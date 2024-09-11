https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/1087904196.html
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
Sputnik Türkiye
TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Gün Ortası'nda tüketicinin sigorta sorunlarına değindi. Bağcı, "Tüketicilerin sigortayla ilgili... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:04+0300
2024-09-11T12:04+0300
2024-09-11T15:19+0300
okan aslan ile gün ortasi
radyo
radyo
tüketici
tüketici dernekleri federasyonu (tüdef)
tüketici konfederasyonu
poliçe
kasko
sigorta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087910588_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a1c35f2069ccdd622505cc163a2a396c.jpg
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları şöyle:İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a ziyaretNarin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiErkan Baş, Can Atalay’ı ziyaret ettiİsrail'in saldırılarında 340. gün: Gazze'de can kaybı 41 bini aştı!13.00-13.30 arası Tüketici Masası bölümümde TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turasan Bağcı ile şu konular konuşulacak:Tüketicinin sigorta sorunlarıDeprem bölgesindeki hasarlar ve tazminleri Kasko ve sigorta primleri neden yüksek? Poliçe sahibinin hakları neler?
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.Bağcı, tüketicinin sigorta sorunları, deprem bölgesindeki hasarlar ve tazminleri, kasko ve sigorta primleri, poliçe sahibinin hakları gibi başlıkları değerlendirdi.Turusan Bağcı, tüketicinin sigorta sorunlarını şöyle özetledi:‘Depremsiz poliçelerin yüzde 95’i banka kaynaklı’2023’te Kahramanmaraşmerkezli meydana gelen depremi hatırlatan Bağcı, “Depremsiz poliçe yapmışlar, yüzde 95’i bankalardan kaynaklı” dedi ve şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087910588_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5de0cb970ce9152e452bdfe952cf3909.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
tüketici, sigorta primleri, kasko
tüketici, sigorta primleri, kasko
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:04 11.09.2024 (güncellendi: 15:19 11.09.2024)
TÜKONFED Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Gün Ortası'nda tüketicinin sigorta sorunlarına değindi. Bağcı, "Tüketicilerin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında sigorta primlerinin yüksekliği geliyor. Araç fiyatları yükselmiş, döviz yükselmiş, trafik poliçesinin, kasko fiyatlarının yükselmemesini bekleyemeyiz" dedi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Bağcı, tüketicinin sigorta sorunları, deprem bölgesindeki hasarlar ve tazminleri, kasko ve sigorta primleri, poliçe sahibinin hakları gibi başlıkları değerlendirdi.
Turusan Bağcı, tüketicinin sigorta sorunlarını şöyle özetledi:
Tüketicilerin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında sigorta primlerinin yüksekliği geliyor. Araç fiyatları yükselmiş, döviz yükselmiş, trafik poliçesinin, kasko fiyatlarının yükselmemesini bekleyemeyiz. Biz bu anlamda hem Sigorta Şirketleri Birliği hem de Sigorta Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurumu ile önümüzdeki dönemde toplantıya da katılacağız. Burada yapmamız gereken, sivrisinekle mücadelede bataklığı kurutmak lazım derler ya, hastanelerin fiyat artışını engelleyeceğiz, kasko, trafik sigortası fiyatları siz ne kadar baskılarsanız baskılayın ölüm oranları arttıkça artıyor. O yüzden kaza oranlarını nasıl düşürürüz ona bakmak lazım. Almanya’da ölüm oranı Türkiye’nin üçte biri.
‘Depremsiz poliçelerin yüzde 95’i banka kaynaklı’
2023’te Kahramanmaraşmerkezli meydana gelen depremi hatırlatan Bağcı, “Depremsiz poliçe yapmışlar, yüzde 95’i bankalardan kaynaklı” dedi ve şöyle devam etti:
Bankanın işi finans, para bul, kredi ver, mevduatla ilgilen vs. Sigorta uzmanlık gerektiren bir iş. Bankalarda korkunç hata var, tüketiciye büyük zarar veriyorlar. Araba alıyor vatandaş, banka diyor ki poliçeyi benden yapacaksın, zorunlu. Rekabet engelleniyor, tüketicinin seçme hakkı engelleniyor. Tüketici yasasına da aykırı bu.