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Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
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Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
Sputnik Türkiye
TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Gün Ortası'nda tüketicinin sigorta sorunlarına değindi. Bağcı, "Tüketicilerin sigortayla ilgili... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.Bağcı, tüketicinin sigorta sorunları, deprem bölgesindeki hasarlar ve tazminleri, kasko ve sigorta primleri, poliçe sahibinin hakları gibi başlıkları değerlendirdi.Turusan Bağcı, tüketicinin sigorta sorunlarını şöyle özetledi:‘Depremsiz poliçelerin yüzde 95’i banka kaynaklı’2023’te Kahramanmaraşmerkezli meydana gelen depremi hatırlatan Bağcı, “Depremsiz poliçe yapmışlar, yüzde 95’i bankalardan kaynaklı” dedi ve şöyle devam etti:
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tüketici, sigorta primleri, kasko
tüketici, sigorta primleri, kasko

Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor

12:04 11.09.2024 (güncellendi: 15:19 11.09.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
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Okan Aslan
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TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Gün Ortası'nda tüketicinin sigorta sorunlarına değindi. Bağcı, "Tüketicilerin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında sigorta primlerinin yüksekliği geliyor. Araç fiyatları yükselmiş, döviz yükselmiş, trafik poliçesinin, kasko fiyatlarının yükselmemesini bekleyemeyiz" dedi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Bağcı, tüketicinin sigorta sorunları, deprem bölgesindeki hasarlar ve tazminleri, kasko ve sigorta primleri, poliçe sahibinin hakları gibi başlıkları değerlendirdi.
Turusan Bağcı, tüketicinin sigorta sorunlarını şöyle özetledi:
Tüketicilerin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında sigorta primlerinin yüksekliği geliyor. Araç fiyatları yükselmiş, döviz yükselmiş, trafik poliçesinin, kasko fiyatlarının yükselmemesini bekleyemeyiz. Biz bu anlamda hem Sigorta Şirketleri Birliği hem de Sigorta Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurumu ile önümüzdeki dönemde toplantıya da katılacağız. Burada yapmamız gereken, sivrisinekle mücadelede bataklığı kurutmak lazım derler ya, hastanelerin fiyat artışını engelleyeceğiz, kasko, trafik sigortası fiyatları siz ne kadar baskılarsanız baskılayın ölüm oranları arttıkça artıyor. O yüzden kaza oranlarını nasıl düşürürüz ona bakmak lazım. Almanya’da ölüm oranı Türkiye’nin üçte biri.

‘Depremsiz poliçelerin yüzde 95’i banka kaynaklı’

2023’te Kahramanmaraşmerkezli meydana gelen depremi hatırlatan Bağcı, “Depremsiz poliçe yapmışlar, yüzde 95’i bankalardan kaynaklı” dedi ve şöyle devam etti:

Bankanın işi finans, para bul, kredi ver, mevduatla ilgilen vs. Sigorta uzmanlık gerektiren bir iş. Bankalarda korkunç hata var, tüketiciye büyük zarar veriyorlar. Araba alıyor vatandaş, banka diyor ki poliçeyi benden yapacaksın, zorunlu. Rekabet engelleniyor, tüketicinin seçme hakkı engelleniyor. Tüketici yasasına da aykırı bu.

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