https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/saglik-bakani-memisoglundan-maymun-cicegi-virusu-aciklamasi-olursa-ustesinden-gelecegimizi-1087192640.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Olursa üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz'
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Olursa üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu, virüse karşı her türlü testi ve aşılamayı yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahip olunduğunu belirterek olması halinde de üstünden... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:47+0300
2024-08-23T16:47+0300
2024-08-23T16:47+0300
politika
sağlık bakanlığı
sağlık bakanı
kemal memişoğlu
maymun çiçeği virüsü
mpox
salgın
salgın hastalık
aşı
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Salgınlarda kişisel temizlik ve tedbirlerin önemine değinen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Öncelikle son zamanlarda gündeme gelen maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes bir beklenti içerisinde. Herkes her gün ve her dakika bir haber içerisinde. Biz nasıl Covid’de sağlık sistemimizin ve çalışanlarının başarısını test ettiysek emin olun her türlü salgında, her türlü hastalıkta her türlü sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem de sağlık alt yapısına sahibiz" cümlelerini kaydetti."Biz insanların panik ile korku ile değil, önden tedbir ve planlamayla hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz" diyen Bakan Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/adalet-bakani-tunctan-yeni-anayasa-aciklamasi-demokratik-bir-anayasaya-kavusmamiz-onemli-1087191574.html
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, maymun çiçeği virüsü, mpox, salgın, salgın hastalık, aşı
sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, maymun çiçeği virüsü, mpox, salgın, salgın hastalık, aşı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Olursa üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz'
Sağlık Bakanı Memişoğlu, virüse karşı her türlü testi ve aşılamayı yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahip olunduğunu belirterek olması halinde de üstünden gelebileceklerini vurguladı.
Salgınlarda kişisel temizlik ve tedbirlerin önemine değinen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Öncelikle son zamanlarda gündeme gelen maymun çiçeği virüsüyle ilgili herkes bir beklenti içerisinde. Herkes her gün ve her dakika bir haber içerisinde. Biz nasıl Covid’de sağlık sistemimizin ve çalışanlarının başarısını test ettiysek emin olun her türlü salgında, her türlü hastalıkta her türlü sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem de sağlık alt yapısına sahibiz" cümlelerini kaydetti.
"Biz insanların panik ile korku ile değil, önden tedbir ve planlamayla hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz" diyen Bakan Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Daha salgın gelmeden ve belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Biz sağlıkçılar salgın hastalıklarla medyatik de olmak istemiyoruz. Özellikle toplumumuza bizlerin yani resmi makamların söylediklerine itibar etmelerini ve her türlü hazırlığı yaptığımızı bilmelerini istiyoruz. Maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum. En önemli şey her türlü salgında esasında kişisel tedbir, temizlik, hijyen aynı zamanda bizlerde kapılarımızda hem de içeride her türlü testi yapabilecek gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahibiz. O yüzden korkmalarını, tedirgin olmalarını ve paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün her saniye bunla ilgili alarm halindeyiz. Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız, hastalığımız yok. İnşallah da olmaz. Olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz.