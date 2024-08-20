https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/merkez-bankasi-faizi-yuzde-50de-sabit-tuttu-1087056352.html
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faizi yüzde 50'de sabit tuttu. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T14:01+0300
2024-08-20T14:01+0300
2024-08-20T14:03+0300
türkiye
merkez bankası
faiz
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TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/iyi-partiden-secilen-adana-milletvekili-chpye-katildi-ozel-rozet-takti--1087056143.html
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merkez bankası, faiz
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
14:01 20.08.2024 (güncellendi: 14:03 20.08.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını açıkladı. MB faizi yüzde 50'de sabit tuttu.
TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.