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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/tbmm-baskani-kurtulmus-filistin-devlet-baskani-abbasa-kuran-silah-ve-bayrak-hediye-etti-1086899091.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Kuran, silah ve bayrak hediye etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Kuran, silah ve bayrak hediye etti
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.Kurtulmuş görüşmede Abbas'a... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T20:34+0300
2024-08-15T20:39+0300
israil- filistin çatışması
numan kurtulmuş
mahmud abbas
kuran
silah
bayrak
uluslararası adalet divanı
israil
israil-filistin
soykırım
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Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine bir hitabının olacağını ve bu toplantı vesilesiyle dünya kamuoyuna Filistin davası üzerindeki görüşlerini ileteceğini dile getiren Kurtulmuş, "Bütün dünya kamuoyu büyük bir merakla sizin yapacağınız konuşmayı bekliyor. Ümit ederim ki bu konuşma, Filistin davasının daha ileriye gitmesi için önemli bir katkı sunacaktır" diye konuştu.Gazze meselesinin başlangıcından itibaren devlet ve millet olarak birlikte, ortak duruş sergileyen dünyadaki ender ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'İnsanlık suçlarına ortak olanlar uluslararası mahkemelerde yargılanacak'Filistin davasındaki birlik ve beraberlik içerisindeki hareketlerini hem millet hem devlet olarak gösterdiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Görüşmemizde TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. Dört Meclis Başkanvekilimiz burada, ayrıca Meclis Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarımız buradadır. Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanımız da buradadır. Dolayısıyla biz Filistin meselesine müştereken, Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partiler olarak ortak bir şekilde önem veriyoruz ve bunu milli bir dava olarak kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Güney Afrika’nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında alınan kararı anımsatan Kurtulmuş şu cümleleri kaydetti:Kurtulmuş, Filistin davası bakımından ikinci önemli meselenin de 'Filistin direnişinin saflarının tevhit edilmesi mecburiyeti' olduğunu ifade ederek, bölge ülkeleri başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin davası konusundaki kararlılığının artırılması mecburiyetinin bulunduğunu kaydetti.Kurtulmuş, “Filistin davasına yapacağımız en büyük destek, İslam ülkeleri arasındaki ihtilaflarının ortadan kaldırılmasını temin etmek olmalıdır" dedi.'Türkiye, on binlerce ton insani yardımı Filistinlilere yetiştirmek için var gücüyle çalışmıştır'Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Türkiye'de olduğu süre zarfında kendisini her zaman evinde hissettiğini söyledi.Türkiye’nin Filistin davasına yönelik duruşunun, Filistinlilerin duruşundan farklı olmadığını dile getiren Abbas, tarihten beri Osmanlı Devleti, Kudüs ve Filistin meselesinde hangi duruşu sergilediyse aynı duruşu bugün de Türkiye’nin sergilediğini vurguladı.Abbas, Gazze’de İsrail saldırılarının, soykırımının başladığı andan itibaren Türkiye’nin Gazze’de olup bitenlere karşı kayıtsız kalmadığını, net bir şekilde tavrını, duruşunu sergilediğini ve Filistin halkına yönelik elinden geldiği kadarıyla tüm insani yardımları yaptığını belirtti.İsrail’in saldırılarını kınayan Türkiye’nin, barıştan yana tutumunu net bir şekilde koyduğunu ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde Filistin’in bağımsız ve barışçıl devlete sahip olması gerektiğinin de altını çizdiğini aktaran Abbas, "Filistin halkının önünde her türlü yardım kapıları kapanırken Türkiye, on binlerce ton insani yardımı Filistinlilere yetiştirmek için var gücüyle çalışmış ve bu konuda öncü rol oynamıştır" ifadesini kullandı.Mahmud Abbas, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı nezdinde başlattığı girişime Türkiye’nin güçlü bir şekilde destek verdiğini, bunun sonucunda da şimdiye kadar tarihte hiç olmadığı şekilde ilk defa Uluslararası Adalet Divanı tarafından bir açıklama yapıldığını kaydetti.TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Filistin meselesini ve meşru haklılıklarını tüm dünyaya ilan etmeye çalışacaklarını ifade eden Abbas, "Davamızı sürdüreceğiz. Şimdiye kadar BM’de 149 ülkenin desteğini almayı başardık ve sayıyı daha da artırmayı düşünüyoruz. Böylece kendi hakkımızı elde edeceğiz. Bu hakkı da şüphesiz siz kardeşlerimizin desteğiyle hayata geçireceğiz" dedi.Kurtulmuş'tan Mahmud Abbas'a Kuran, silah ve bayrak hediyesiTBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti.Kurtulmuş, Abbas’a hediyelerini takdim ettikten sonra, "Bizim örfümüzde silah, bayrak ve Kur’an-ı Kerim davaya sadakatin remzidir. Böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş olduk" ifadesini kullandı.Ayrıca Kurtulmuş, bugünün anısına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan, üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun yer aldığı bir atkı da hediye etti.Söz konusu atkılar, günün anısına TBMM Genel Kurulundaki milletvekillerine ve davetlilere de dağıtıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/turkiye-ve-irak-askeri-guvenlik-isbirligi-ve-terorle-mucadeleye-iliskin-mutabakat-zapti-imzaladi-1086893572.html
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numan kurtulmuş, mahmud abbas, kuran, silah, bayrak, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, soykırım
numan kurtulmuş, mahmud abbas, kuran, silah, bayrak, uluslararası adalet divanı, israil, israil-filistin, soykırım

