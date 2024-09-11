Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıp çocuklarla ilgili verilere 2016’dan beri ulaşılamıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hair Stylist Sabit Akkaya, Gün Ortası'nın konuğu oldu
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: OVP'ye göre 2028'de kişi başı 3 bin dolar fakirleşeceğiz
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne Suriye'nin onayı olmadan çağrıldı'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
2 dk
YOL ARKADAŞI
'Ailenin Hizbullah ile hiçbir bağı yok'
17:32
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bağcı: Tüketicinin sigortayla ilgili şikayetlerinin başında primlerin yüksekliği geliyor
12:05
85 dk
HABER MASASI
Türkiye'de çocuklara yönelik işlenen cinsel istismar vakaları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi sektöründe tartışmalı teşvik kararı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kiralık konut sayısı arttı, kiralar düşmedi
15:04
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, Kızıldeniz'deki savaşı yitirdi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
19:09
19 dk
SESLİ HABER
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Kirayı elden ödeyene ceza yolda
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Biden: İsrail askerleri, Ayşenur Ezgi'yi 'kazayla öldürdü'
19:53
1 dk
SESLİ HABER
Kovid-19 pandemisi genç beyinleri erken yaşlandırdı
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Haksız yere 10 yıl hapis yatmıştı: 50 milyon dolar tazminat alacak
20:17
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/1087896563.html
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Prof. Dr. Örsan Öymen, “Parti içi demokrasi konusunda ciddi bir değişiklik... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T09:04+0300
2024-09-11T17:02+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087914238_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_657b6de210d13263e4b4bb5ed1bccbef.jpg
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
Sputnik Türkiye
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
CHP’nin 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’na ilişkin Radyo Sputnik’te açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Örsan Öymen, parti içi demokrasinin sağlanamadığını söyledi.“Tarafsız hukukçular ve yıllardır partiye emek vermiş olan insanlar dışlandı” diyen Öymen, şöyle devam etti:‘Değişimin gereğini yerine getirmezseniz değişim olmaz’Öymen, şöyle devam etti:Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını da eleştiren Öymen, şunları ekledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087914238_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7de8b889fa4b4ffba1d29e9e59e01146.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı
аудио, radyo, radyo, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı

Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı

09:04 11.09.2024 (güncellendi: 17:02 11.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
Örsan Öymen: CHP, parti içi demokrasiyi güçlendirecek bir tüzük hazırlayamadı
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Prof. Dr. Örsan Öymen, “Parti içi demokrasi konusunda ciddi bir değişiklik yapmadıysanız buna değişim demeyin.” dedi.
CHP’nin 20’nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’na ilişkin Radyo Sputnik’te açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Örsan Öymen, parti içi demokrasinin sağlanamadığını söyledi.
“Tarafsız hukukçular ve yıllardır partiye emek vermiş olan insanlar dışlandı” diyen Öymen, şöyle devam etti:
Bu kurultaya değişim kurultayı dendi ama değişim demekle değişim olmuyor. Söylemle eylemin tutarlı olması gerekiyor. Ne yazık ki parti içi demokrasinin sağlanması konusunda ciddi denebilecek bir değişim gerçekleşmedi. Üyelerin partide egemen olmasının yolunu açacak maddeler kabul edilmedi. Partide 12 Eylül’den sonra başlayan ve devam eden oligarşik yapılanmayı kıracak bir gelişme yaşanmadı. Partinin milletvekili adaylarının ve belediye başkanı adaylarının yargı denetiminde tüm üyelerin katılımıyla parti üyeleri tarafından seçilmesi gerekiyordu. Ön seçimi zorunlu kılmadılar. Kongre ve kurultayda blok liste kaldırılsın, çarşaf listeyle gidilsin herkes aday olabilsin diyorduk. Bu da kabul edilmedi.

‘Değişimin gereğini yerine getirmezseniz değişim olmaz’

Öymen, şöyle devam etti:

Üye yapılanması çok önemli, oy kullanan üyelerin ideolojik bir bilince sahip olması lazım. Bu da ancak parti içi eğitimle sağlanır. Parti içi eğitimin zorunlu olması gerekiyor. 20 küsür yıldır CHP üyesiyim. Bir komisyon 81 il başkanından oluşuyorsa oradan zaten adil, tarafsız ve demokratik bir tüzük çıkmaz. Orada, partide yönetici sıfatında olmayan bağımsız hukukçuların olması gerekir. Tarafsız hukukçular ve yıllardır partiye emek vermiş olan insanlar dışlandı ve bir tüzük komisyonu kuruldu. O komisyon bir taslak hazırladı ve taslak da olduğu gibi geçti. Oylamaya yarım saat kala bir metin dağıttılar, o da kimine ulaştı kimine ulaşmadı. Delege yapısı da biraz il başkanlarının iradesiyle oluşmuş gibiydi. 81 il başkanının oy birliğiyle bu taslak kabul edildi diye övünerek anlatıyorlar. Bu övünülecek bir şey değil ki, utanç verici bir şey. Kemal bey döneminde öyle değişiklikler yapılmış ki MYK’nın bazı yetkilileri artırılmış. Bu dürüst bir yaklaşım da olmuyor, o zaman değişim demeyin yumuşak geçiş deyin. Değişimin gereğini yerine getirmezseniz o değişim olmaz, insanları kandırmış olursunuz. Ne yazık ki medyanın büyük çoğunluğu da bunu görmüyor. Parti içi demokrasi konusunda ciddi bir değişiklik yapmadıysanız buna değişim demeyin. Şu an CHP’liler için asıl mesele tabii ki AKP’nin dikta rejiminin son bulması. Ama parti içi demokrasiyi sağlayabilseydik bizim bunu yapma kapasitemiz daha da yükselecekti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını da eleştiren Öymen, şunları ekledi:

İlkeler ve ideoloji Türkiye genelinde zayıflamış durumda. Kemal beyin yaptığını ben yapmazdım. Seçilemeyeceksem neden partiyi ve ülkeyi zor duruma sokayım? Aday olacağım diye ısrar etti sonra da kaybetti. Kimse çok fazla ifade etmese de parti şu anda huzursuz. Bu kurultayda iyi bir sonuç elde edilmedi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала