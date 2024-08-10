https://anlatilaninotesi.com.tr/20240810/1-haftaligina-uzaya-giden-astronotlar-geri-donemiyor-6-ay-boyunca-uzayda-mahsur-kalacaklar--1086697102.html

1 haftalığına uzaya giden astronotlar geri dönemiyor: 6 ay boyunca uzayda mahsur kalacaklar

1 haftalığına uzaya giden astronotlar geri dönemiyor: 6 ay boyunca uzayda mahsur kalacaklar

Sputnik Türkiye

Astronotlar uzayda mahsur kaldı. Boeing Starliner uzay aracıyla uçuş testi yapmak için görevlendiren Boeing astronotları, Butch Wilmore ve Suni Williams... 10.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-10T10:39+0300

2024-08-10T10:39+0300

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere Dünya'dan ayrılan iki Boeing astronotu, uzayda mahsur kaldı. Yaklaşık 2 ay önce, Boeing'in Starliner uzay aracının mürettebatlı uçuş testini yönetmek için yaklaşık bir hafta içinde Dünya'ya dönmeyi umarak yola çıkan Butch Wilmore ve Suni Williams, Starliner kapsülleriyle ilgili devam eden sorunlar nedeniyle Dünya'ya dönüşlerini gerçekleştirilemiyor.Ne zaman dönecekleri belli olmasa da NASA'nın tahminlerine göre tarih Şubat 2025 yılını gösteriyor. NASA yetkilileri Starliner'ın güvenliği konusunda uzay ajansı içindeki bazı anlaşmazlıkları çözerek Ağustos ayının ortasına kadar astronotlar için bir çözüm yolu üretmeyi planlıyor.Boeing aracının itiş gücü problemleri yaşadığı belirtildiNASA'nın Ticari Mürettebat Geliştirme Programı yöneticisi Steve Stich Çarşamba günü yaptığı açıklamada, görev ekiplerinin New Mexico'da sorunları anlamaya çalışırken gerçekleştirdiği "yer testlerinin şaşırtıcı sonuçlara yol açtığını" söyledi. Uzay ajansı "daha önce bazı Starliner iticilerinin etrafındaki aşırı ısının bazı contaların şişmesine neden olduğunu, ve bu durumun itici gaz akışını kısıtladığını ve itici sorunların tetiklendiğini bulunduğunu" söylemişti.Boeing yolcu uçaklarında da problemler bitmiyorTemmuz 2024'te ABD’de United Airlines'a ait bir Boeing yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri kopmuştu. Mart ayında da benzer bir sorun yaşayan Boeing 777 tipi yolcu uçağının San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalandığı sırada tekerleği kopmuş ve park yerindeki birkaç araca zarar vermişti.

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