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Abbas'a Kuran, silah ve bayrak hediye etti

20:34 15.08.2024 (güncellendi: 20:39 15.08.2024)
© AA / TBMMTBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© AA / TBMM
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.Kurtulmuş görüşmede Abbas'a Kur'an, silah ve bayrak hediye etti.
Abbas'ın, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine bir hitabının olacağını ve bu toplantı vesilesiyle dünya kamuoyuna Filistin davası üzerindeki görüşlerini ileteceğini dile getiren Kurtulmuş, "Bütün dünya kamuoyu büyük bir merakla sizin yapacağınız konuşmayı bekliyor. Ümit ederim ki bu konuşma, Filistin davasının daha ileriye gitmesi için önemli bir katkı sunacaktır" diye konuştu.
Gazze meselesinin başlangıcından itibaren devlet ve millet olarak birlikte, ortak duruş sergileyen dünyadaki ender ülkelerden birisinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Cumhurbaşkanı'mız Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde devletimizin bütün kurumları, bütün uluslararası platformlarda Filistin halkının acılarını azaltmak, Filistin davasına destek vermek ve İsrail’in saldırganlığını önleyebilmek için bütün gücüyle mücadele etmektedir.

TBMM, Gazze meselesinin başlangıcından itibaren duruşunu, müşterek bir şekilde dört kez bütün dünyaya ilan etmiştir. Bunlardan ikisinde siyasi parti gruplarının ortak imzasıyla İsrail’in işlediği insanlık suçlarına karşı duruşumuz teyit edilmiş. Diğer ikisinde de Başkanlık Tezkeresi ittifakla kabul edilerek TBMM’nin ve Türk halkının Filistin meselesindeki duruşu dünya kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bugün de zat-ı devletlerini ve arkadaşlarını burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

'İnsanlık suçlarına ortak olanlar uluslararası mahkemelerde yargılanacak'

Filistin davasındaki birlik ve beraberlik içerisindeki hareketlerini hem millet hem devlet olarak gösterdiklerini söyleyen Kurtulmuş, "Görüşmemizde TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. Dört Meclis Başkanvekilimiz burada, ayrıca Meclis Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarımız buradadır. Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanımız da buradadır. Dolayısıyla biz Filistin meselesine müştereken, Meclis’te grubu bulunan bütün siyasi partiler olarak ortak bir şekilde önem veriyoruz ve bunu milli bir dava olarak kabul ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Güney Afrika’nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında alınan kararı anımsatan Kurtulmuş şu cümleleri kaydetti:

Bu karar, hem İsrail’in, siyonist rejimin geleceği bakımından hem de Filistin davasının geleceği bakımından yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Uluslararası alanda hiç dokunulamayan İsrail devletine dokunulmuştur. Her ne kadar Netanyahu ve çetesine bazı ülkeler destek verse de onların destekleri yetmeyecektir. Uluslararası camiada özellikle bu davanın ileriki merhalelerinde Netanyahu ve çetesi, siyonist rejim her gün biraz daha mahkum olacaktır. Bu insanlık suçlarına ortak olanlar, başta Netanyahu olmak üzere uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır ve mutlaka hüküm giyeceklerdir. İnanıyoruz ki istediği kadar ABD ya da başka ülkeler destek versin, istedikleri kadar kendi senatolarında, temsilciler meclisinin müşterek oturumunda söz hakkı versinler, savaş suçlularının yeri meclis kürsüleri değil, uluslararası mahkemelerin sanık sandalyeleridir.

