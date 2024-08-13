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Heyecanlandıran gelişme: Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarı bulundu
Heyecanlandıran gelişme: Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarı bulundu
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Bilim insanları, Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfettiklerini açıkladı. 13.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-13T13:03+0300
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Bilim insanları, Mars’taki kayalıkların derinliklerinde sıvı su rezervuarı keşfettiklerini duyurdu.ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın 'Mars Insight Lander' keşif aracı tarafından elde edilen veriler üzerinde yapılan yeni analizler, Kızıl Gezegen’in kayalık dış kabuğunun içinde sıvı su bulunduğunu ortaya çıkardı.2018-2022 yılları arasında Mars’ta keşif görevini sürdüren 'Insight Lander', gezegenin derinliklerindeki titreşimleri 4 yıl boyunca kaydederek Mars’ın iç yapısı hakkında önemli bilgiler elde etti. Bu veriler, gezegende sıvı suyun varlığına dair sismik sinyallerin tespit edilmesine olanak sağladı. Daha önce Mars’ta donmuş su ve buhar izleri bulunmuştu.California Berkeley Üniversitesi’nden Michael Manga, “Dünya’da su ararken kullandığımız teknikleri Mars’ta da uyguladık,” diyerek, suyun bir gezegenin oluşumunda kritik bir rol oynadığını belirtti. Manga, “Bu bulgular, ‘Mars’taki su nereye gitti?’ sorusunun cevabını bulmamıza yardımcı olabilir,” dedi.Mars’ta tespit edilen sıvı su rezervuarının gezegenin kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre derinliğinde bulunduğu ifade edildi.Araştırmanın sonuçları 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/1-haftaligina-uzaya-giden-astronotlar-geri-donemiyor-6-ay-boyunca-uzayda-mahsur-kalacaklar--1086697102.html
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mars, uzay, su, dünya, bilim
mars, uzay, su, dünya, bilim

Heyecanlandıran gelişme: Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarı bulundu

13:03 13.08.2024
© AAÇin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti
Çin'in yer aracı Curong keşfetti: Mars'ta iklim 400 bin yıl önce değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
© AA
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Bilim insanları, Mars'ta sıvı su rezervuarı keşfettiklerini açıkladı.
Bilim insanları, Mars’taki kayalıkların derinliklerinde sıvı su rezervuarı keşfettiklerini duyurdu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA’nın 'Mars Insight Lander' keşif aracı tarafından elde edilen veriler üzerinde yapılan yeni analizler, Kızıl Gezegen’in kayalık dış kabuğunun içinde sıvı su bulunduğunu ortaya çıkardı.
2018-2022 yılları arasında Mars’ta keşif görevini sürdüren 'Insight Lander', gezegenin derinliklerindeki titreşimleri 4 yıl boyunca kaydederek Mars’ın iç yapısı hakkında önemli bilgiler elde etti. Bu veriler, gezegende sıvı suyun varlığına dair sismik sinyallerin tespit edilmesine olanak sağladı. Daha önce Mars’ta donmuş su ve buhar izleri bulunmuştu.
California Berkeley Üniversitesi’nden Michael Manga, “Dünya’da su ararken kullandığımız teknikleri Mars’ta da uyguladık,” diyerek, suyun bir gezegenin oluşumunda kritik bir rol oynadığını belirtti. Manga, “Bu bulgular, ‘Mars’taki su nereye gitti?’ sorusunun cevabını bulmamıza yardımcı olabilir,” dedi.
Mars’ta tespit edilen sıvı su rezervuarının gezegenin kayalık dış kabuğunun 10-20 kilometre derinliğinde bulunduğu ifade edildi.
Araştırmanın sonuçları 'Proceedings of the National Academy of Sciences' dergisinde yayımlandı.
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