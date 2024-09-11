Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor

Tüketicilerin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında sigorta primlerinin yüksekliği geliyor. Araç fiyatları yükselmiş, döviz yükselmiş, trafik poliçesinin, kasko fiyatlarının yükselmemesini bekleyemeyiz. Biz bu anlamda hem Sigorta Şirketleri Birliği hem de Sigorta Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurumu ile önümüzdeki dönemde toplantıya da katılacağız. Burada yapmamız gereken, sivrisinekle mücadelede bataklığı kurutmak lazım derler ya, hastanelerin fiyat artışını engelleyeceğiz, kasko, trafik sigortası fiyatları siz ne kadar baskılarsanız baskılayın ölüm oranları arttıkça artıyor. O yüzden kaza oranlarını nasıl düşürürüz ona bakmak lazım. Almanya’da ölüm oranı Türkiye’nin üçte biri.