sonra Rus güçleri tarafından ele geçirilen en büyük kent olacağı vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ukrayna-ordusuna-kimyasal-silah-saglayanlarin-basinda-abd-geliyor-1087256067.html

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kursk

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