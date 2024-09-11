Orman yangınlarını önlemede IoT teknolojileri

“Bugün dünya dijitalleşti, artık tahmin etmek yerine geleceği okuyorsunuz. Bir orman yangınının çok büyük bir bölümünü aletlerle daha başlamadan yakalayabiliyorsunuz. Kamera bakıp şu enlem şu boylamda ateş yakıldı, oradan ısı farkı aldık diyor ve orman yangınlarına böyle müdahale edebiliyorsunuz. Orman yangınlarına karşı canını ortaya koyan itfaiyelerimiz var ama onlar da bir şeyi fark edince ancak müdahale edebilecekler. Orman yangınlarının yüzde 22,5’u ihmalden kaynaklanıyor. Sosyal ve kültürel hayata da çok büyük zararlar veriyor. Orman yangınları hayatımızı yok ediyor. Yaşadığımız evren birden bire bu tip problemlerin altından kalkamaz hale geliyor. Bir felaket aslında bir sürü şeyi tetikliyor. Dijitalleşme bir devrimdir. Türkiye karşısına çıkan fırsatı değerlendirip dijitalleşirse bundan birkaç yıl sonra bütün dünya buna döneceği için dijital devrimi yakalamış ülkelerin önünde olacak. Ama yakalayamazsa bu devrimi yakalamış ülkelerin altında kalacak.”