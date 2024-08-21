https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-kursk-istikametinde-durduruldu-1087103682.html

Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu Kursk istikametinde durduruldu

Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu Kursk istikametinde durduruldu

Sputnik Türkiye

Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T15:23+0300

2024-08-21T15:23+0300

2024-08-21T15:23+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus silahlı kuvvetleri

abdi alaudinov

ukrayna ordusu

kursk bölgesi

durdurma

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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını açıkladı.Alaudinov ayrıca Ukrayna birliklerinin yeniden gruplanmaya başladığını ve en kısa zamanda başka bir bölgede saldırıya geçebileceklerini ifade etti.Rus ordusunun gelecekteki saldırının nerede yapılacağı konusunda varsayımları bulunduğunu, yeni saldırının tahmin edilen iki istikametten birinde yapılabileceğini dile getiren Alaudinov, Kursk bölgesinde ise düşmanın tamamen durdurulduğunu ve birliklerinin bir kısmını diğer istikametlere aktarmak üzere Kursk bölgesinden çıkarmaya başladığını sözlerine ekledi.Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil halkı koruma amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.

rusya

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, abdi alaudinov, ukrayna ordusu, kursk bölgesi, durdurma