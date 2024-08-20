https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rusya-abd-maslahatguzarini-kursktaki-gazeteciler-nedeniyle-bakanliga-cagirdi-1087060109.html
Rusya, ABD maslahatgüzarını Kursk’taki gazeteciler nedeniyle bakanlığa çağırdı
Rusya, ABD maslahatgüzarını Kursk’taki gazeteciler nedeniyle bakanlığa çağırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li gazetecilerin Kursk Bölgesine yasadışı girişleri nedeniyle ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Stephanie Holmes'u bakanlığa... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T16:24+0300
2024-08-20T16:24+0300
2024-08-20T16:26+0300
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ABD maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını resmi Telegram kanalından duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, “20 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Holmes, Kiev rejiminin işlediği suçların propagandasını yapmak üzere Kursk bölgesine yasadışı yollardan giren Amerikalı muhabirlerin provokatif eylemleri ve Rusya topraklarının işgali sırasında Ukrayna birliklerinin yanında yer alan Amerikan paralı askerlerinin katılımına ilişkin ortaya çıkan kanıtlarla ilgili olarak sert bir dille Moskova’nın protestosu iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.İtalyan Büyükelçi de çağrılmıştıRusya’nın Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta giren Ukrayna birlikleriyle beraber Rus topraklarına sızan yabancı basın mensupları diplomatik krize neden olurken, yakın zamanda bakanlığa çağrılan İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Cecilia Piccioni de İtalyan devlet kanalı RAI’ye bağlı muhabirlerin Ukrayna ordusunun saldırganlığını haber yapmak üzere Kursk Bölgesi'ne sızması nedeniyle protesto edilmişti.Bu protestonun ardından İtalyan kamu yayıncısı RAI kanalı, Ukraynalı askerlerle Rusya'nın Kursk bölgesine giren ve bu nedenle Moskova yönetiminin tepkisini çeken muhabirlerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak İtalya'ya geri çağırdığını bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Kursk bölgesine Ukrayna’dan girerek haber yapan gazetecilerin yasa dışı olarak sınırı geçtiğini ve bu gazetecilere karşı gereken işlemin yapılacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rus-disisleri-italyanin-ukraynaya-nasil-yardim-ettigini-acikladi-1087038676.html
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Rusya, ABD maslahatgüzarını Kursk’taki gazeteciler nedeniyle bakanlığa çağırdı
16:24 20.08.2024 (güncellendi: 16:26 20.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li gazetecilerin Kursk Bölgesine yasadışı girişleri nedeniyle ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Stephanie Holmes'u bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.
ABD maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığını resmi Telegram kanalından duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında, “20 Ağustos'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Holmes, Kiev rejiminin işlediği suçların propagandasını yapmak üzere Kursk bölgesine yasadışı yollardan giren Amerikalı muhabirlerin provokatif eylemleri ve Rusya topraklarının işgali sırasında Ukrayna birliklerinin yanında yer alan Amerikan paralı askerlerinin katılımına ilişkin ortaya çıkan kanıtlarla ilgili olarak sert bir dille Moskova’nın protestosu iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.
İtalyan Büyükelçi de çağrılmıştı
Rusya’nın Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta giren Ukrayna birlikleriyle beraber Rus topraklarına sızan yabancı basın mensupları diplomatik krize neden olurken, yakın zamanda bakanlığa çağrılan İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Cecilia Piccioni de İtalyan devlet kanalı RAI’ye bağlı muhabirlerin Ukrayna ordusunun saldırganlığını haber yapmak üzere Kursk Bölgesi'ne sızması nedeniyle protesto edilmişti.
Bu protestonun ardından İtalyan kamu yayıncısı RAI kanalı, Ukraynalı askerlerle Rusya'nın Kursk bölgesine giren ve bu nedenle Moskova yönetiminin tepkisini çeken muhabirlerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak İtalya'ya geri çağırdığını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Kursk bölgesine Ukrayna’dan girerek haber yapan gazetecilerin yasa dışı olarak sınırı geçtiğini ve bu gazetecilere karşı gereken işlemin yapılacağını vurguladı.