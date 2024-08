https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-olursa-ustesinden-gelecegimizi-1087192640.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Olursa üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz'

Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Olursa üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, virüse karşı her türlü testi ve aşılamayı yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahip olunduğunu belirterek olması halinde de üstünden... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

Salgınlarda kişisel temizlik ve tedbirlerin önemine değinen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Öncelikle son zamanlarda gündeme gelen maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes bir beklenti içerisinde. Herkes her gün ve her dakika bir haber içerisinde. Biz nasıl Covid’de sağlık sistemimizin ve çalışanlarının başarısını test ettiysek emin olun her türlü salgında, her türlü hastalıkta her türlü sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem de sağlık alt yapısına sahibiz" cümlelerini kaydetti."Biz insanların panik ile korku ile değil, önden tedbir ve planlamayla hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz" diyen Bakan Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

