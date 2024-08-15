https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/turkiye-ve-irak-askeri-guvenlik-isbirligi-ve-terorle-mucadeleye-iliskin-mutabakat-zapti-imzaladi-1086893572.html
Bakan Fidan, 'tarihi gelişme' diyerek duyurdu: Türkiye ve Irak, güvenlik mutabakat zaptı imzaladı
Bakan Fidan, 'tarihi gelişme' diyerek duyurdu: Türkiye ve Irak, güvenlik mutabakat zaptı imzaladı
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Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı açıklamada, Türkiye ve Irak arasında askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının iki ülkenin... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:58+0300
2024-08-15T18:58+0300
2024-08-15T19:06+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" cümlesini kaydetti.Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise açıklamasında, söz konusu bu zaptın iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptı olduğunu vurguladı.Fidan açıklamasında ayrıca, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" cümlesini vurguladı.Söz konusu bu zapta göre Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacağını dile getirildi.'Tarihi bir gelişme'Bakan Fidan konuşmasında, söz konusu zaptı 'tarihi' olarak nitelendirerek şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-fidan-irak-disisleri-bakani-huseyin-ile-bir-araya-geldi-1086870442.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan
türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan
Bakan Fidan, 'tarihi gelişme' diyerek duyurdu: Türkiye ve Irak, güvenlik mutabakat zaptı imzaladı
18:58 15.08.2024 (güncellendi: 19:06 15.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı açıklamada, Türkiye ve Irak arasında askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" cümlesini kaydetti.
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise açıklamasında, söz konusu bu zaptın iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptı olduğunu vurguladı.
Fidan açıklamasında ayrıca, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" cümlesini vurguladı.
Söz konusu bu zapta göre Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacağını dile getirildi.
Bakan Fidan konuşmasında, söz konusu zaptı 'tarihi' olarak nitelendirerek şu cümleleri kaydetti:
Irak tarafının yasaklı örgüt kararını uyarınca PKK iltisaklı üç siyasi parti hakkında kapatma kararı almasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca bir süredir müzakeresini yaptığımız askeri, güvenlik, iş birliği ve terörle mücadele dair mutabakat zaptı taslağı üzerinde görüşmelerimizi yoğunlaştırdık. Şu anda tarihi bir gelişmeyi de ayrıca ilan etmek istiyorum. Söz konusu mutabakat zaptı az önce Savunma Bakanlarımız tarafından imzalandı. Bu anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri maharetiyle iş birliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz.