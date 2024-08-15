https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/turkiye-ve-irak-askeri-guvenlik-isbirligi-ve-terorle-mucadeleye-iliskin-mutabakat-zapti-imzaladi-1086893572.html

Bakan Fidan, 'tarihi gelişme' diyerek duyurdu: Türkiye ve Irak, güvenlik mutabakat zaptı imzaladı

Bakan Fidan, 'tarihi gelişme' diyerek duyurdu: Türkiye ve Irak, güvenlik mutabakat zaptı imzaladı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı açıklamada, Türkiye ve Irak arasında askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının iki ülkenin... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T18:58+0300

2024-08-15T18:58+0300

2024-08-15T19:06+0300

politika

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" cümlesini kaydetti.Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise açıklamasında, söz konusu bu zaptın iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptı olduğunu vurguladı.Fidan açıklamasında ayrıca, "Terörle mücadele konusunda Irak’la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz" cümlesini vurguladı.Söz konusu bu zapta göre Türkiye ile Irak arasında, terörle mücadele için Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika’da da Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kurulacağını dile getirildi.'Tarihi bir gelişme'Bakan Fidan konuşmasında, söz konusu zaptı 'tarihi' olarak nitelendirerek şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bakan-fidan-irak-disisleri-bakani-huseyin-ile-bir-araya-geldi-1086870442.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, hakan fidan