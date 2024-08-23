Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması: 'Olursa üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz'

Daha salgın gelmeden ve belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Biz sağlıkçılar salgın hastalıklarla medyatik de olmak istemiyoruz. Özellikle toplumumuza bizlerin yani resmi makamların söylediklerine itibar etmelerini ve her türlü hazırlığı yaptığımızı bilmelerini istiyoruz. Maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum. En önemli şey her türlü salgında esasında kişisel tedbir, temizlik, hijyen aynı zamanda bizlerde kapılarımızda hem de içeride her türlü testi yapabilecek gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahibiz. O yüzden korkmalarını, tedirgin olmalarını ve paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün her saniye bunla ilgili alarm halindeyiz. Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız, hastalığımız yok. İnşallah da olmaz. Olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyoruz.