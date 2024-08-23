https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/adalet-bakani-tunctan-yeni-anayasa-aciklamasi-demokratik-bir-anayasaya-kavusmamiz-onemli-1087191574.html
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli'
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni anayasa ile ilgili çalışmalara ilişkin açıklama... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T16:22+0300
2024-08-23T16:22+0300
2024-08-23T16:22+0300
politika
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adalet bakanı
yılmaz tunç
anayasa
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı temel atma töreninde yeni anayasaya ilişkin açıklama yaptı.Konuşmasında yargı alanında büyük reformlara imza alttıklarının altını çizen Bakan Tunç, "Milletimizin onayıyla Anayasa'mızda yaptığımız kısmi değişikliklerle de olsa Anayasa'nın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli reformları milletimizin isteğiyle hayata geçirdik" cümlesini dile getirdi.Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sözlerine devam eden Tunç, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/yargitay-altinlar-kimin-tartismasina-son-verdi-dugunde-takilar-kime-takilirsa-o-kiside-kalacak-1087191269.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, anayasa, şanlıurfa
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, anayasa, şanlıurfa
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması: 'Demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli'
Adalet Bakanı Tunç, Şanlıurfa Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni anayasa ile ilgili çalışmalara ilişkin açıklama yaparak devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen demokratik bir anayasaya kavuşulmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı temel atma töreninde yeni anayasaya ilişkin açıklama yaptı.
Konuşmasında yargı alanında büyük reformlara imza alttıklarının altını çizen Bakan Tunç, "Milletimizin onayıyla Anayasa'mızda yaptığımız kısmi değişikliklerle de olsa Anayasa'nın vesayetçi ruhunu ortadan kaldırmaya yönelik önemli reformları milletimizin isteğiyle hayata geçirdik" cümlesini dile getirdi.
Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sözlerine devam eden Tunç, şu cümleleri kaydetti:
Anayasa'mızda temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, kadın ve çocuk haklarıyla ilgili, şehitlerimizin, gazilerimizin haklarıyla ilgili önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Özgürlükleri kısıtlayan bütün uygulamaları kaldırdık. Milletimizin onayıyla ülkemizin demokrasi standartlarını daha da yükselttik. Bununla yetinmiyoruz, Türkiye yüzyılının başlangıcında ikinci yüzyıla başlarken Türkiye'nin tamamen vesayetçi ruhtan arındırmaya çalıştığımız ancak hala maddeler arasındaki yeknesaklığın bozulması nedeniyle birtakım tartışmalara neden olan darbe anayasasından kurtularak yeni, demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan, bireyin haklarını net bir şekilde ortaya koyan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen demokratik bir anayasaya kavuşmamız önemli. Bu milletimize olan borcumuz bizim. İnşallah bu büyük reformu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda TBMM'de siyasi partilerimizin uzlaşmasıyla bu gerçekleşir. Bütün temennimiz bu ve ülkemiz demokratik yeni sivil bir anayasaya kavuşur ve Türkiye yüzyılının başlangıcında milletimizin başlangıcında milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz.