https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-kursk-istikametinde-durduruldu-1087103682.html
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu Kursk istikametinde durduruldu
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu Kursk istikametinde durduruldu
Sputnik Türkiye
Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T15:23+0300
2024-08-21T15:23+0300
2024-08-21T15:23+0300
ukrayna krizi
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rus silahlı kuvvetleri
abdi alaudinov
ukrayna ordusu
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Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını açıkladı.Alaudinov ayrıca Ukrayna birliklerinin yeniden gruplanmaya başladığını ve en kısa zamanda başka bir bölgede saldırıya geçebileceklerini ifade etti.Rus ordusunun gelecekteki saldırının nerede yapılacağı konusunda varsayımları bulunduğunu, yeni saldırının tahmin edilen iki istikametten birinde yapılabileceğini dile getiren Alaudinov, Kursk bölgesinde ise düşmanın tamamen durdurulduğunu ve birliklerinin bir kısmını diğer istikametlere aktarmak üzere Kursk bölgesinden çıkarmaya başladığını sözlerine ekledi.Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil halkı koruma amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, abdi alaudinov, ukrayna ordusu, kursk bölgesi, durdurma
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, abdi alaudinov, ukrayna ordusu, kursk bölgesi, durdurma
Çeçen komutan Alaudinov: Ukrayna ordusu Kursk istikametinde durduruldu
Ahmat özel harekat timi komutanı Abdi Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını belirtti.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’un yardımcısı ve özel askeri operasyon bölgesinde mücadeleye devam eden Ahmat özel harekat timi komutanı Alaudinov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk istikametinde durdurulduğunu, Rus güçlerin düşmanı ‘geri itmeye’ başladığını açıkladı.
Alaudinov ayrıca Ukrayna birliklerinin yeniden gruplanmaya başladığını ve en kısa zamanda başka bir bölgede saldırıya geçebileceklerini ifade etti.
Bugün girdikleri bölgede (Kursk bölgesinde) ilerleyemeyeceklerini anlayınca yeniden gruplanmaya başladılar ve yakın gelecekte başka bir bölgeden girmeye çalışmak için orada saldırıya geçecekler.
Rus ordusunun gelecekteki saldırının nerede yapılacağı konusunda varsayımları bulunduğunu, yeni saldırının tahmin edilen iki istikametten birinde yapılabileceğini dile getiren Alaudinov, Kursk bölgesinde ise düşmanın tamamen durdurulduğunu ve birliklerinin bir kısmını diğer istikametlere aktarmak üzere Kursk bölgesinden çıkarmaya başladığını sözlerine ekledi.
Ukrayna ordusunun saldırıları nedeniyle Rusya’nın Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde sivil halkı koruma amacıyla terörle mücadele operasyonları başlatılmıştı.