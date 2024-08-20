https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/iyi-partiden-secilen-adana-milletvekili-chpye-katildi-ozel-rozet-takti--1087056143.html

İYİ Parti'den seçilen Adana Milletvekili, CHP'ye katıldı: Özel rozet taktı

İYİ Parti'den seçilen Adana Milletvekili, CHP'ye katıldı: Özel rozet taktı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti'den Adana Milletvekili Seçilen Bilal Bilici CHP'ye katıldı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T13:53+0300

2024-08-20T13:53+0300

2024-08-20T14:26+0300

politika

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istifa

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İYİ Parti'de yerel seçimlerden sonra istifa haberleri gündemdeki yerini koruyor. İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Bilici de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.'CHP'ye yeni katılım var'CHP Lideri Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katıldı. Özel açıklamasında; ''CHP'de yeni bir katılım var. Partisinden istifa eden İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici tekrar CHP'ye katıldı" dedi. Özgür Özel, Bilici'ye CHP rozeti taktı.Bilal Bilici kimdir? Bilal Bilici hangi parti milletvekili?1984 yılında Adana'da doğan Bilal Bilici, babası Mehmet Ali Bilici'nin üç dönem Adana milletvekilliği yapmış bir iş insanı ve siyasetçi olduğu bir aileden gelmektedir. Yükseköğrenimini Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.Amerika'dan kesin dönüş yapan Bilal Bilici, Bilici Holding Yönetim Kurulu'nda görev aldı ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programına devam etti. 2020 yılında "Popülizmin ve radikal sağın Avrupa siyasetinde yükselişi: Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) örneği" başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı.2021'de İstanbul'a Guatemala Fahri Konsolosu olarak atandı ve Dünya Fahri Konsoloslar Derneği'nin yönetim kurulunda görev aldı.2022 yılında İYİ Parti'nin ABD temsilciliğine genel başkan danışmanı olarak atandı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den Adana milletvekili olarak seçildi. Halen DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi, DEİK Orta Amerika-Karayipler İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Guatemala Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu, Dünya Konsoloslar Derneği Mütevelli Heyet Üyesi, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İYİ Parti Washington DC Temsilcisi olarak görev yapmaktadır.15 Mayıs 2024 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti. 20 Ağustos 2024 tarihinde CHP Milletvekili oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/iyi-parti-istanbul-milletvekili-nimet-ozdemir-partisinden-istifa-etti-1086170555.html

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