Filistin davası bakımından da yeni bir dönemin başlangıcındayız. Bundan sonra on yıllar sürecek yeni bir mücadele başlamıştır. Şühedanın kanı boşa çıkmayacaktır, onların kanının bereketiyle yeryüzünde yeni bir uyanış başlamıştır. Dünyanın her yerinde insanlık cephesi uyanmış ve harekete geçmiştir. Milyarca insan dilleri, dinleri, kültürleri farklı olmasına rağmen Filistin davasının yanında yer almaya başlamıştır. Önümüzdeki dönem, insanlık cephesinin güçleneceği bir dönem olacaktır.

Kurtulmuş, Filistin davası bakımından ikinci önemli meselenin de 'Filistin direnişinin saflarının tevhit edilmesi mecburiyeti' olduğunu ifade ederek, bölge ülkeleri başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin davası konusundaki kararlılığının artırılması mecburiyetinin bulunduğunu kaydetti.
Kurtulmuş, “Filistin davasına yapacağımız en büyük destek, İslam ülkeleri arasındaki ihtilaflarının ortadan kaldırılmasını temin etmek olmalıdır" dedi.

'Türkiye, on binlerce ton insani yardımı Filistinlilere yetiştirmek için var gücüyle çalışmıştır'

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Türkiye'de olduğu süre zarfında kendisini her zaman evinde hissettiğini söyledi.
Türkiye’nin Filistin davasına yönelik duruşunun, Filistinlilerin duruşundan farklı olmadığını dile getiren Abbas, tarihten beri Osmanlı Devleti, Kudüs ve Filistin meselesinde hangi duruşu sergilediyse aynı duruşu bugün de Türkiye’nin sergilediğini vurguladı.
Abbas, Gazze’de İsrail saldırılarının, soykırımının başladığı andan itibaren Türkiye’nin Gazze’de olup bitenlere karşı kayıtsız kalmadığını, net bir şekilde tavrını, duruşunu sergilediğini ve Filistin halkına yönelik elinden geldiği kadarıyla tüm insani yardımları yaptığını belirtti.
İsrail’in saldırılarını kınayan Türkiye’nin, barıştan yana tutumunu net bir şekilde koyduğunu ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde Filistin’in bağımsız ve barışçıl devlete sahip olması gerektiğinin de altını çizdiğini aktaran Abbas, "Filistin halkının önünde her türlü yardım kapıları kapanırken Türkiye, on binlerce ton insani yardımı Filistinlilere yetiştirmek için var gücüyle çalışmış ve bu konuda öncü rol oynamıştır" ifadesini kullandı.
Mahmud Abbas, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı nezdinde başlattığı girişime Türkiye’nin güçlü bir şekilde destek verdiğini, bunun sonucunda da şimdiye kadar tarihte hiç olmadığı şekilde ilk defa Uluslararası Adalet Divanı tarafından bir açıklama yapıldığını kaydetti.
TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında Filistin meselesini ve meşru haklılıklarını tüm dünyaya ilan etmeye çalışacaklarını ifade eden Abbas, "Davamızı sürdüreceğiz. Şimdiye kadar BM’de 149 ülkenin desteğini almayı başardık ve sayıyı daha da artırmayı düşünüyoruz. Böylece kendi hakkımızı elde edeceğiz. Bu hakkı da şüphesiz siz kardeşlerimizin desteğiyle hayata geçireceğiz" dedi.

Kurtulmuş'tan Mahmud Abbas'a Kuran, silah ve bayrak hediyesi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti.
Kurtulmuş, Abbas’a hediyelerini takdim ettikten sonra, "Bizim örfümüzde silah, bayrak ve Kur’an-ı Kerim davaya sadakatin remzidir. Böylece Filistin davasına bağlılığımızı teyit etmiş olduk" ifadesini kullandı.
Ayrıca Kurtulmuş, bugünün anısına Milli Eğitim Bakanlığı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan, üzerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile Filistin kefiyesinin remzi, Filistin bayrağının renkleri, TBMM logosunun yer aldığı bir atkı da hediye etti.
Söz konusu atkılar, günün anısına TBMM Genel Kurulundaki milletvekillerine ve davetlilere de dağıtıldı.
© AA / TBMMTBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin sonunda Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, Kur'an-ı Kerim, Türk yapımı bir silah ve Filistin bayrağı hediye etti
© AA / TBMM
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