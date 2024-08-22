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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/rusya-kursk-sinirini-gecen-yabanci-gazetecileri-arananlar-listesine-aliyor-1087137193.html
Rusya, Kursk sınırını geçen yabancı gazetecileri arananlar listesine alıyor
Rusya, Kursk sınırını geçen yabancı gazetecileri arananlar listesine alıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın düzenlediği saldırıların ardından çatışmaların halen sürdüğü Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleriyle sınırı geçerek... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T12:51+0300
2024-08-22T12:51+0300
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Rusya'ya bağlı Kursk bölgesindeki Suca yakınlarında ülke sınırını yasadışı yollardan geçen gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), tespit edilen muhabirlerin uluslararası arananlar listesine alınacağının altını çizdi.FSB, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamasında, İtalyan devlet medyası RAI’ye bağlı olduğu bilinen gazeteciler Simoni Traini ve Stefani Battistini, ABD merkezli haber kanalı CNN muhabiri Nick Peyton Walsh ve Ukraynalı muhabirler Olesya Borovik ve Diana Butsko hakkında Rus Ceza Kanunu'nun 322. Maddesinin 3. Bölümü (Rus devlet sınırının yasadışı geçilmesi) uyarınca ceza davaları açıldığını kaydederken, “Yakın gelecekte uluslararası arananlar listesine alınacaklardır” ifadelerine yer verdi.Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ceza Kanunu'nun bu maddesinin yaptırımının 5 yıla kadar hapis cezası şeklinde olduğunu hatırlattı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı gazetecilerin Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesine yasadışı girişine ilişkin her vakanın soruşturulacağı sinyalini vermişti.6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne giren Ukrayna birlikleriyle beraber Rus topraklarına başta ABD olmak üzere yabancı basın mensuplarının bölgeye yasadışı sızışını Sputnik’e değerlendiren Zaharova, “Her bir gazeteci ya da gazeteci olduğunu iddia eden kişi veya Batılı gazeteci kisvesi altında çalışanların her birisi, Kursk Bölgesi’ne sızma vakalarının her birisi hiç şüphesiz kontrol altında. Bunlarla ilgili soruşturma yürütülecek. Her birisi izlenecek. Bu tüm ülkelerin gazetecilerini ilgilendiriyor” demişti.ABD merkezli Washington Post gazetesi, 19 Ağustos günü, gazeteciler Siobhan O'Grady ve Tatyana Burianova'nın yanı sıra fotoğrafçı Ed Rahm'ın Ukraynalı subaylar eşliğinde Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesine gittiğine dair bir haber yayınlamıştı. Muhabirlerin ilçede en az bir düzine sivil ile röportaj yaptığı iddia edilmişti.Bu bağlamda, 20 Ağustos günü ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Stephanie Holmes Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak protesto notası verilmişti. ABD'li gazetecilerin eylemleri kışkırtıcı olarak nitelendirilmiş, amaçlarının Kiev rejiminin işlediği suçların propagandasını yapmak olduğu vurgulanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-kursk-istikametinde-durduruldu-1087103682.html
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kursk, kursk bölgesi, rusya kursk, ukrayna kursk

Rusya, Kursk sınırını geçen yabancı gazetecileri arananlar listesine alıyor

12:51 22.08.2024
© AP PhotoKursk
Kursk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AP Photo
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Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın düzenlediği saldırıların ardından çatışmaların halen sürdüğü Kursk bölgesinde Ukrayna birlikleriyle sınırı geçerek yayın yapan yabancı gazeteciler arananlar listesine dahil edildi.
Rusya'ya bağlı Kursk bölgesindeki Suca yakınlarında ülke sınırını yasadışı yollardan geçen gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldığını duyuran Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), tespit edilen muhabirlerin uluslararası arananlar listesine alınacağının altını çizdi.
FSB, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamasında, İtalyan devlet medyası RAI’ye bağlı olduğu bilinen gazeteciler Simoni Traini ve Stefani Battistini, ABD merkezli haber kanalı CNN muhabiri Nick Peyton Walsh ve Ukraynalı muhabirler Olesya Borovik ve Diana Butsko hakkında Rus Ceza Kanunu'nun 322. Maddesinin 3. Bölümü (Rus devlet sınırının yasadışı geçilmesi) uyarınca ceza davaları açıldığını kaydederken, “Yakın gelecekte uluslararası arananlar listesine alınacaklardır” ifadelerine yer verdi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ceza Kanunu'nun bu maddesinin yaptırımının 5 yıla kadar hapis cezası şeklinde olduğunu hatırlattı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı gazetecilerin Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesine yasadışı girişine ilişkin her vakanın soruşturulacağı sinyalini vermişti.
6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne giren Ukrayna birlikleriyle beraber Rus topraklarına başta ABD olmak üzere yabancı basın mensuplarının bölgeye yasadışı sızışını Sputnik’e değerlendiren Zaharova, “Her bir gazeteci ya da gazeteci olduğunu iddia eden kişi veya Batılı gazeteci kisvesi altında çalışanların her birisi, Kursk Bölgesi’ne sızma vakalarının her birisi hiç şüphesiz kontrol altında. Bunlarla ilgili soruşturma yürütülecek. Her birisi izlenecek. Bu tüm ülkelerin gazetecilerini ilgilendiriyor” demişti.
ABD merkezli Washington Post gazetesi, 19 Ağustos günü, gazeteciler Siobhan O'Grady ve Tatyana Burianova'nın yanı sıra fotoğrafçı Ed Rahm'ın Ukraynalı subaylar eşliğinde Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesine gittiğine dair bir haber yayınlamıştı. Muhabirlerin ilçede en az bir düzine sivil ile röportaj yaptığı iddia edilmişti.
Bu bağlamda, 20 Ağustos günü ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Stephanie Holmes Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak protesto notası verilmişti. ABD'li gazetecilerin eylemleri kışkırtıcı olarak nitelendirilmiş, amaçlarının Kiev rejiminin işlediği suçların propagandasını yapmak olduğu vurgulanmıştı.
Kursk bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
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